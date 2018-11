Vuodein kaunein sormus on valittu – katso kuvat kymmenestä finalistista

Vuoden 2018 kaunein sormus on kultaseppämestari Kristian Saarikorven suunnittelema Satumetsä. 11. kertaa järjestettävän kilpailun tarkoituksena on kannustaa suomalaisia käyttämään rohkeasti koruja ja tuoda samalla esiin korujen käytön helppoutta ja monimuotoisuutta.

– Satumetsä-sormus syntyi juuri tätä kilpailua varten. Lähdin miettimään, miten perinteisestä rivitimanttisormuksesta saisi muokattua jotakin uutta ja raikasta samalla säilyttäen vihkisormuksen klassisen ajattomuuden, kertoo Saarikorpi sormuksen synnystä.

Kilpailussa annettiin tänä vuonna yhteensä yli 12 000 ääntä, joista Satumetsä keräsi noin neljänneksen. Voittajasormus on 950-platinaa ja siinä on yhteensä 11 timanttia (0,95 karaattia W/VS). Sormuksen suositushinta on 4650 euroa.

Vuoden kaunein sormus -kilpailun järjestävät vuosittain yhteistyössä I love me -messut ja Häät-lehti & Häät.fi.

