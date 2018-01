Vuosaaren vanhassa palkkamurhajutussa ei ole avattu esitutkintaa poliisirikoksista Aarniota koskevista väitteistä huolimatta

Ruotsissa julkaistaan ensi viikolla kirja, joka paljastaa uusia yksityiskohtia 15 vuoden takaisesta palkkamurhasta Vuosaaressa. Vuonna 2003 murhatun Volkan Ünsalin ruumista ei koskaan löydetty, ja teon yksityiskohtia on jäänyt aiemmin pimentoon.

De kallar mig Sollvallamördaren -kirja on Vuosaaren murhasta tuomitun Janne Ranisen elämäkerta, jonka hän on kirjoittanut Ivar Andersenin kanssa. Ranisen lisäksi murhajutussa on tuomittu kolme muuta miestä.

Ainakin yksi murhasta tuomittu on kertonut poliisille United Brotherhood -liivijengin ex-pomon Keijo Vilhusen osallistuneen palkkamurhan järjestelyihin, kirjassa kerrotaan. Kirjan mukaan avautumisen taustalla on käsitys siitä, että myös Helsingin huumepoliisin ex-päällikkö Jari Aarnio olisi tiennyt ruotsinturkkilaisen Volkan Ünsalin palkkamurhasta ennen sen toteuttamista Helsingin Vuosaaressa.

Raninen sanoo sekä kirjassa että haastattelussa, että ei ole vahvistanut toisen tuomitun väitteitä.

– Ei tässä ole mukana ketään muita kuin jo tuomitut, tuomiota istuva Raninen sanoo STT:lle.

STT:n tietojen mukaan Aarniosta tai muista poliiseista ei ole aloitettu esitutkintaa, vaan mahdolliset poliisirikokset ovat yhä seurannan ja selvittelyn tasolla.

Viranomaisille on STT:n tietojen mukaan kuitenkin kerrottu väitteitä, jotka liittävät sekä Vilhusen että Aarnion murha-asunnon alivuokraamiseen. Päävuokralaisena asunnossa oli Saara, jonka kanssa Aarniolla oli käräjätuomion mukaan seksisuhde virka-ajalla. Asiasta on kirjoittanut aiemmin Helsingin Sanomat.

Aarnio ei halua kommentoida tutkintaa, jossa ei ole epäiltynä. Hän sanoo toivovansa poliisille tutkintarauhaa.

Vilhusen asianajaja Markku Fredman luonnehtii Vilhusta koskevia ilmiantoja aiheettomiksi.

– Jo Juice Leskinen ilmiannettiin aikanaan perättömästi, Fredman sanoo päämiehensä puolesta ja viittaa lähes 30 vuoden takaiseen aiheettomaan ilmiantoon törkeästä huumerikoksesta.

Volkan Ünsalin ruumista ei koskaan löydetty. Kirjan mukaan tekijät kuristivat Ünsalin scart-johdolla, mitä ennen yksi heistä löi häntä pesäpallomailalla.