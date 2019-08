Yöllä Asmalammella palaneen Eskin kioskin omistaja Esko Ylänen: "Kioski ei tule jatkumaan ikinä"

Jyväskylän Asmalammella sijaitseva perinteinen Eskin kioski tuhoutui lauantain ja sunnuntain välisenä yönä käyttökelvottomaan kuntoon, kun sen kattorakenteet syttyivät palamaan toistaiseksi tuntemattomasta syystä.

Keskisuomalainen tavoitti sunnuntaiaamuna kioskin omistajan Esko Yläsen, joka oli juuri tyhjentämässä tavaraa rakennuksesta.

– Poliisit soittivat vähän yli kolmelta. Minä heti arvasin, kun on tämä koulujen avausviikko, ja poliisit soittavat, että sinullahan on se kioski. Minä heti kysyin, että mitä siellä on tapahtunut. Poliisi kertoi, että se on ilmiliekeissä, Ylänen kertaa yön puhelua.

Yläsen mukaan tulipalo sinetöi perinteisen kioskin kohtalon.

– Kioski ei tule jatkumaan ikinä, se on ihan tuhoutunut, Ylänen toteaa.

Jäljellä on hänen mukaansa enää tavaroiden raivausta ja siivousta.

– Ei sille mahda mitään.