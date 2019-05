Wallinheimo vappupuheessaan: "Liikkumattomuus vaikuttaa nuorten syrjäytymiseen" – lue koko puhe tästä

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.) korosti Jyväskylässä hotelli Paviljongissa pitämässään vappupuheessa, että tärkein kysymys tulevalle hallitukselle on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus.

– Halutaanko Suomi pitää 2020- ja 30-luvullakin maana, jossa jokainen meistä voi luottaa siihen, että vaikean paikan tullen apua ja tukea löytyy? Että entistä runsaslukuisemmasta vanhusväestöstä pidetään huolta? Että meidän lapsemme saavat maailman parhaat menestymisen eväät maailman parhailta opettajilta turvallisessa ympäristössä?

Ratkaisuna näihin kysymyksiin Wallinheimo pitää rohkeaa uudistuspolitiikkaa.

Hän nosti esiin myös nuorten syrjäytymisen ja sen, että yksi taustalla vaikuttava elementti on liikkumattomuus.

– Liikkumattomuuden hintalappu on vuosittain 3,5-7 miljardia ja tämän liikuntapommin purkamiseksi me tarvitsemme käyttöön kaikki mahdolliset välineet.

Lue koko puhe tästä:

Arvoisat kuulijat,

Vietämme vappua, kevään, työn ja ylioppilaiden juhlaa mielenkiintoisessa tilanteessa: eräänlaisessa välitilassa.

Taloudessa taaksemme on jäämässä muutaman vuoden vahvan kasvun jakso. Sen seurauksena taloutemme on nyt paremmassa kunnossa kuin koskaan 2010-luvulla.

Suurin ilonaihe on kuitenkin ollut työllisyyden kehitys viimeisen vaalikauden aikana. Yli 140 000 uutta ihmistä sai viime hallituskaudella töitä.

Politiikassa välitilaa on vietetty kolme viikkoa sitten pidettyjen eduskuntavaalien ajan. Päätös uuden hallituksen pohjasta ja ohjelmasta ovat nyt työn alla.

Monet politiikan asiantuntijat ovat uumoilleet, että toimintakykyisen enemmistöhallituksen muodostaminen vaalien muokkaamilla voimasuhteilla tulee olemaan haastava tehtävä. Tilanne, jossa kaikki puolueet jäivät alle 20 prosentin kannatuksen varmistaa sen.

Silti, nyt jos koskaan Suomessa tarvittaisiin vahvaa hallitusta ja ennen kaikkea vahvaa visiota siitä, mihin suuntaan Suomea pitäisi kehittää tulevina vuosikymmeninä. Toivon tässä työssä hallitustunnustelija Antti Rinteelle viisautta ja kykyä hakea koko Suomelle parasta ratkaisua.

Hyvät kuulijat,

Tärkein kysymys, johon me suomalaiset haluamme uudelta hallitukselta vastauksen, on kysymys suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta. Halutaanko Suomi pitää 2020- ja 30-luvullakin maana, jossa jokainen meistä voi luottaa siihen, että vaikean paikan tullen apua ja tukea löytyy? Että entistä runsaslukuisemmasta vanhusväestöstä pidetään huolta? Että meidän lapsemme saavat maailman parhaat menestymisen eväät maailman parhailta opettajilta turvallisessa ympäristössä?

Vastaus tähän ei voi olla mikään muu kuin vain rohkea uudistuspolitiikka, jolla vahvistetaan taloutta, työllisyyttä ja yrittäjyyttä. Vain työllä ja yrittämisellä laadukas varhaiskasvatus, peruskoulutus, arvokas vanhuudenhoiva sekä hyvät terveyspalvelut voidaan taata kaikille suomalaisille, asuinpaikasta tai varallisuudesta riippumatta. Kakku on ensin leivottava ennen kuin sitä voidaan syödä.

On kuitenkin tunnustettava se, että esimerkiksi tie kaikkien puolueiden ajamaan 75 prosentin työllisyysasteeseen, ei ole helppo tehtävä eikä se onnistu vain yhdellä tai parilla päätöksellä. Siitä pitää työttömyytemme rakenne ja toisaalta kiihtyvä työn murros huolen.

Uuden hallituksen vaikein tehtävä tulee olemaan toimivien lääkkeiden löytäminen meidän työmarkkinoiden vaikeaan kohtaanto-ongelmaan. Erityisesti meillä Keski-Suomessa se näkyy siinä, että samaan aikaan kun meillä on yhä enemmän avoimia työpaikkoja, meillä on yhä enemmän työttömiä, joille työpaikkoja ei vain löydy. Sen takia työttömyyslukumme pysyvät muuta maata haastavampina. Keinoja kohtaanto-ongelman nujertamiseksi on kuitenkin tarjolla. Lisäksi uuden hallituksen pitää panostaa osatyökykyisten työllisyyden parantamiseksi.

Naisten työmarkkina-aseman parantamiseksi me tarvitsemme myös tällä vaalikaudella kunnianhimoisen perhevapaauudistuksen. Lisäksi suomalaisten työmarkkinoiden kriisikestävyyden parantamiseksi me tarvitsemme tässä maassa lisää aitoa, yrityskohtaista paikallista sopimista.

Hyvät kuulijat,

Visaisimpien haasteiden ratkaisemiseksi uusi hallitus voi ottaa mallia edellisen hallituksen työstä nuorten syrjäytymisen vähentämisessä. Jokainen nuori, jolla on halua kehittää itseään, on takuu paremmasta tulevaisuudesta.

Silti paljon on tehtävää monella saralla. Suomi ei voi olla esimerkiksi maa, jossa nuori voi valmistua peruskoulusta ilman, että osaa sujuvasti lukea, kirjoittaa ja laskea. Yhtä lailla Suomi ei voi olla maa, jossa yhdenkään nuoren opinnot toisella asteella jäävät kiinni perheen taloudellisesta tilanteesta. Varhaiskasvatukseen ja peruskouluun tuleekin panostaa alkavalla vaalikaudella.

Oma vähemmän puhuttu elementti nuorten syrjäytymisen taustalla on liikkumattomuus. Liikkumattomuuden hintalappu on vuosittain 3,5-7 miljardia ja tämän liikuntapommin purkamiseksi me tarvitsemme käyttöön kaikki mahdolliset välineet.

Siksi ehdotankin, että lasten ja nuorten liikunta nostetaan uuden hallituksen yhdeksi kärkiprioriteetiksi. Käytännössä tämä tarkoittaisi liikunnan ja liikunnallisen elämäntavan sisällyttämistä entistä vahvemmin niin varhaiskasvatukseen kuin lasten ja nuorten koulupäivään.

Me tarvitsemme jatkoa Liikkuva Koulu –hankkeelle perusopetuksessa ja sen laajentamista myös esiopetukseen. Toiseksi erityisesti pienillä paikkakunnilla harrastamisen kynnystä voitaisiin madaltaa tuomalla harrastukset osaksi koulupäivää esim. ”Harrasta Koulussa” –ohjelman avulla sekä pilotoimalla harrastesetelimallia.

Hyvät kuulijat,

Politiikan vilkas kevät saa jatkoa parin viikon kuluttua järjestettävissä EU-vaaleissa. Vaalit ovat meille keskisuomalaisille erityisen jännittävät. Ehdolla on ennätysmäärä keskisuomalaisia ja päätettävänä on koko Euroopan suunta.

EU:ta myös tarvitaan juuri nyt enemmän kuin koskaan. Ilmastonmuutoksen tehokas torjunta edellyttää sekä kansallisia että erityisesti koko Euroopan laajuisia toimia. Vastaavasti Euroopan taloudellisen menestymisen jatko edellyttää vahvempia sisämarkkinoita ja rohkeutta tarttua uuden teknologian, digitalisaation ja tekoälyn tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Lisäksi yhä monimutkaisemmaksi ja epävarmemmaksi käyvässä maailmassa EU voi tarjota meille kaikille parempaa turvallisuutta sekä pysyviä ratkaisuja mm. maahanmuuttoon liittyviin haasteisiin.

Maakunnan kannalta EU-vaaleissa kyse on myös aluepolitiikasta. Omien hankkeidemme toteuttamista helpottaa, jos meillä on EU-parlamentissa meidän asioiden kokenut ajaja. Siksi näitä vaaleja ei kannata väheksyä.

Hyvät vapun juhlijat,

Keski-Suomi äänesti eduskuntavaaleissa itselleen uudet edustajat seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Haluan vielä kerran kiittää saadusta luottamuksesta. Työ vahvemman Keski-Suomen puolesta jatkuu entistä leveämmällä selkänojalla.

Tekemistä myös meillä uusilla keskisuomalaisilla kansanedustajilla riittää. Ajettavina on koko joukko liikenne-ja infrahankkeita painottuen nelos- ja ysitiehen, alemmanasteista tieverkkoa unohtamatta. Lisäksi meidän on huolehdittava siitä, että meidän maakunnan yrittäjien edellytykset vahvistuvat. Se edellyttää mm. sitä, että Jyväskylän seutu saataisiin tähän asti vain isoimpien kaupunkiseutujen käytössä olleeseen MAL-sopimusmenettelyn piiriin. Esimerkiksi Tampereen seudulle tämä yhteistyö on poikinut monenlaista hyvää.

Uskon, että hyvällä yhteistyöllä yli puoluerajojen näissä myös onnistutaan. Tärkeintä on nyt puhaltaa yhteiseen hiileen. Keski-Suomi menestyy jatkossakin, kunhan uskallamme yrittää, tehdä työtä ja uskomme osaamisemme.

Nostakaamme malja työlle ja keväälle! Iloista vappua kaikille!