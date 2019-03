WWF: Näin sinun tulisi syödä – punaista lihaa enintään kerran viikossa, maitoa korkeintaan lasi päivässä

WWF on julkaissut uuden ruokasuosituksen, jossa luetellaan ohjeita ympäristöystävälliseen ruokavalioon. Tiistaina julkaistun suosituksen pääviesti on, että suomalaisten ruokavalintoihin täytyy tehdä pikaisia muutoksia. Ruuan suurimmat ilmastovaikutukset syntyvät eläinperäisen ruuan tuotannosta, joten eläinperäisiä ruoka-aineita on suosituksen mukaan syytä syödä nykyistä vähemmän. Kasvisperäisten raaka-aineiden tulisi taas vallata suomalaisten lautasilta aiempaa suurempi tila. Suosituksessa kehotetaankin koostamaan ruokavalio pääosin kasviksista.

Suosituksen mukaan punaista lihaa tulisi syödä korkeintaan kerran viikossa. Suomalaisilla tähän suositukseen on vielä matkaa, sillä lihankulutus on noussut Suomessa lähes 20 prosenttia 2000-luvulla.

Lisäksi WWF ohjeistaa suomalaisia rajoittamaan kananmunien syömistä kuuteen kananmunaan kuukaudessa. Maitoa taas tulisi juoda maksimissaan yksi lasi päivässä.

Yksin kuluttajien vastuulle WWF ei halua ruuan kulutusta sysätä. WWF:n tiedotteessa korostetaan, että poliitikot voivat vaikuttaa kasvisperäisen ruuan hintaan ja yritykset puolestaan ruuan helppouteen ja herkullisuuteen.

– Jotta kasvisperäinen ruokavalio lisääntyy, sen pitää olla suomalaisille halpaa, helppoa, herkullista ja hyväksyttävää, WWF:n johtava ruoka-asiantuntija Annukka Valkeapää toteaa.

WWF:n ruokasuositus perustuu tiedejulkaisu Eat-Lancetin planetaariseen ruokavalioon. WWF:n mukaan suosituksen tavoitteena on taata terveellinen ruokavalio maapallon kasvavalle väestölle, hillitä ilmastonmuutosta sekä turvata luonnon monimuotoisuutta.