Jyväskylän kaupunki on Vuoden kiertotalouskunta 2019. Kunniamaininnat saivat Lappeenrannan kaupunki ja Oulun kaupunki. Kilpailuun osallistui yhteensä kymmenen kuntaa.

Kilpailu käynnistyi toukokuussa, kun Kuntaliitto, Suomen ympäristökeskus SYKE ja Sitra haastoivat kaikki kunnat kisaamaan vuoden kiertotalouskunnan tittelistä.

– Resurssiviisas Jyväskylä on sitoutunut olemaan hiilineutraali jo vuonna 2030 ja jätteetön vuonna 2040. Tämä tunnustus kannustaa meitä ponnistelemaan entistä määrätietoisemmin kohti kunnianhimoisia tavoitteitamme, iloitsevat tutkimus- ja kehittämispäällikkö Pirkko Melville ja ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen Jyväskylän kaupungilta.

Jyväskylässä on niittänyt mainetta kokeiluillaan, joista moni on jäänyt pysyväksi ja useita on levitetty muihin kuntiin. Tästä esimerkkinä on hukkalounaskokeilu.

Palkintoraadin mukaan Jyväskylän luoma biokaasuekosysteemi on hieno esimerkki kaupungin järjestelmällisestä työstä kohti fossiilittomampaa autokantaa ja omavaraista biokaasun tuotantoa.

Kehuja kaupunki saa myös yhteistyöstään yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Yritykset puolestaan ovat testanneet älyratkaisujaan Kankaan uudella asuinalueella.

Jyväskylä saa palkinnoksi viestintäsparrausta alan ammattilaisilta sekä näkyvyyttä järjestäjätahojen viestinnässä.