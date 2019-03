Vuoden reumahoitajaksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä työskentelevä Ritva Kurunmäki

Vuoden reumahoitajaksi on valittu Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä työskentelevää sairaanhoitaja Ritva Kurunmäki. Tunnustuksen myönsi Suomen Reumahoitajayhdistys ry.

Kurunmäki on toiminut sairaanhoitajan työtehtävissä jo vuodesta 1985 lähtien. Apuhoitajaksi hän on valmistunut vuonna 1977 ja erikoissairaanhoitajan pätevyyden hän on saanut vuonna 1990. Reumahoitotyötä Kurunmäki on tehnyt vuodesta 1992 lähtien; aluksi reumavuodeosastolla sairaanhoitajana työskennellen ja myöhemmin reumasairauksien poliklinikalla muun muassa vastuuhoitajan tehtävissä.

Tällä hetkellä Kurunmäki työskentelee Keski-Suomen keskussairaalan hoitokeskuksessa sekä reumapotilaiden että useiden muiden eri erikoisalojen potilaita hoitaen.

Perusteluissa mainitaan, että Kurunmäen yhteistyö moniammatillisen tiimin jäsenenä on mutkatonta ja luontevaa. Kurunmäki jakaa tietoa ja osaamistaan sekä työyksikön sisällä, että laajemmin yhteistyöyksiköissä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri toteuttivat vuosina 2016–2018 alueen ensimmäisen reumahoitajakoulutuksen. Kurunmäki oli yhdessä reumapoliklinikan osastonylilääkäri Tuulikki Sokka-Islerin kanssa suunnittelemassa koulutuskokonaisuutta Jyväskylän Ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä. Lisäksi Kurunmäki toimi koulutuksessa kouluttajana.