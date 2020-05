WHO antaa tunnustusta Suomen tumppaustoimille kansainvälisenä teemapäivänä – päivittäin tupakoivien suomalaisten määrän kerrotaan puolittuneen 2000-luvulla

Tänään vietetään vuosittaista kansainvälistä tupakatonta päivää. Teemapäivää on vietetty jo yli 30 vuoden ajan Maailman terveysjärjestön WHO:n aloitteesta.

Tänä vuonna WHO palkitsi Suomen sosiaali- ja terveysministeriön tupakan vastaisista toimista. WHO nostaa esiin muun muassa Suomen sähkötupakointiin liittyvän sääntelyn, joka on järjestön mukaan vähentänyt sähkötupakoinnin vetovoimaisuutta suomalaisten nuorten keskuudessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan päivittäin tupakoivien suomalaisten määrä on puolittunut 2000-luvulla. Nuorison keskuudessa tupakointi on vähentynyt vielä enemmän. Esimerkiksi 8.- ja 9.-luokkalaisista tupakoi vuosituhannen alussa vielä 20 prosenttia, mutta viime vuonna enää viisi prosenttia.

Samaan aikaan nuuskaaminen on THL:n mukaan yleistynyt Suomessa. Esimerkiksi ammattiin opiskelevien nuorten miesten nuuskan käyttö on viisinkertaistunut vuosikymmenessä.

WHO:n mukaan tupakkaan kuolee yli kahdeksan miljoonaa ihmistä vuosittain. Järjestön mukaan myös koronaviruksen aiheuttama tauti on tupakoitsijoilla todennäköisesti vakavampi kuin tupakoimattomilla.

Lähteet: WHO, THL, STM.