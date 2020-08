Voiko lapsen viedä päiväkotiin, jos oireet loppuvat ennen kuin pääsee koronatestiin?

Lasten koronatestausohjeet ovat herättäneet hämmennystä ja päänsärkyä vanhempien joukossa. Testiin pääsy ja tulosten odottelu on voinut viedä useamman päivän, eikä sinä aikana lasta ole voinut panna päivähoitoon tai kouluun. Yleisohjeena on edelleen, että koronaoireinen lapsi on vietävä herkästi testattavaksi. THL pyrki torstaina selventämään ohjeita, jotka ovat herättäneet myös väärinymmärryksiä.

Voiko lapsen viedä päiväkotiin, jos koronatestin tulos on negatiivinen ja oireet ovat helpottamassa?

– Kyllä voi. Kun oireilu on selvästi vähenemässä, lapsi voi mennä päiväkotiin tai kouluun, vaikka oireet eivät olisi kokonaan loppuneet.

Jos oireet loppuvat, mutta koronatestin tulos viipyy, voiko lapsen silloin viedä päiväkotiin?

– Ei. Ohjeena on, että jos testi on otettu, tulosta odotetaan ennen kuin lapsi palaa hoitoon tai kouluun.

Testiaika on varattu, mutta lapsen oireet loppuvat ennen sitä. Voiko lapsi mennä päiväkotiin?

– Kyllä voi. Jos lapsi muuttuu oireettomaksi ennen testiä, testiajan voi perua ja lapsi voi palata päivähoitoon.

Lapsen koronatestin tulos on negatiivinen, mutta flunssa vain jatkuu. Pitääkö lapsi viedä testiin uudelleen?

– Jos lapsi näyttää olevan infektiokierteessä, riittää, että hänet viedään koronatestiin, kun oireet ilmaantuvat ensimmäisen kerran. Jos lapsi sairastuu selkeästi uuteen infektioon tai jos on syytä epäillä koronavirustartuntaa esimerkiksi altistumistilanteen jälkeen, hänet tulee viedä testattavaksi.