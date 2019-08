Jyväskylän kaupunki hankki heinäkuun helteillä 25 aliurakoitsijaa, jotka 50 koneen kalustollaan aloittavat kaupungin katujen ja kevytväylien talvihoidon tulevana talvena.

Neljän vuoden sopimuskaudella ja siihen liittyvinä optiovuosina tavoitellaan entistä parempaa talvihoidon tasoa koko kaupungin alueella.

– Tässä mennään laatu edellä, mutta kustannustehokkaasti ja markkinoita hyödyntäen, kertoo kaupungininsinööri ja Altekin johtaja Veli-Jussi Koskinen.

Alihankkijoiden lisäksi talvihoidossa on Altekin omaa kalustoa kymmenen yksikköä.

Laadun parannukseen on paineita. Kaupunki ulkoisti 40 prosenttia kunnossapidettävistä alueista 2012 ja 2014 alkaen aina tähän syksyyn saakka. Alueurakoitsijoiksi valittiin YIT ja Destia, jotka puolestaan käyttivät aliurakoitsijoita – osin samoja, joiden kanssa kaupunki nyt tekee itse suoran sopimuksen.

Entisessä systeemissä aliurakoitsijat olivat kaupungin näkökulmasta turhan pitkän komentoketjun päässä, minkä vuoksi kaupungin ja pääurakoitsijoiden välille syntyi eri näkemyksiä talvihoidon hyvästä tasosta ja kaupungin asettamasta laatukuvauksesta.

– Tästä oli vääntöä, mutta nyt uudessa mallissa homma on omissa käsissä, kertoo Koskinen.

Sapiskaa talvihoidon puutteista tuli myös kaupunkilaisilta ja linja-auton kuljettajilta. Myös ulkopuolisen laaduntarkkailijan tekemän arvion mukaan kaupungin oman liikelaitos Altekin hoitamat alueet olivat paremmin hoidettuja kuin ulkoistettujen urakka-alueiden, kuten Vaajakosken ja Kuokkalan alueet.

Uutta mallia ryhdyttiin kehittelemään jo viime vuoden keväällä valmistautuen alueurakkasopimusten päättymiseen syksyllä 2019. Tulevalle talvikaudelle kaupunki jaetaan kolmeen kunnossapitoalueeseen, keskustaan, pohjoiseen ja eteläiseen alueeseen.

Kaupungin omat miehet ja koneet liikkuvat kaikilla alueilla ja tarpeen mukaan työtä tilataan alihankkijoilta. Tikkakoskella ja Korpilahdella tukeudutaan ensisijaisesti alihankkijoihin, jotta kaupungin kalustolla ei tarvitse ajaa pitkiä siirtymiä Seppälän tukikohdasta.

Kukin alue toimii autonomisesti ja niiden työskentelyä johtaa työparina kaksi aluevastaavaa. Näin karsitaan työnjohdosta byrokratiaa ja tehdään mahdolliseksi nopea reagointi äkillisissä säätilanteissa.

Lumen aurauksessa pysyvät entiset ohjeet, tärkeimmillä kaduilla ja keskustassa liikkeelle lähdetään, kun lunta tulee neljä senttiä, asuntokaduilla kahdeksan sentin kohdalla. Sujuvamman työnjohdon lisäksi laatua parannetaan kokeiluilla ja panostuksilla talvipyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteisiin. Toisin sanoen keskeisten kevyenliikenteen väylien ja bussipysäkkien hoitotasoa nostetaan.

Kaupungin omaa kalustoa on aliurakoitsijoiden lisäksi vain kymmenen autoa ja konetta. Kaupungin kaluston osuus on vähentynyt vuosien myötä sitä mukaa, kun vanhenevaa kalustoa poistetaan käytöstä ja kuljettajia jää eläkkeelle. Tietty omavaraisuusaste on Koskisen mukaan silti säilytettävä. Leudon talven sattuessa kaupungin kalusto voi riittää kokonaan.

Aliurakoitsijoille maksetaan vain tehdystä työstä tuntiperusteisesti eikä takuutunteja ole. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on noin 14 miljoonaa euroa koko sopimuskaudella 2019–2022. Kaupungin tavoitteena ei ole ensisijaisesti säästön synnyttäminen, mutta kustannusten ei ole tarkoitus myöskään kasvaa.

Kaupunki tekee tänä syksynä sopimuksen lähes kaikkien tarjouksensa jättäneiden alihankkijoiden kanssa, vain yksi tarjous saaduista 26:sta hylättiin puutteellisena. Koskisen mukaan kaluston kokonaismäärä on nyt arvioituun tarpeeseen nähden 95 prosenttia, muutama kone pyritään saamaan vielä joukkoon.

Altekin liikelaitos puretaan vuodenvaihteessa

Altek Aluetekniikan toiminta päättyy liikelaitoksena vuodenvaihteessa 2020. Päätös tehdään lopullisesti kaupunginvaltuustossa syyskuussa. Suunnitelman mukaan Altekin toiminnat siirtyvät osaksi kaupunkirakenteen toimialan toimintaa ja taloutta. Samalla vanha tilaaja-tuottajamalli tältä osin purkautuu.

Altekissa on vakinaisia työntekijöitä on 82 ja he siirtyvät pääosin nykyisin tehtäväkuvin liikenne- ja viheralueet -palvelualueelle kolmeen palveluyksikköön: investoinnit-, katupalvelut- ja viherpalvelut-palveluyksikköön. Lisäksi parikymmentä määräaikaista työntekijää työllistyy pääosin viheralueiden kunnossapitotöihin. 15 vuotta sitten perustetun liikelaitos Altekin työntekijämäärä oli enimmillään yli 200. Palvelujen ulkoistamisen ja kilpailutusten myötä Altekin osuus tuottajana on pienentynyt. Henkilöstön väheneminen on pääosin tapahtunut eläköitymisten myötä. Altekin johtajan Veli-Jussi Koskisen mukaan liikelaitoksen sulauttaminen emokaupunkiin on luonteva jatkumo ja vähentää sisäistä byrokratiaa.

Altek katoaa nimenä ja nimikkeinä. Vuoden vaihteen jälkeen ”Altekin miehistä” puhuminen viittaa jo menneeseen aikaan.

– Jatkossa voidaan puhua kaupungin miehistä ja koneista. Toki meillä on töissä myös muutama nainen, sanoo Koskinen.