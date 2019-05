Vuoden työmiehen arvonimen sai vappuna Saarijärvellä pitkän linjan kirvesmies

Kirvesmies Veli-Matti Pihlainen, 65, sai Vuoden työmiehen arvonimen Saarijärvellä vapunpäivänä. Perinteisen tunnustuksen myönsi SAK:n Suomenselän paikallisjärjestö.

Valinnassa painoi tällä kertaa erityisesti se, että Pihlainen on toiminut Rakennusliiton Saarijärven yhdistyksen puheenjohtajana noin 30 vuotta. Vuoden työmiehen nimityksessä luetaan ansioiksi työhistoria, hyvä työmoraali, aktiivisuus ammattiliitossa, yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä myönteinen elämänasenne.

– Meillä olisi nyt ammattiliiton paikallisosastossa tarvetta nuoremmille toimijoille. Esimerkiksi nettisivut olisi hyvä saada kuntoon, Pihlainen sanoo.

Pihlainen on työuransa aikana ehtinyt työskennellä rakennusalan lisäksi muun muassa metsurina ja maataloustöissä. Koulutusta hänellä on kirvesmieskurssin lisäksi betonialalta. Hän on valmistunut aikanaan levyseppä-hitsaajaksikin, mutta ei ole juuri tehnyt töitä sillä alalla.

Vuoden työmies on ahkera talkoolainen. Hän on käyttänyt kirvesmiehen taitojaan yhteiseksi hyväksi muun muassa Saarijärven työväentalon remonttitalkoissa.

Nyt Pihlaisen pitkä työura lähenee virallisesti loppuaan, sillä eläkkeelle siirtymisen paperityöt ovat jo vireillä. Kun eläkepäivät koittavat, hänellä on nykyistä enemmän aikaa metsästykseen, kalastukseen sekä kasvimaan pitoon mökillä.

Uudeksi metsästyskaverikseen Pihlainen on juuri hankkinut harmaanorjanhirvikoiran, jonka nimi on Ariel. Vilkkaan koiranpennun ja Pihlaisen seurana ovat kotona Saarijärvellä myös kissakaverit Vikke ja Sulo.