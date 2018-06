Yön uutiskooste – Lue koosteesta tärkeimmät uutiset aamuksi

Lapsensa Porvoossa tappanutta ranskalaisisää kuullaan tänään oikeudessa - oli poliisikuulusteluissa niukkasanainen

Marraskuisen Porvoon lapsensurman käsittely jatkuu tänään iltapäivällä Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Oikeudessa kuullaan tyttärensä surmannutta miestä. Hän ei ole antanut erityistä syytä teolleen. Hän kertoi kuulusteluissa romahtaneensa ja saaneensa hulluuskohtauksen, kun näki poliisien saapuvan leikkipuistoon, jonne hän vei lapsen ilman äidin suostumusta. Mies oli häädetty perheen asunnosta, ja äiti oli saanut tytön huoltajuuden. Äiti oli myös hakenut perhettä toistuvasti häiriköineelle miehelle lähestymiskiellon.

Mies tappoi tyttärensä mukanaan olevalla keittiöveitsellä. Syyttäjän mukaan teko oli suunniteltu, ja hän hakee miehelle elinkautista vankeusrangaistusta murhasta. Mies kiistää suunnitelmallisuuden, mutta myöntää tappaneensa tyttärensä.

Poliisi tehovalvoo rattijuoppoja

Poliisi valvoo tehostetusti rattijuopumuksia tänään liikenneraittiuden päivänä sekä tulevana viikonloppuna. Valvonta on osa Euroopan liikennepoliisiverkoston päihdevalvontajaksoa, ja siihen osallistuvat kaikki poliisilaitokset.

Viime vuonna Suomessa jäi kiinni yli 17 000 rattijuoppoa. Huumaavien aineiden osuus rattijuopumuksissa on lisääntynyt etenkin nuorten kohdalla.

Yksi kuoli ja kaksi loukkaantui nokkakolarissa Kalajoen Himangalla

Pohjois-Pohjanmaalla Kalajoen Himangalla yksi ihminen on kuollut ja kaksi loukkaantunut kahden henkilöauton nokkakolarissa valtatie kahdeksalla.

Etelän suuntaan ajanut henkilöauto ajautui vastaantulijan kaistalle ja törmäsi pohjoista kohti ajaneen auton keulaan. Vastaantulijan kaistalle ajautunutta autoa ajanut iäkäs mies kuoli, ja hänen kyydissään ollut 11-vuotias poika loukkaantui. Lisäksi loukkaantui toista autoa kuljettanut 31-vuotias nainen.

Onnettomuuden syy ei ainakaan toistaiseksi ole tiedossa.

Guatemalassa lähes 200 ihmistä on kateissa tulivuorenpurkauksen takia

Guatemalassa Keski-Amerikassa lähes 200 ihmistä on edelleen kateissa tulivuorenpurkauksen takia, viranomaiset kertovat. Fuego-tulivuoren purkauksessa on kuollut tähän mennessä 73 ihmistä. Uhrien joukossa on lapsia.

Laava-, kivi- ja maanvyöryt ovat peittäneet alleen kyliä, ja kokonaisia perheitä on jäänyt loukkuun koteihinsa. Tuhansia ihmisiä on joutunut pakenemaan.

Tulivuorenpurkaus on maan viranomaisten mukaan vaikuttanut yli 1,7 miljoonan ihmisen elämään.

Purkautunut liki 3 800 metrin korkuinen Fuego on hyvin aktiivinen tulivuori. Se purkautui jo kerran aiemmin tänä vuonna. (Lähde: AFP)

NYT: Facebook jakoi käyttäjien tietoja Kiinan valtiolle läheisen Huawein kanssa

Yhteisöpalvelu Facebook on jakanut käyttäjiensä tietoja kiinalaisen elektroniikkajätin Huawein kanssa, jolla on läheiset suhteet Kiinan valtioon ja jota monet amerikkalaiset tiedusteluviranomaiset pitävät uhkana kansalliselle turvallisuudelle.

Asiasta kertoo New York Times, joka paljasti viikonloppuna Facebookin antaneen ainakin 60 laitevalmistajalle pääsyn käyttäjiensä ja näiden Facebook-kavereiden henkilökohtaisiin tietoihin usean vuoden ajan.

McCainin sairaudesta vitsaillut avustaja lähtee Valkoisesta talosta

Yhdysvalloissa republikaanisenaattori John McCainin vakavasta sairaudesta vitsaillut Valkoisen talon avustaja Kelly Sadler jättää tehtävänsä.

Julkisuuteen vuotaneiden tietojen mukaan Sadler sanoi Valkoisen talon sisäisessä kokouksessa, ettei aivosyövästä kärsivän McCainin mielipiteillä ole merkitystä, "koska hän on joka tapauksessa kuolemassa". Kukaan Valkoisesta talosta ei ole pyytänyt anteeksi kommenttia, joka raivostutti monia. (Lähde: AFP)

Ainakin 120 kuollut Nicaraguan levottomuuksissa

Nicaraguassa Keski-Amerikassa ainakin 120 ihmistä on kuollut levottomuuksissa, jotka ovat saaneet alkunsa poliittisista mielenosoituksista. Asiasta kertoo paikallinen ihmisoikeusjärjestö.

Nicaraguassa on järjestetty mielenosoituksia huhtikuun puolivälistä lähtien. Protestit alkoivat vastalauseena kiistellylle eläkeuudistukselle ja levisivät sen jälkeen eri puolille maata ja kasvoivat laajemmaksi protestiliikkeeksi presidentti Daniel Ortegaa ja hänen hallitustaan vastaan. (Lähde: AFP)

USA puolustaa Saksan-suurlähettilästään, jonka eroa useat saksalaispoliitikot vaativat

Yhdysvallat puolustaa Saksan-suurlähettilästään, jonka puheet ovat kirvoittaneet useat saksalaispoliitikot vaatimaan tämän eroa. Yhdysvaltojen ulkoministeriön mukaan suurlähettiläillä on sananvapaus ja oikeus ilmaista mielipiteitään.

Vajaan kuukauden Saksassa ollut suurlähettiläs antoi viikonloppuna yhdysvaltalaiselle äärioikeistolaiselle Breitbart-sivustolle haastattelun, jossa hän ilmoitti pyrkivänsä "voimaannuttamaan" konservatiivisia johtajia kautta Euroopan. Hänen eroaan vaativat katsovat hänen sekaantuvan Saksan sisäpolitiikkaan diplomaatille sopimattomalla tavalla. (Lähde: AFP)