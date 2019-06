Yökerhon kattoa romahti Jyväskylän keskustassa

Jyväskyläläisen yökerho Escapen kattoa romahti noin kahden neliön alueelta perjantai-iltana. Romahtamisesta ei aiheutunut henkilövahinkoja eikä vaikutuksia yökerhon liiketoimintaan. Pelastuslaitos sai hälytyksen Kauppakadulle kello 18.53.

Yökerhon kattoterassilla oli sortumahetkellä asiakkaita. Romahtaneen katon alue oli sisätiloissa kulkureitin varrella, mutta asiakkaita ei ollut tällä käytäväalueella romahduksen aikaan. Kattoterassille kuljetaan reitin kautta, jossa romahdus tapahtui.

– Siinä on vanhaa ja uutta rakennetta ja siellä vanhan ja uuden rakenteen välissä on noin 30–40 senttiä rakoa, mikä on ajan saatossa täytetty tiilillä ja laastilla. Sieltä ehkä on jäänyt teräsverkko välistä ja siihen on laitettu kipsilevy alle. Tämä kipsilevy on vain pettänyt ajan saatossa rakennusmateriaalien painosta ja sen takia romahtanut alas, kertoo päivystävä palomestari Kalle Hakamäki.

Rakennuksen kantavissa rakenteissa ei ole Hakamäen mukaan normaalista poikkeavaa ja yökerhon asiakkaat saavat jatkaa iltaansa normaalisti.

Juttua päivitetty klo 20.10. Lisätty kolme viimeistä kappaletta.