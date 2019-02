Vuoden Matti on meteorologi Matti Huutonen – Nykänen sai tittelin ensimmäisenä 1983

Vuoden 2019 Matiksi on valittu Ylen meteorologi Matti Huutonen. Kansallinen Matinpäivän toimikunta jakoi tunnustuksensa nyt 37. kerran.

Palkintoperusteissa todetaan, että Matti Huutonen on tehnyt pitkään ansiokasta työtä sääennusteiden tekijänä ja esittäjänä sekä säähän liittyvien erityispiirteiden taustoittajana. Huutosen rauhallinen esitystyyli on myös vakuuttanut tv-katsojat, sillä hänet on valittu yleisöäänestyksessä Suomen luotettavimmaksi meteorologiksi.

Valinnallaan toimikunta haluaa lisäksi korostaa meteorologian keskeistä merkitystä ilmastonmuutoksen seurannassa.

Vuonna 1983 valittu ensimmäinen Vuoden Matti oli äskettäin edesmennyt mäkihyppymestari Matti Nykänen.

Matit viettävät nimipäiväänsä sunnuntaina.