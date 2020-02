Yölintu-yhtyeen Matti Silmu tuomittiin ehdolliseen vankeuteen törkeästä velallisen epärehellisyydestä

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut iskelmäyhtye Yölinnun toisen perustajan Matti Silmun törkeästä velallisen epärehellisyydestä viiden kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Tänään annetun tuomion mukaan Silmu liki tuplasi palkkansa vuodesta 2013 vuoteen 2014 Yölintu Oy:n johdossa. Vuonna 2014 hän nosti yli 80 000 euroa palkkaa maksukyvyttömästä yhtiöstä. Yhtiö asetettiin tuomion mukaan konkurssiin kesäkuussa 2015. Oikeuden mukaan Silmun palkan määrä ei perustunut yhtiössä tehtyyn sopimukseen tai hänen tekemäänsä työmäärään. Hänet määrättiin korvaamaan yhtiön velkojana toimineelle verohallinnolle 40 000 euron vahingonkorvaukset.

Vuonna 1992 bändin yhdessä veljensä Simo Silmun kanssa perustanut Matti Silmu erosi Yölinnuista vuonna 2017.

Matti Silmu kiisti syytteen

Matti Silmu kiisti syytteen. Hänen mukaansa nostetulle palkalle oli peruste. Silmun mukaan jäsenten lähteminen bändistä vuonna 2011 vaikutti yhtiön velkaantumiseen. Yölinnusta lähtivät tuolloin kitaristi Matti Fredriksson, basisti Kari Heiskari ja rumpali Mika Lilja.

– Kun Yölintu Oy on vuonna 2011 tullut Matti ja Simo Silmun omistukseen, bändin jäseniä on jouduttu ostamaan ulos Yölinnusta. Tätä varten on jouduttu ottamaan myös lainaa. Matti Silmu on joutunut hoitamaan näitä raha-asioita käytännössä yksin, hänen puolustuksensa kertoi tuomion mukaan.

Yhtiön taloudellisen ahdingon syyksi Matti Silmu kertoi, ettei hänen veljensä Simo Silmu ollut kunnossa. Simo Silmu kertoi noihin aikoihin mediassa, että liika työnteko oli viedä häneltä voimat.

– Yhtiöllä oli alkanut mennä huonosti vuonna 2009 Simo Silmun ongelmista johtuen. Keikkoja oli peruuntunut ja oli myös tehty keikkoja, joista ei ollut saatu tuloja, Matti Silmu sanoi.

Hän sanoi, että joutui käyttämään suuren määrän työaikaa yhtiön taloudellisten asioiden hoitamiseen ja teki lisäksi muita töitä. Hänen mukaansa vuonna 2014 nostettu palkka perustui todelliseen työhön. Hän kertoi uskoneensa, että veli saadaan kuntoon ja yhtiö jaloilleen eikä velkojille koidu tappioita.

– Vuonna 2014 Matti Silmu on hoitanut Yölinnussa soittamisen ohella ajamisen, roudaamisen sekä myös keikkamyyntiä, hänen puolustuksensa kertoi.

Silmu kertoi, ettei tarkoitus ollut aiheuttaa yhtiölle tai sen velkojille ongelmia, koska olihan kyse hänen ja hänen veljensä elämäntyöstä.

Simo Silmu kuuli palkan nostamisesta vasta poliisitutkinnassa

Todistajana kuultiin Yölinnun laulajana edelleen toimivaa Simo-veljeä. Hän kertoi, että palkanmaksusta oli sovittu alun alkaen niin, että viisi prosenttia keikan kokonaishinnasta maksettiin päältä Simo Silmulle ja loppuosuus jaettiin viiden osakkaan kesken silloin, kun bändissä vielä oli viisi osakasta. Lisäksi Matti Silmun pohjapalkaksi oli sovittu 1 500 euroa ja keikkapalkaksi 250 euroa keikkaa kohden.

Simo Silmu tuli kertomansa mukaan tietoiseksi Matti-veljen nostamista palkoista vasta esitutkintakuulusteluissa. Hänellä ei ollut tietoa veljensä työmäärästä vuonna 2014 tai siitä, oliko alun perin sovittu sopimus edelleen voimassa.