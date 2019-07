Yöllä Tikkakosken varuskunta-alueelle tunkeutuneille sakot – sotilaspoliisia päin ajaneen auton kuljettaja jäi selvittämättä

Keski-Suomen käräjäoikeus on tuominnut sakkoihin viisi 1990-luvulla syntynyttä miestä, jotka tunkeutuivat Tikkakosken varuskunnan alueelle yöllä elokuussa 2017. Miehet myönsivät olleensa paikalla, mutta kiistivät tienneensä sen olevan luvatonta. Oikeus ei pitänyt uskottavana miesten selvityksiä siitä, että he olisivat olleet katselemassa lentokentän valoja tai käymässä nuotiopaikalla. Liikkuminen sotilasalueella on lisäksi kielletty kyltein.

Yksi miehistä sai tuomion varuskunta-alueella tapahtuneesta varkaudesta otettuaan polttoainetta kuorma-autosta useita kymmeniä litroja. Yhtä miehistä syytettiin myös törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, mutta oikeudelle jäi epäselväksi kuljettiko juuri hän henkilöautoa, jolla ajettiin päin autoa pysäyttää yrittänyttä sotilaspoliisia, joka joutui väistämään välttääkseen alle jäämisen.

Mies tunnusti kuljettaneensa autoa, mutta sotilaspoliisi tunnisti kuskiksi toisen aiemmin entuudestaan tuntemansa miehen. Poliisin tutkinnan perusteella tunnistettu mies ei kuitenkaan ollut kuski. Oikeus katsoi, ettei pelkkä tunnustaminen riitä tuomioon, koska muuta syytettä tukevaa näyttöä ei esitetty, joten syytteet hylättiin.

Kaksi miestä tuomittiin julkisrauhan rikkomisesta 20 päiväsakkoon, joista molempien tuloilla maksettavaksi tuli 120 euroa. Kolme muuta sai tuomionsa myös muista rikoksistaan, joten päiväsakkojen määrä nousi heidän osaltaan korkeammaksi: yksi sai 30 päiväsakosta maksettavakseen 180 euroa, toinen 50 päiväsakosta 300 euroa ja kolmas 60 päiväsakosta 360 euroa.