Vuonna 1992 toimittaja Juha Hirvaskero kiipesi illalla Puijon torniin ja teki siellä jotain, mitä kukaan ei ollut tehnyt kolmeenkymmeneen vuoteen

Öisen tornin avotasanteella puskee kylmää, kosteata usvaa pimeän puolelta, pohjoisesta. Etelän puolella on valoisaa, siellä kimmeltää jalkojen alla miljoonana valopisteenä Kuopion kaupunki. Linkkilaitteet hurisevat arvoituksellisesti punaisten valojen hohteessa pään päällä.

Vaaleat usvanriekaleet kiiltävät alapuolella mustaa metsää vasten. Kun usvapilveen repeytynyt aukko sattuu sopivasti näkökentän rajalle, voisi melkein vannoa, että tornin ohi lensi pimeyden halki jokin suuri olento repaleiset siivet hulmuten. Hytisyttää villapaidasta huolimatta. Nautin muutamia savumuikkuja ja kupillisen kahvia termospullosta.

Myös sisätiloissa öisen tornin tunnelma on jokseenkin aavemainen. Hissikuilusta kantautuu outoja ääniä. Jonkin masiinan käynnistyessä kuulostaa aivan kuin joku yskäisisi tukahtuneesti.

230 metriä Kallaveden pinnan yläpuollella jopa käymälä tuntuu korahtelevan kumeammin ja ontommin kuin tavallisesti. Valojakaan ei oikein ilkeä sytyttää, kun ei ole verhoja. Se saattaisi herättää huomiota laajalti Pohjois-Savossa.

Öinen oleskelu Puijon tornissa ei nimittäin tornin ylläpitäjän mukaan ole viime aikoina ollut kovinkaan yleistä. Viimeksi tornissa on yövytty vuonna 1963, avajaisia edeltävänä yönä. Totean olleeni silloin noin 3-vuotias.

Astelen muutaman kierroksen pyöreässä akvaariossani, istahdan sitten muovituolille autiossa näköalakahvilassa.

Metallinhohtoinen pullatiski ammottaa steriiliä tyhjyyttään. ”ATK analysoi luonteesi” lukee kolikkoautomaatin kyljessä. Siitäkin on johto irrotettu. Jahah. Mitähän sitten tekisi.

Viiden markan kolikko mässähtää ontosti kaukoputken rahasäiliöön ja linssit suuntautuvat valppaasti kalakukkokaupungin keskustaan. Kaupungintalon ohi näkyy kappale torin länsilaitaa. Muutamia mustia, kumaria hahmoja harhailee sumuisella aukiolla. Vasikkasaari tuulimyllyineen kylpee vihreässä ja oranssissa usvassa. Se näyttää satunäytelmän kulissilta.

Keskustan korkeat rakennukset haittaavat ratkaisevasti katutason tarkkailua. Vain muutamasta kohdasta pilkistää kappale jalkakäytävää. Yhdenkään ravintolan sisäänkäyntiin ei saa näköyhteyttä.

Autoja valuu laiskasti Suurmäentietä pitkin kohti keskustaa. Katu kiiltää märkänä, punaiset perävalot kuvastuvat asfaltista pystysuorina pylväinä.

Saarijärven suunnalla... Klik. Mustat lämiskät putoavat silmien eteen.

Paljaalla silmällä katsottuna yleisilme kaupungin suunnassa on rauhallinen. Laskeneen auringon suunnassa sulan tinan lailla kimmeltävällä, sysimustien rantametsien kehystämällä Pohjois-Kallavedelläkin näyttäisi tilanne olevan hallinnassa.

Vartiossa seison yössä yksinäin. Keskiyöllä kuu komottaa kalvakkaana koillisen puolella kätkeytyen välillä matalalla kiitävien pilvien taakse. Tähdenlento Haapaniemen voimalan yläpuolella, loivassa kulmassa kiitävä valopiste näkyy harvinaisen pitkään ennen sammumistaan.

Kaupungin suuntaan katsellessa näkyy silmänurkassa itätaivaalta oranssi välähdys. Kun tuijotan siihen suuntaan, ei tapahdu mitään, mutta kun käännän katseen muualle, välähtää taas idässä.

Ilmiö toistuu useita kertoja. Tai sitten päässä jo heittää.

Mitähän kaikkea Juhan af Grann ehtisi nähdä täältä yön aikana?

Yhtäkkiä hissin ovi aueta hurahtaa omia aikojaan, vaikka en ole pitkään aikaan koskenut nappuloihin. On myös kiusallista havaita, että ylhäällä on nyt toinen hissi kuin mielestäni piti olla. Hmm...

Kello yksi avotasanteella. Jostain alhaalta kantautuu koiran haukuntaa. Hyppyrimäen suunnalta metsästä kuuluu epämääräisiä ihmisääniä sekä särkyvän lasin mässähdyksiä. Joku kirkaisee. Nuorisoa viikkonloppuharrastuksissaan.

Olisipa tornin huipulla jättiläismäiset äänentoistolaitteet, joilla mylväisisi: – Ollaanpa ihmisiksi siellä. Ja antaa olla särkemättä niitä puteleita.

Massiivisten ämyrien kautta voisi lausua muitakin tiedotuksia ja puuttua havaittuihin epäkohtiin tuoreeltaan jyrisevällä äänellä, joka kantaisi yli koko kaupungin. Myös suuntaa antavat nukkumaanmenoajat eri ikäryhmille voisi ilmoittaa ja julistaa lopulta yleisen hiljaisuuden.

Tämä loisi näinä epävarmoina aikoina turvallisuuden tunnetta ja säntillisyyttä kansalaisten arkielämään.

Aavehissillä maan pinnalle. Tarkistan, että raskas metallinen ovi on lukossa. Karkearakenteiset kierreportaat lähtevät nousemaan korkeuksiin ovensuusta. Iskee pakkomielteenomainen halu lähteä kiipeämään.

Kuvittelen olevani yövuoroon tuleva majakanvartija. 1, 2, 3, 4.... Aina puolen kerroksen välein palaa katossa mulkosilmäinen vihreä tuikku hohtaen himmeän kelmeää valoaan. Taskulampun luomat varjot lehahtelevat seinillä aavemaisesti. Askeleet kumisevat ontosti. Tuoksuu kostealta betonilta. Ulkona tuulee, jokin metalliselta kuulostava rapsuttaa tornin ulkoseinää. Ilmapiiri on verrattain kolkko.

...121, 122, 123, 124... Tornin kyljessä on ilmeisesti parin kierroksen välein pieni, likainen ikkuna. Tuuli ulvahtelee ravistuneen karmin välistä. Enpä hämmästyisi, jos taskulampun valokeilaan pelmahtaisi lepakoita tai sarvipöllö. Omien askelten taustalta on koko ajan kuulevinaan ylimääräisiä ääniä jostakin alempaa. Hengästyttää lievästi.

Valoa näkyy ylhäältä ...355, 356, 357 ja 358. Näköalatasanne vaikuttaa nyt huomattavan kodikkaalta.

Kello 02.05. Kuu on kiertänyt Vehmersalmen ylle. Alamaailmassa arvattavasti poistuu väkeä ravintoloista. Edustamastani makroperspektiivistä tämä näkyy liikenteen kääntymisenä keskustasta lähiöiden suuntaan, nyansseja ei juuri erotu.

Lähempää tarkastelua varten on taas panostettava viisi markkaa kaukoputkeen. Sillä näkyy, että suurin osa autoista on kattovalot sammutettuina ajavia takseja. Siellä viedään monenlaista juhlijaa, pääosin juopunutta.

Poimin yksittäisen taksin Suurmäentieltä erityistarkkailuun. Se vilkuttaa vasemmalle ja nousee Hiihtäjäntielle. Pysähtyy sitten kerrostalon eteen. Tumma hahmo nousee autosta. Kiitos, hyvät yöt. Keltainen valo syttyy katolla ja auto palaa samaa tietä keskustaan.

Muutaman minuutin odotuksen jälkeen kolmannen kerroksen kulmahuoneiston ikkunaan syttyy kuin syttyykin valo. Intimiteettisuojasyistä käännän viipymättä okulaarin toisaalle.

Vaaleatakkinen, etukenoinen hahmo etenee vääjäämättömästi Puijon montun reunatietä Rypysuon suuntaan. Hän vaihtaa usein tien laitaa, mutta yleissuunta on vakaa ja kulku päättäväistä. Matkanopeus on joutuisa. Hiihtäjien puusillan tienoilla hahmo katoaa pimeyteen.

Kello näyttää 02.55. Alhaalla tuikkivaa valomerta riittävän kauan unipäissään tuijoteltuaan mittasuhteet alkavat heittää ja rupeaa epäilyttämään, ettei tuolla mitään oikeata kaupunkia olekaan. Mikä lie pienoismalli.

Tulee tunne, että täällä täytyy jonkun oven takana olla piilossa suuri Pääkatkaisija. Siitä kun napsauttaa, niin alhaalla kaikki valot sammuvat ja tulitikkulaatikkoautot pysähtyvät niille sijoilleen.

Katson parhaaksi jättää Pohjois-Savon nyt muutamaksi tunniksi oman onnensa nojaan. Makuupussin alle löytyy pehmusteiksi pari kynnysmattoa hissien edustalta.

Unen aikana torni on irronnut maasta ja leijunut pilviverhon läpi taivaalle. Alamaailma on kadonnut, jäljellä on vain yksi torni ja ylhäinen yksinäisyys. Yläpuolella taivas hehkuu koboltinsinisenä, nouseva aurinko hehkuu lähes alaviistosta. Jalkojen alla näkyy pumpulisen pilvipatjan yläpuoli, aivan kuin lentokoneesta. Se hohtaa auringossa vitivalkoisena ja kumpuilevana. Sen päälle voisi hypätä ja jäädä selälleen makaamaan.

Mitään ihmisen tekemää ei näy. Tunne on hieman sama kuin meren ulapalla tai tunturissa erämaan keskellä. Havaitsenkin olevani lähes merilleen yhtä korkealla merenpinnasta kuin Surnupään huipulla Vätsärin erämaassa.

Lounaasta tulee näkyviin jotakin. Se on auringossa kylpevä Pellesmäen radiomaston huippu, joka pistää esille pumpulista ylintä punaista osaansa myöten. Myös Vehmasmäen mastot näkyvät, vähäisempi saa juuri ja juuri kurkotettua huippuunsa pilvipatjan läpi aurinkoon.

Tasan kello 7 kantautuu rannattoman pumpulitasangon alta kirkonkellojen kumahtelu. Etelästä ilmaantuu näkyviin matkustajalentokoneen silhuetti. Se kelluu äänettömästi pilvimaton yläpuolella, lipuu kolmen minuutin ajan idän puolelle ja vajoaa lopulta maton sisälle.

Kello 7.30 laskeudun todellisuuteen. Asfaltti kiiltää märkänä, kostea hernerokkasumu roikkuu maiseman yllä, auringosta ei tietoakaan. Torni nousee taivaalle ja katoaa harmaaseen usvaan kuin Jaakon pavunvarsi.

Kirjoitus on alun perin julkaistu Savon Sanomissa 26.9.1992.