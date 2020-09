Voittaako Annika Saarikko vai Katri Kulmuni? Keskusta kokoontui jännittävään puoluekokouspäivään

Keskustan puolueväki valitsee tänään puheenjohtajan. Valinta tehdään ennen kaikkea Annika Saarikon ja Katri Kulmunin väliltä. Kulmunin jatko puheenjohtajana on vaakalaudalla vain vuoden jälkeen.

Saarikko saapui kokouspaikalle Oulussa tekemään vielä viimeisiä kampanjavideoita ennen puoluekokouspäivän avausta. Puoluekokous pidetään hajautetusti 16 eri paikkakunnalla, joten somevideot ovat keskeinen tapa tavoittaa ihmisiä.

– Tunnelmat ovat hyvät, ihanaa, että ollaan tässä h-hetkessä. Yritetään miettiä, miten digiloikan avulla vietetään kansanjuhlaa, Saarikko sanoi STT:lle.

Viime hetken puheilla voi vielä olla vaikutusta puoluekokousedustajien ratkaisuihin. Saarikko sanoo nojaavansa puheessa koko kampanjansa keskeiseen teemaan ja syyhyn, jonka vuoksi hän on kisaan lähtenyt.

– Keskustalaisiin hyviin puheisiin kuuluu sekä tunne että asia, ja toivon, että pystyn sillä kirkastamaan sitä ilon ja itsetunnon viestiä, mikä on ollut koko kampanjani teema.

Istuva puheenjohtaja Kulmuni sanoi sisään tullessaan luottavansa keskustan kenttäväen ratkaisuun.

– Iloinen tunnelma. Minä luotan keskustan kenttäväkeen, joka tietää ja tuntee minut ja tekee viisaan päätöksen.

Saarikko vahvoissa asemissa - poikkeuksellista epävarmuutta

Jos kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisellä kierroksella yli puolta äänistä, etenevät kaksi parhaiten ääniä saanutta toiselle kierrokselle. Puoluejohtajan nimen odotetaan olevan selvillä kello 15–16.

Saarikko lähtee ratkaisevaan päivään vahvoista asemista. Voitto ei välttämättä heltiä heti ensimmäisellä kierroksella, mutta viime päivinä julkistettujen kyselyiden ja STT:n haastattelemien, hyvin asioista perillä olevien puoluelähteiden mukaan Saarikko olisi toisella kierroksella vahvoilla voittaakseen istuvan puheenjohtajan.

Keskustan puoluekokoukseen liittyy silti poikkeuksellisen paljon epävarmuutta, koska perinteinen kampanjointi on ollut mahdotonta. Sen takia puheenjohtajavaalinkin lopputulosta on normaalia vaikeampi ennakoida.

Perinteisesti myös ehdokkaiden viimeisillä puheilla on iso vaikutus epävarmoihin äänestäjiin.

Puheenjohtajuutta tavoittelee myös rivikansanedustaja

Puoluekokouksen pääpaikkana on Oulu, minkä lisäksi väkeä on koolla 15 etäpisteessä. Kokoukseen on ilmoittautunut kaikkiaan 2 416 virallista edustajaa.

Perinteinen kampanjahulina loisti eilen Oulussa poissaolollaan. Ilta ennen puheenjohtajan valintaa on yleensä kiivasta kampanjoinnin aikaa. Nyt kampanjatiimien ainoana vaihtoehtona oli soittaa tarkasti harkittuja puhelinsoittoja baarikierrosten sijaan, sillä juuri muuta ei ollut tehtävissä.

Puheenjohtajuutta tavoittelee myös rivikansanedustajan ja puolueen varapuheenjohtajan paikalta kisaan lähtenyt Petri Honkonen. Hän on tullut puolueväelle viime viikkoina aiempaa tutummaksi, ja myös hänen kampanjansa arvioidaan saaneen vauhtia.

Tämä voi tasoittaa peliä Saarikon ja Kulmunin välillä ja viedä kisan toiselle kierrokselle. Neljäntenä kisassa on mukana päivänpolitiikan ulkopuolelta yrittäjä Ilkka Tiainen.

Varapuheenjohtajat vaihtuvat

Lauantaina valitaan kaksivuotiselle kaudelle myös kolme varapuheenjohtajaa. Ehdokkaina ovat kansanedustajat Hilkka Kemppi ja Pasi Kivisaari sekä erityisavustaja ja entinen meppi Riikka Pakarinen. Ehdokkaita voi tulla vielä lisää.

Jo nyt näyttää selvältä, että iso osa varapuheenjohtajista vaihtuu, sillä nykyiset varapuheenjohtajat Juha Rehula, Hannakaisa Heikkinen ja Petri Honkonen eivät ainakaan vielä ole ilmoittautuneet kisaan mukaan.

Myös puoluesihteeri Riikka Pirkkalaisen kausi on katkolla, mutta hän on saamassa jatkokauden, koska vastaehdokkaita ei ole ilmaantunut.

Poliisi poisti kaksi turvemielenosoittajaa sisäänkäynniltä

Poliisi poisti lauantaiaamuna paikalta kaksi turvemielenosoittajaa, jotka istuivat keskustan puoluekokouksen sisäänkäynnillä. Mielenosoittajat tukkivat pääsyn sisään yhdestä Ouluhallin sisäänkäynneistä, ja pieni joukko ihmisiä odotti ulkona.

Poliisi raahasi ja toisaalta kantoi mielenosoittajat käsistä ja jaloista poliisiautoon. Tilanne oli nopeasti ohi.

Kahden miehen banderollissa luki "Turve kuuluu suohon". Miehet kuuluivat Elokapina-ryhmään, joka on kiinnittänyt huomiota ilmastokriisiin suoralla toiminnalla ilman väkivaltaa.

Keskustan puolueväki on tänään koolla Oulussa, jossa puoluekokous valitsee iltapäivällä puheenjohtajan. Puoluekokouspaikan ulkopuolella pieni joukko ihmisiä eri järjestöistä on osoittanut tänään ja eilen mieltä juuri turvetuotantoa vastaan.

Suomen Keskustanuoret on jättänyt puoluekokoukselle aloitteen, että puolue ryhtyisi ajamaan turpeen energiakäytöstä luopumista. Luopuminen pitäisi heidän mielestään tehdä kestävästi ja tukien tuottajia. Jo markkinat ja päästökauppa ohjaavat nuorten mielestä turpeen energiakäytön vähentämiseen.

– Miksi tuemme alaa, joka tuottaa 50–60 prosenttia koko maataloussektorin päästöistä, nuoret kysyvät jättämässään aloitteessa.

Tätä ja yli 260:tä muuta aloitetta käsitellään tänään puoluekokouksessa henkilövalintojen ohella.

Turpeen energiakäyttö on vähentynyt, ja sen odotetaan edelleen vähentyvän nopeasti. Eri kantoja on kuitenkin siitä, tapahtuuko tämä markkinaehtoisesti vai pitäisikö kehitystä vauhdittaa poliittisin päätöksin.

Keskustan puoluehallitus vastaa nuorille, että turpeen pääasiallinen energiakäyttö vähenee nykyennusteiden mukaan merkittävästi tällä vuosikymmenellä ja päättynee 30-luvulla, kun päästöoikeuden hinta nousee.

– Energiaturpeen sijaan tulisi keskittyä korkeamman jalostusarvon tuotteisiin, kuten aktiivihiilen ja kasvuturpeiden kehittämiseen, puoluehallituksen vastausesityksessä todetaan.