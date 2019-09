Wemmi-markkinoiden suosio ei vuosista kärsi – herkut ja käsityöt vetävät tuhansia ihmisiä

Juuri hienompaa päivää ei jokasyksyinen Wemmi – Ween maan wiljaa -tapahtuma Jyväskylässä olisi voinut saada kuin lauantainen auringonpaiste.

Tapahtuman pitkät perinteet yhdistettynä kauniiseen säähän saivat kansan liikkeelle tungeksimaan myyntikojujen ääreen.

Nimensä mukaisesti markkinoilla on erityisesti elintarvikkeita marjoista, juureksista ja hedelmistä hunajaan ja jalostettuihin tuotteisiin, kuten leipiin ja leivonnaisiin, mehuihin ja erilaisiin säilykkeisiin. Maistiaiset tekivät tuttuun tapaan hyvin kauppansa ja innostivat ostoksille.

Suuri osa olikin pikakyselyn perusteella hakemassa täytettä keittiön kaappeihin, mutta osa kertoi olevansa erityisesti käsitöiden perässä.

Käsitöissä arvostetaan – olivatpa ne mitä materiaalia tahansa – tuotteiden ainutlaatuisuutta ja laatua. Jokainen käsityö on uniikki, ja tekijä kertoo mielellään työstään ja tuotteistaan.

Ween maan wiljaa täytti neljännessvuosisadan eli 25 vuotta viime vuonna.

Vuonna 2017 syysmarkkinat sai rinnalleen toivotun kevätversion, ja samalla molemmille tapahtumille otettiin yhteiseen käyttöön Ween maan wiljan kotoisa lempinimi Wemmi.

Myyjistä lähes puolet on keskisuomalaisia ja muutenkin kotimaisilla tuotteilla on vahva asema markkinoilla. Hyvänä osoituksena tästä on tapahtumaan yhteistyössä Suomen Käsityöyrittäjien kanssa toteutettava Käsityökortteli.

Wemmin kävijämäärä on viime vuosina vakiintunut arviolta 20 000 ja 25 000 kävijän välille, ja odotukset ovat samansuuntaiset tälläkin kerralla.

Myyntipaikkoja on nyt varattu yli 300, ja niissä kauppaa tekee noin 250 eri yritystä eri puolilta maata.

Lauantaina ruuhkaa markkinapaikan liepeillä lisäsi Finlandia Marathon, ja parkkipaikkaa sai välillä etsiä ajan kanssa.

Sunnuntaina Lutakon Paviljongilla pidettävät markkinat ovat avoinna kello 10–16. Alueelle on vapaa pääsy.

Mikä sai lähtemään Wemmi-markkinoille?

Muuramelainen Mira Moilanen tuli Jyväskylään sekä kierrelläkseen markkinoilla että juoksutapahtumien takia.

– Itse juoksin perjantaina Valon kympin ja lauantaina mies osallistui Finlandia Marathonille, Moilanen kertoi.

Lauantain Wemmi-kierroksella Moilasta kiinnosti erityisesti ruokakojujen tarjonta.

Jyväskyläläinen Risto Muhonen oli toista kertaa Wemmi-markkinoilla.

– Vaimo on kyllä käynyt useammankin vuoden ajan, eli eiköhän tästä tule koko perheen perinne. Vauvanvaatteita ainakin etsitään, ne ovat täällä laadukkaita ja edullisia, Moilanen sanoi.

Vaimo vieressä kertoi, että ainakin ihana ruusupipo oli jo löytynyt.

Makeiskojustakin lähti vähän herkkuja mukaan.

– Kunhan täällä kiertelen ja katselen, en ole mitään tiettyä hakemassa. Olen kyllä jo ostanut erilaisia elintarvikkeita kuten puolukoita, omenoita ja karjalanpiirakoita, jyväskyläläinen Leena Kangas sanoi.

Hän on markkinoiden vakiokävijä.

Itävaltalaissyntyinen Monika Wolfmayr on asunut Jyväskylässä jo kolme vuotta, ja Wemmikin on tullut jo tutuksi.

– Hunaja on ihan lempijuttuni, sitä ainakin ostan täältä. Myös paholaisenhilloa pitää saada. Leipääkin lähtee mukaan, Wolfmayer kertoi.