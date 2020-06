Vuorokaudessa on todettu 19 uutta koronavirustartuntaa ja yksi kuolema

Suomessa on todettu vuorokaudessa 19 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yhteensä tartuntoja on todettu nyt 7 191.

THL kertoo myös, että Suomessa on todettu yksi uusi koronavirukseen liittyvä kuolema. Kuolemia on raportoitu nyt yhteensä 328. Sairaalahoidossa puolestaan on 24 potilasta, joista yksi on tehohoidossa.

Sairaanhoitopiirit raportoivat toistaiseksi tautiin liittyvien kuolemien määrän sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän kolmesti viikossa: maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Seuraavan kerran uusista koronaan liittyvistä kuolemista ja sairaalahoidossa olevista potilaista saadaan tietää maanantaina 29. kesäkuuta.

THL:n tiedotteessa kerrotaan, että testattujen koronavirusnäytteiden kokonaismäärä on laskenut 500 näytteellä. THL:n mukaan luvut ovat tarkentuneet kun testejä tekevät kliinisen mikrobiologian laboratoriot ovat tarkistaneet testausmääriä takautuvasti. Yhteensä koronaviruksen varalta testattuja näytteitä on noin 237 500.