Vuosi sitten Jyväskylän yliopiston viestintäjohtajana aloittanut Tanja Erkkilä siirtyy Pihlajalinnan palvelukseen Helsinkiin

Jyväskylän yliopiston viestintäjohtaja Taina Erkkilä jättää tehtävänsä vuodenvaihteessa.

Erkkilä siirtyy Helsinkiin terveysyritys Pihlajalinnan palvelukseen. Hän aloittaa uudessa tehtävässään Pihlajalinna-konsernin viestintä- ja sijoittajasuhdejohtajana tammikuussa 2019.

Erkkilä aloitti työt yliopiston viestintäjohtajana noin vuosi sitten lokakuussa 2017, jolloin hän muutti Jyväskylään Espoosta. Erkkilä kuvailee paluuta paluuta pääkaupunkiseudulle tietoisena valintana.

– Kun on koko ikänsä pääkaupunkiseudulla asunut ja sieltä löytyvät perhe ja ystävät, niin kyllä veri vetää totta kai takaisin sinne. Viimeiset 30 vuotta olen yritysmaailmassa työskennellyt, niin halusin yksinkertaisesti palata siihen, ja into on kova.

Erkkilän uusi työsuhde alkaa 14. tammikuuta. Yliopiston prosessi Erkkilän pestin täyttämisestä on toistaiseksi kesken.

– Siitä keskustellaan vielä. Olen itse valmis tukemaan ja siirtymään asteittain. Ei tässä kiire tule, Erkkilä sanoo.

– Mutta ikävä tätä paikkaa tulee, tämä on ihana kaupunki. Kaikki on lähellä ja ihmiset mukavia. Mutta pääseehän täällä aina käymään.