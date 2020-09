Voittaako Annika Saarikko vai Katri Kulmuni? Keskusta äänestää iltapäivällä puheenjohtajasta

Keskustan puolueväki valitsee tänään puheenjohtajan. Valinta tehdään ennen kaikkea Annika Saarikon ja Katri Kulmunin väliltä. Kulmunin jatko puheenjohtajana on vaakalaudalla vain vuoden jälkeen.

Jos kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisellä kierroksella yli puolta äänistä, etenevät kaksi parhaiten ääniä saanutta toiselle kierrokselle. Puoluejohtajan nimen odotetaan olevan selvillä kello 15–16.

Saarikko lähtee ratkaisevaan päivään vahvoista asemista. Voitto ei välttämättä heltiä heti ensimmäisellä kierroksella, mutta viime päivinä julkistettujen kyselyiden ja STT:n haastattelemien, hyvin asioista perillä olevien puoluelähteiden mukaan Saarikko olisi toisella kierroksella vahvoilla voittaakseen istuvan puheenjohtajan.

Keskustan puoluekokoukseen liittyy silti poikkeuksellisen paljon epävarmuutta, koska perinteinen kampanjointi on ollut mahdotonta. Sen takia puheenjohtajavaalinkin lopputulosta on normaalia vaikeampi ennakoida.

Perinteisesti myös ehdokkaiden viimeisillä puheilla on iso vaikutus epävarmoihin äänestäjiin.

Puheenjohtajuutta tavoittelee myös rivikansanedustaja

Puoluekokouksen pääpaikkana on Oulu, minkä lisäksi väkeä on koolla 15 etäpisteessä. Kokoukseen on ilmoittautunut kaikkiaan 2 416 virallista edustajaa.

Perinteinen kampanjahulina loisti eilen Oulussa poissaolollaan. Ilta ennen puheenjohtajan valintaa on yleensä kiivasta kampanjoinnin aikaa. Nyt kampanjatiimien ainoana vaihtoehtona oli soittaa tarkasti harkittuja puhelinsoittoja baarikierrosten sijaan, sillä juuri muuta ei ollut tehtävissä.

Puheenjohtajuutta tavoittelee myös rivikansanedustajan ja puolueen varapuheenjohtajan paikalta kisaan lähtenyt Petri Honkonen. Hän on tullut puolueväelle viime viikkoina aiempaa tutummaksi, ja myös hänen kampanjansa arvioidaan saaneen vauhtia.

Tämä voi tasoittaa peliä Saarikon ja Kulmunin välillä ja viedä kisan toiselle kierrokselle. Neljäntenä kisassa on mukana päivänpolitiikan ulkopuolelta yrittäjä Ilkka Tiainen.

Varapuheenjohtajat vaihtuvat

Lauantaina valitaan kaksivuotiselle kaudelle myös kolme varapuheenjohtajaa. Ehdokkaina ovat kansanedustajat Hilkka Kemppi ja Pasi Kivisaari sekä erityisavustaja ja entinen meppi Riikka Pakarinen. Ehdokkaita voi tulla vielä lisää.

Jo nyt näyttää selvältä, että iso osa varapuheenjohtajista vaihtuu, sillä nykyiset varapuheenjohtajat Juha Rehula, Hannakaisa Heikkinen ja Petri Honkonen eivät ainakaan vielä ole ilmoittautuneet kisaan mukaan.

Myös puoluesihteeri Riikka Pirkkalaisen kausi on katkolla, mutta hän on saamassa jatkokauden, koska vastaehdokkaita ei ole ilmaantunut.