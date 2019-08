Wanha Paja lopettaa – Puttipajan tehtaanmyymälä tehtaan yhteyteen Haapaniementielle

Jyväskylän Vaajakosken Naissaaressa toimivat Puttipajan tehtaanmyymälä ja designmyymälä Wanha Paja viettävät viimeisiä päiviään vanhassa kivirakennuksessa. Loppuunmyynti on meneillään, ja ovet sulkeutuvat elokuun viimeisenä päivän.

– Uusi tehtaanmyymälä avataan syyskuun 10. päivä Haapaniementiellä kynttilätehtaan yhteyteen. Se on joskus aiemminkin siellä toiminut, myyjä Jonna Hyvätti kertoi.

Nykyinen tila Naissaaressa on noin 800 neliötä, ja uusi myymälä reilu 100 neliötä.

– Keskitymme jatkossa vain omien tuotteidemme myymiseen, kun nyt olemme myyneet monien muidenkin valmistajien tuotteita. Lähdemme Naissaaresta omasta aloitteestamme, Hyvätti sanoi.

Hän arvelee, että siirtymisellä on asiakasvirtaa ajatellen hyvät ja huonot puolensa.

– Moni harmittelee sitä, että Naissaareen on hankala tulla ja täältä lähteä, kun erittäin vilkasliikenteiselle Vaajakoskentielle on toisinaan vaikea päästä. Toisaalta myymälä on nyt ison tien varressa. Haapaniementielle on helpompi tulla, mutta se on hieman syrjemmässä, Hyvätti puntaroi.

Henkilökunnan määrään muutto ei vaikuta. Myymälässä on ollut yksi myyjä ja sesonkiapua. Hyvätti siirtyy uuteen tehtaanmyymälään.

Wanha Paja rakennettiin vuonna 1896 sahan höyrykonehuoneeksi. Sahalla työskenteli vilkkaimpina aikoina 300 henkilöä, ja sen lävitse kulki vuosittain yli puoli miljoonaa tukkia.

1920 SOK aloitti korjaus- ja konepajatoiminnan, jota jatkoivat eri yrittäjät. Vuonna 2000 Paja peruskorjattiin, ja sen jälkeen tilat ovat olleet vuokrattuina eri yrityksille.

Puttipaja perusti kesämyymälä Wanha Paja design -puodin yhdessä keskisuomaisten taitajien kanssa vuonna 2008.

Nykyisin rakennuksen omistaa Jouni Kosonen. Kiinteistön uudesta käytöstä ei ole vielä tietoa.

– Kaksi eri käsityöläisryhmää on jo ilmaissut kiinnostuksensa. Rakennukseen on piirretty aikanaan myös ravintola. Tila sopii monenlaiseen käyttöön pitopalvelusta puoteihin, Kosonen sanoi.

Rakennus on hyvässä kunnossa, mutta se maalataan sisältä ja mahdollisesti ikkunat vaihdetaan kun Puttipaja on saanut tilan tyhjäksi.