Vuoden pakolaismies oikeudessa: Ainoa tavoitteeni oli pysäyttää joukkopuukottaja

– Ainoa tavoitteeni oli pysäyttää mies. Mutta valitettavasti minulla ei ollut mitään kättä pidempää käytettävissä, kuvaili tilannetta Turun joukkopuukotuksessa Ahmad Hosseini, joka valittiin vuoden pakolaismieheksi tiistaina.

Elokuisena päivänä töistä palannut Hosseini oli jäänyt rupattelemaan kaverinsa kanssa torille, mutta päätyikin pian keskelle joukkopuukotusta. Hän saapui grillin takaa katsomaan tilannetta, kun kuuli huutoa.

– Sitten minäkin ikään kuin spontaanisti lähdin pysäyttämään miestä edes tietämättä, mitä oli tapahtunut. Silloin huomasin, että tämä (syytetty) puukotti miestä, joka yritti estää tekijää, Hosseini sanoi tulkin välityksellä.

Syytetty Abderrahman Bouanane juoksi yhteensä 465 metriä Kauppatorilta Puutorille ja vahingoitti kuolettavasti kahta sekä haavoitti kahdeksaa ihmistä.

Hosseini ja muut takaa-ajajat juoksivat puukottajan perässä, varoittivat ihmisiä kadulla ja viittoivat poliisille puukottajan suunnan, kun nämä pääsivät paikalle. Mies oli laittanut veitsen vanhemman naisen kaulalle, kun poliisi pysäytti puukottajan ampumalla.

Potki veitsen pois ja auttoi uhreja

Hosseini sanoi oikeudessa kertoneensa tilanteessa poliisille, että tarkoituksenaan oli ottaa veitsi pois miehen läheltä.

– Sitten potkin veitsen miehen läheltä pois. Palasin maahan lyyhistyneen naisen luo. Siellä oli joku toinen henkilö, joka oli auttamassa lyyhistynyttä naista. Minäkin menin auttamaan ja huomasin, että naisella oli verenvuoto.

Ensihoitajien saavuttua paikalle lähihoitajaksi opiskeleva Hosseini avusti heitä myös toisen uhrin auttamisessa.

Hosseini valittiin eilen vuoden pakolaismieheksi, mutta palkinto ei liittynyt toimintaan joukkopuukotustilanteessa.

Afganistanista turvattomuuden takia lähtenyt Hosseini tuli Suomeen vuonna 2015. Hän toimii oikeudenmukaista turvapaikkapolitiikkaa ajavassa We see you -ryhmässä ja on ollut järjestämässä rasismin vastaista toimintaa Turussa.

Ruokalähetti päätyi auttajaksi kesken keikan

Aamulla oikeudessa kuultiin ruokalähettiä, joka päätyi keikallaan auttamaan uhreja. Mies tuli torin kulmalle rikospaikalle ravintolasta. Lähetti luuli ensin, että uhri huusi varkaan takia. Allahu Akbar -huutojen jälkeen lähetti kuitenkin ymmärsi, että kyse oli jostain aivan muusta.

Lähetti lähti seuraamaan tekijää torilta ja saapui lopulta hieman jäljessä tilanteeseen, jossa poliisi oli ampunut tekijää. Tämän jälkeen lähetti auttoi kahta uhria, joihin veitseniskut olivat osuneet.

Kun takaa-ajajat yrittivät mennä joukkkopuukottajaa kohti, väisti joukkopuukottaja lähetin mukaan miehiä. Lähetin mukaan näytti siltä, että joukkopuukottaja ei halunnut satuttaa miehiä.

Poliisin kuulustelussa mies oli kertonut yksityiskohtaisesti, miten lyönnit osuivat ensimmäiseen uhriin ja tätä auttaneeseen mieheen. Syyttäjä joutui kuitenkin esittämään useita tarkentavia kysymyksiä kertomuksen yksityiskohtien muuttumisen vuoksi. Lähetti joutui myös useita kertoja toteamaan, että ei pysty muistamaan tapahtumia.

Noin 1,5 tuntia kestänyt kuuleminen tapahtui tulkin välityksellä.

Puolustus kiistänyt terroristisen tarkoituksen

Kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta terroristisessa tarkoituksesta tehdystä murhan yrityksestä syytetyn Bouananen puolustus on myöntänyt teot tappoina ja tapon yrityksinä.

Poliisille Bouanane kertoi, että oli mielestään tekemässä torilla terroritekoa. Puolustus on silti oikeudessa kiistänyt, että teot olisi tehty lain tarkoittamalla tavalla terroristisessa tarkoituksessa.