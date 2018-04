Vuoden pakolaisiksi valittiin projektityöntekijä ja lähihoitajaopiskelija

Vuoden pakolaisiksi valittiin vantaalainen projektityöntekijä Sirwa Fari, 45, ja vuoden pakolaismieheksi Kaarinassa asuva lähihoitajaopiskelija Ahmad Hosseini, 19. Irakista Suomeen kiintiöpakolaisena vuonna 2000 tullut Farik on muun muassa tehnyt aktiivisesti vapaaehtoistyötä ja vetänyt vertaisryhmiä maahanmuuttajanaisille.

Afganistanista syksyllä 2015 Suomeen turvapaikanhakijana tullut Hosseini taas toimii aktiivina oikeudenmukaista turvapaikkapolitiikkaa ajavassa We see you -ryhmässä ja on ollut järjestämässä rasismin vastaista toimintaa Turussa.

Pakolaisapu on jakanut Vuoden pakolaisnainen -palkinnon vuodesta 1998. Vuoden pakolaismies palkittiin nyt kolmatta kertaa.