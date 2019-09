Vuosisadan munaus vai tyylikäs uudistus? Kauko Sorjosen naapurustoon nousi seitsemän kerrostaloa ja autohalli – tältä näyttää Jyväskylän Hämeenkadun ympäristö nyt

”Täysi floppi”, ”arkisia betonilaatikoita”, ”piittaamattomuutta alueen kulttuurihistoriaa kohtaan”, ”vuosisadan munaus”.

Näin rankkoja arvioita lausuttiin julkisuudessa vuosina 2012–2014, kun Jyväskylän keskustan tärkeimmäksi täydennysrakentamiskohteeksi luonnehdittua Hämeenkadun asemakaavamuutosta työstettiin. Tavoitteena oli kasvojen kohotus Jyväskylän portille ja keskustan uudistuvalle sisääntuloväylälle Ruusupuistossa.

Aina korkeinta hallinto-oikeutta myöten vastustettu kaavaratkaisu sai lopulta lainvoiman 2016, kun valitukset hylättiin. Nyt alueen rakentaminen on lähellä valmistumista. Viimeinen vaihe Aallonportti-korttelissa on käynnissä ja valmistuu ensi vuonna. Rakennusliike Lapti Oy:n mukaan asuntojen kysyntä on ollut niin vilkasta, että rakentaminenkin on tapahtunut vauhdikkaasti. Seitsemään kerrostaloon tulee yhteensä 308 asuntoa ja satapaikkainen autohalli.

Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön (Koas) kaksi puukerrostaloa valmistuivat viime talvena ja asuttavat nyt noin sata opiskelijaa.

Isompaan kaupunkikuvalliseen kokonaisuuteen liittyvät myös Jyväskylän yliopiston neljä vuotta sitten valmistunut Ruusupuisto-rakennus sekä tänä kesänä valmistuneet uudet liikennejärjestelyt kiertoliittymineen.

– Tuntuu kyllä hienolta, olen tosi tyytyväinen lopputulokseen. Saimme tästä onnistuneen sisääntulon Jyväskylään, ja se näyttää vielä paremmalta, kun viheralueetkin saadaan valmiiksi, sanoo kaupunginarkkitehti Leila Strömberg.

Erityisesti Strömbergiä ilahduttaa uusi kerrostalokortteli, joka on yhdistelmä vanhaa ja uutta rakennuskantaa. Uusien talojen harjakatot, kattolyhdyt ja rapatut julkisivut tuovat mieleen 50-luvun arkkitehtuurin, mutta myös luovat Jyväskylässä uudenlaista kaupunkitilaa. Koasin autottoman opiskelijakerrostalokorttelin toteuttaminen puurakenteisena on arvokas lisä suunnitteluun.

Uuden kiertoliittymän keskelle toteutetaan ensi vuonna kuvataiteilija Antti Laitisen teos Viivasto, joka koostuu teräsverkosta, valoista ja lehtipuista.

Olemassa olevan kaupunkirakenteen täydentäminen on usein hankala prosessi, koska vanhojen asukkaiden kotimaisema muuttuu. Hämeenkadulla uusien talojen korttelit sijoittuvat Seminaarinmäen ja Älylän vanhaan pientaloalueeseen, jolla on historiallista arvoa muillekin kuin asukkaille itselleen.

Hämeenkadun kaavaa muutettiin kaavaprosessin aikana kahteen otteeseen pienentäen rakennusoikeutta ja madaltaen kerrostalojen korkeutta. Suunnitelman pohjana oli Verstas Arkkitehdit Oy:n kilpailuvoittajaehdotus, jota prosessin edetessä muokattiin. Entisen Kumppanuustalon tontille suunniteltu apilan muotoinen toimistotalo vaihdettiin kahdeksi pienemmäksi kerrostaloksi.

Seminaarinmäen asukkaat olivat poikkeuksellisen aktiivisia kaavaprosessissa. Kotiseutuneuvos Kauko Sorjosen säätiö järjesti yliopiston juhlasalissa suuren tilaisuuden, jossa arvovaltainen joukko kokoontui kritisoimaan kaavaehdotusta. Sorjonen ja Jyväskylän Nuoriso- ja palveluasunnot Pertti Reinikaisen johdolla laativat myös vaihtoehtoista suunnitelmaa, jossa kumppanuustalo olisi säilytetty. Kaupunki ei muuttanut suunnitelmaa ja kaavaprosessin edetessä pettynyt Sorjonen palautti kaupungille vuonna 2008 saamansa Jyväskylä-mitalin.

Hämeenkadun kaavamuutos ei mennyt sukkana läpi päätöksentekoelimissäkään, vaan jokaisessa vaiheessa päätöksenteko vaati äänestyksen. Näin myös lopullisessa kaupunginvaltuuston kokouksessa, jossa vielä viimeisessä äänestyksessä lähes kolmannes valtuutetuista äänesti kaavan hylkäämisen puolesta. Vastustajien tärkein peruste oli liian suuri rakennusoikeus.

Pipsa Wilhelms on perheineen asunut 12 vuotta yhdessä alueen suojelluista vanhoista taloista. Maiseman muutos rakkaassa kotiympäristössä on Wilhelmsin mielestä onnistunut ja nostaa myös vanhojen talojen arvostusta.

– Ruusupuisto-rakennus, Koasin puukerrostalot ja huolella tehty maisemasuunnittelu muodostavat mielestäni miellyttävän ympäristön. Vanhaa on kunnioitettu ja silti tehty rohkeasti uuden näköistä, onnistunut kasvojen kohotus, arvioi Wilhelms.

Kauko Sorjonen ei halunnut kommentoida Keskisuomalaiselle, miltä toteutunut maisemanmuutos lopulta näyttää. Strömberg huomauttaa, että myös Sorjosen asuttama arkkitehti Wivi Lönnin upea kotitalo näkyy kaupunkikuvassa arvoisellaan tavalla.