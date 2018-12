Vuosi 1918 elää ihmiskohtaloiden ja paikallisuuden kautta – tuhansien ihmisten tarinat vielä kertomatta

Hulttio. Kolttosia, kännejä ja köyhäilyä. Mitä sellaisesta pojasta voi tulla? No jos ei muuta, niin Suomen marsalkka Mannerheim.

Entä Aleksis Kivi sitten? Työn vieroksuja, sympaattinen mutta ihmisarka systeemin syöttiläs. Kivi onnistui kuitenkin 12-vuotiaana tekemään ”hyväpäisenä” vaikutuksen Nurmijärven koulumestariin ja pääsi sen ansiosta opiskelemaan Helsinkiin. Ilman tätä käännettä, meillä ei ehkä olisi Kivi-nimistä kansalliskirjailijaa.

– Sattumalla on täydellinen ylivalta ihmisyksilön elämään, ihmishistorioitsijaksi itseään kutsuva Teemu Keskisarja sanoo.

Vasta aikuisena historia-uralle lähtenyt Keskisarja on kokenut sattuman sysäyksen itsekin.

– Pyrin kolmekymppisenä Helsingin yliopistoon lukemaan historiaa ja läpäisin rajan viimeisenä minimipisteillä. Jos en olisi silloin päässyt sisään, tuskinpa olisin yrittänyt uudelleen.

Tuttu suomalaisille

Keskisarja kuuluu Suomen luetuimpiin historioitsijoihin ja hän on julkaissut useita teoksia viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Mannerheim- ja Aleksis Kivi -elämänkerroista kiitosta niittänyt Keskisarja on viimeistään tänä vuonna tullut tutuksi suomalaisille. Sisällissodasta on kulunut sata vuotta ja Keskisarja on kiertänyt tilaisuuksissa ympäri Suomea luennoimassa ja keskustelemassa aiheesta.

– Olen ollut mukana vähintään 50 tilaisuudessa, jotka ovat olleet paikallisten ihmisten omalla rahalla ja omilla voimavaroillaan järjestämiä tapahtumia.

Yhä vielä tuntuu täysin käsittämättömältä se, että 30 000 suomalaista, noin prosentti koko väestöstä, menehtyi taisteluissa ja niitä seuranneessa kostonkierteessä muutaman kuukauden aikana.

Vuoden 1918 tapahtumia on tutkittu paljon, mutta Keskisarjan mukaan aiheesta löytyy vielä loputtomasti kerrottavaa nimenomaan ihmisten kautta.

– Ihmishistorian kannalta mielenkiintoinen aihe. Kyseessä on satoja tuhansia ihmiskohtaloita ja niistä on hyvät lähteet olemassa.

Paikallishistorian kannalta tärkeää

Keskisarja muistuttaa, että jokaisella paikkakunnalla on omat muistonsa sisällissodasta.

– Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla on totta, mutta se tapahtui vain Urjalan Pentinkulmalla. Vuosi 1918 on eri asia Etelä-Pohjanmaalla kuin Kymenlaaksossa tai Helsingissä ja Tampereella.

Keskisarja myöntää, että kiinnostus sadan vuoden takaiseen verilöylyyn yllätti myös hänet itsensä. Tilaisuudet ovat täynnä ja esimerkiksi Tampereella järjestettyyn kiertoajeluun piti tehdä toistakymmentä lisälähtöä, jotta kaikki halukkaat mahtuivat mukaan.

– Ja kyseessä olivat sellaiset paikat, joissa kaupungin asukkaat voisivat hyvin kiertää ilmaiseksikin. Tiedon ja tarinoinnin tarve on vaan valtava ja tapahtumat koskettavat niin monia ihmisiä.

Liputuspäivä demokratialle

Tänään 4. päivänä joulukuuta liputetaan Suomessa demokratian kunniaksi. Sata vuotta sitten 4.12.1918 Suomessa alkoi äänestys ensimmäisissä vaaleissa sisällissodan jälkeen. Ne olivat samalla Suomen historian ensimmäiset yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuneet kuntavaalit.

Sisällissodan kevään ja vankileirien kesän jälkeen oltiin siis jo joulukuussa tilanteessa, jossa myös hävinnyt osapuoli oli mukana vaaleissa sekä ehdokkaina että äänestäjinä.

– Maa rauhoittui. Tappaminen oli taputeltu jo syksyllä 1918 ja lyhyt verinen selkkaus oli takana. Suomi on esikuvallinen toipuja, joka ilman mitään ulkomaiden apua loi talousihmeen, orastavan oikeusvaltion ja suurenmoisia yhteiskunnallisia uudistuksia, Keskisarjaa yltyy kehumaan.

Tätä oppia voisi Keskisarjan mielestä viedä myös nyt sodan runtelemiin maihin.

– Tosin Suomea eivät kalvaneet etniset ja uskonnolliset sairaudet vaan vuonna 1918 kyse oli vain rahasta, maasta, leivästä ja vallasta. Ne ovat isoja juttuja, mutta kuitenkin aina hoideltavissa.

Fennomanian läpimurto oli käännekohta

Suomalaisuuden ydin saattoi näkyä 1918 tapahtumien jälkeisessä eheytymisessä tai sitä edeltäneenä vuonna tapahtuneessa itsenäistymisessä, mutta pohja löytyy kauempaa 1800-luvulta.

– Fennomaanien ansiota on suomalaisen kulttuurin kukoistus ja kansansivistys. Kansallisaatetta Suomen on kiittäminen melkein kaikesta aineellisesta ja aineettomasta hyvästä, Keskisarja sanoo.

Fennomanian läpimurto oli Suomen historian käännekohta. Esimerkiksi Aleksis Kiven ja hänen aikalaistensa, kuten J.V.Snellmanin, ansiota on se, että suuri enemmistö Suomen kansasta pääsi osallisiksi korkeakulttuuria, liike-elämää ja hallintoa.

Keskisarja pitää Aleksis Kiveä nerona. Kivi toi puhutun kielen kirjallisuuteen ja kirjoitti näytelmänsä suomeksi kulttuurityhjiöön: ei ollut olemassa suomenkielistä teatteria.

Monet muut fennomaanit kuten Snellman, Runeberg ja Topelius kirjoittivat pääosin ruotsiksi. Siitä huolimatta he vahvistivat nimenomaan suomalaista identiteettiä.

– Viisi sukupolvea sitten äidinkieleltään suomalaisista vain harva pääsi millään tavoin tekemisiin korkeamman hengen elämän kanssa. Niin vähän aikaa siitä vasta on.

Keskisarja muistuttaa, että sivistyksen, kulttuurin ja kirjallisuuden saavutukset elävät paljon kauemmin kuin sotapäälliköiden teot.

– Rajat muuttuvat ja valtiomuodot ovat katoavaisia. Ei Mannerheim ikuisesti pysy kansakunnan kaapin päällä, mutta aina on merkittävää se, kuka kehitti suomen kielen ja kulttuurin.