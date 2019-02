Vihreät haluaa rajoittaa voitontavoittelua vanhusten hoivapalveluissa ja yksi vaihtoehto olisi malli, jossa vanhustenhoitoa ei saisi lainkaan järjestää voitontavoittelupäämäärässä, kertoo puolueen puheenjohtaja Pekka Haavisto STT:lle.

– Meillä on kaksi mallia. Toinen on yksityistä koulua perustettaessa, jossa voitontavoittelu on kokonaan kielletty. Ei saa olla voitollisia kouluja olemassa, eli voitontavoittelu ei saa olla päämäärä.

Toinen vaihtoehto olisi tuottokatto, eli yksityiset vanhustenhoitoyritykset eivät saisi tehdä kuin korkeintaan tietyn prosenttimäärän voittoa.

– Sähkönjakeluverkossa on tuottokatto, joka rajoittaa voitontavoittelua. Minusta kaikki mallit pitäisi olla keskustelussa, mutta kaikkein tärkein on, että ei mennä hallitsemattomaan markkinamalliin, joka on osana sotea uhannut.

Myös ainakin perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri on ehdottanut tuottokattoa hoivayrityksille.

Vanhusten hoivapalvelujen voitontavoittelun rajoittaminen löytyy vihreiden vaaliohjelmaluonnoksesta. Vaaliohjelma hyväksytään virallisesti puoluevaltuuskunnassa sunnuntaina. Puoluevaltuuskunnan kokous alkoi Helsingissä tänään.

Entä voitontavoittelu päivähoidossa?

Päivähoidon voitontavoittelun rajoittamisesta ohjelmassa ei mainita, mutta muun muassa vihreiden kansanedustaja Emma Kari puhui yksityisen päivähoidon voitontavoittelusta kokouksessa tiukoin äänenpainoin. Helsingissä on paljastunut alkuvuodesta luvattomia, yksityisiä päiväkoteja.

Haaviston mukaan myös päivähoidon osalta tulisi tutkia samoja vaihtoehtoja voitontavoittelun rajoittamisessa kuin vanhustenhoidossakin.

Haavisto ei vastannut suoraan kysymykseen, vastustaako hän sitä, että yksityiset päiväkodit tekevät voittoa.

– Samanlainen selvitys kuin vanhustenhoidosta, pitäisi tehdä päiväkotien kohdalla.

Haaviston mukaan esimerkiksi yksityisten päiväkotien laatuongelmia pitäisi selvittää samalla lailla kuin vanhustenhoidossa.

Vanhustenhoidossa puolue seisoo edelleen vähintään 0,7 hoitajan minimimitoituksen takana. Myös valvonnan vahvistaminen on vanhusten hoivapalveluiden korjauslistalla, vaaliohjelmaluonnoksesta selviää.

Puolue ratkoisi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä luomalla maakunnille verotusoikeuden sisältävän itsehallinnon. Palveluita yksityiselle markkinoille siirtävästä mallista puolue luopuisi. Näin korjattaisiin sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen "valuviat", puolue arvioi.

Kari sanoi puheessaan suoraan, että sote-uudistus kaatuu, mutta Haavisto asetteli sanansa kiertelevämmin.

– Yleisen maalaisjärjen varassa kun on seurannut edellisten hallitusten viimeisiä kevätaikoja, on ollut hyvin vaikea viedä suuria uudistuksia läpi. Tämä näyttää olevan tässäkin osittain edessä.

Sote-uudistus on jäänyt jumiin perustuslakivaliokuntaan, ja istuntokausi loppuu jo alle kuukauden päästä.

Haavisto ei suostunut mainitsemaan medialle nimeltä mitään puoluetta, jonka kanssa vihreät ei suostuisi hallitukseen. Eduskuntavaalit ovat 14. huhtikuuta.

Metsänomistajia houkutellaan kasvatusmaksulla

Vihreiden vaaliohjelman kärkitavoitteet liittyvät ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen ja koulutuksen vahvistamiseen. Niitä molempia puolue on pitänyt vahvasti esillä jo aiemmin.

Fossiilisten energianlähteiden käytölle ja liikenteen päästöille puolue ehdottaa selkeitä takarajoja. Turpeen ja kivihiilen "eräpäivät" tulisivat vastaan 2020-luvulla, maakaasun ja liikennepolttoaineiden 2030-luvulla. Liikenteessä vihreät panostaisi erityisesti raiteisiin käyttämällä raideinvestointiohjelmaan yli 10 miljardia euroa seuraavien parin vuosikymmenen aikana.

Hakkuiden sijaan vihreät kasvattaisi metsiä. Puolue metsittäisi 150 000 hehtaaria käyttämättömiä peltoja ja ennallistaisi 200 000 hehtaaria raivattuja soita. Metsänomistajia metsien ja niiden myötä hiilinielujen kasvattamiseen houkuteltaisiin erityisellä kasvatusmaksulla.