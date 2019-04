Vuorilammen veden pinta jälleen matalalla – katso kuvista, onko tilanne poikkeuksellisen vai ei

Laajavuoressa sijaitsevan Vuorilammen veden pinta on matalalla.

Lammen pitkäaikainen virkistyskäyttäjä otti huolestuneena Keskisuomalaiseen yhteyttä. Hänen mielestään Vuorilammella on meneillään "ympäristökatastrofi" ja veden pinta on laskenut poikkeuksellisen matalalle.

Laajavuoden rinteitä ylläpitävä Laajis Oy on jo vuosia käyttänyt Vuorilammen vettä Laajavuoden rinteiden lumetukseen.

– Tänä talvena vettä on käytetty todella ronskisti välittämättä veden pinnan luontaisesta korkeudesta. Veden pinta on talven jäljiltä yli kaksi metriä normaalia alempana. Vuorilampi on nyt kutistunut todella reilusti pinta-alaltaan ja muistuttaa syvää vesimonttua, virkistyskäyttäjä toteaa.

Laajiksen rinnepäällikkö Pasi Kuhmonen toteaa kuitenkin, että Vuorilammen veden pinta ei ole poikkeuksellisen alhaalla, vaan normaalivaihtelun rajoissa. Tällä hetkellä veden pinta on Kuhmosen mukaan "vain" noin 1,5–1,7 metriä normaalia alempana. Lupaehdot sallisivat Kuhmosen mukaan jopa 2,25 metrin vaihtelun.

– Rannat näyttävät nyt hassuilta, kun lumi on sulanut sieltä pois, Kuhmonen sanoo.

Veden pinta nousee Vuorilammessa hänen mukaansa kuitenkin koko ajan.

– Lampi täyttyy noin 2–3 sentillä vuorokaudessa. Kesäkuussa pinta on jo normaalissa korkeudessa, Kuhmonen lupaa.