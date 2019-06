Yön uutiskooste – Mies kuoli auton suistuttua tieltä Reisjärvellä

Keskikesän juhlinta jatkuu tänään juhannuspäivänä. Samalla juhlitaan myös Suomen lippua, ja juhannuspäivä onkin virallinen liputuspäivä.

Sää on pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta melko lämmin. Sateita on luvassa eri puolille maata eteläisintä ja itäisintä Suomea lukuun ottamatta. Lännestä leviävät voimakkaat tuulet, ja Ilmatieteen laitos on antanut tuulivaroituksen laajalle alueelle Lapin eteläpuoliseen Suomeen.

Ukkoskuurot aiheuttivat juhannusaaton iltana vahinkoa Pohjois-Karjalassa. Etenkin Joensuussa sadevesi tulvi talojen kellareihin, kun viemäriverkoston kapasiteetti ei pysynyt sataneen vesimäärän mukana. Pelastuslaitos suosittelee rakennusten omistajia tarkastamaan oman kiinteistönsä kellaritilat.

Pelastuslaitos sammuttanut useita luvattomia kokkoja metsäpalovaaran takia

Luvattomat juhannuskokot ovat työllistäneet pelastuslaitosta eri puolilla maata. Pirkanmaalla pelastuslaitos kävi sammuttamassa useita pieniä kokkoja illan aikana.

Metsäpalovaroitukset ovat yhä voimassa Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan eteläpuolella lukuun ottamatta Pohjanmaan maakuntaa.

Pelastuslaitos muistuttaa, että kaikki avotulen teko on kiellettyä metsäpalovaroituksen ollessa voimassa.

Myös saunan lämmittämisestä syttyneet palot ja erilaiset vahingontorjuntatehtävät ovat pitäneet pelastuslaitosta kiireisenä juhannusyön aikana.

Mies kuoli henkilöauton suistuttua tieltä Reisjärvellä

Reisjärvellä Pohjois-Pohjanmaalla tapahtui puolenyön jälkeen kuolonkolari, jossa kuoli paikkakuntalainen nuorehko mies, kertoo Oulun poliisilaitos.

Mies menehtyi tapahtumapaikalle henkilöauton suistuttua tieltä. Onnettomuudessa ei ollut muita osallisia.

Poliisi epäilee, että alkoholilla oli osuutta onnettomuudessa. Tapauksen selvittäminen on kesken.

Ruissadosta odotetaan ennätyssuurta

Viljelijät saavat kahden hankalan vuoden jälkeen odottaa runsasta satoa. Maaseutuyrityksille asiantuntijapalveluita tarjoava ProAgria arvioi, että kokonaisuudessaan viljasato yltää tänä vuonna vajaaseen neljään miljardiin kiloon. Viime vuoden kuivan ja kuuman kesän jälkeen satoa saatiin 2,7 miljardia kiloa.

Ruista on pelloilla kypsymässä 2000-luvun ennätysmäärä. Sadosta odotetaan jopa kolminkertaista viime vuoteen nähden. Leipomoille runsas sato tulisi tarpeeseen, sillä alan varastot ovat tällä hetkellä niukat.

Noin 15 prosenttia suomalaisista on kokenut paniikkikohtauksen

Yksittäiset paniikkikohtaukset ovat yleisiä. Noin 15 prosenttia suomalaisista on kokenut sellaisen.

Yksittäinen paniikkikohtaus ei kuitenkaan tarkoita, että potilaalla olisi paniikkihäiriö. Vain noin kaksi prosenttia suomalaisista kärsii paniikkihäiriöstä, kertoo psykologi ja kouluttajapsykoterapeutti Sauli Valkeajärvi.

Paniikkihäiriödiagnoosi edellyttää vähintään neljää paniikkikohtausta kuukaudessa. Yksittäiset paniikkikohtaukset voivat johtua esimerkiksi liiallisesta stressistä tai päihteidenkäytöstä, Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta kerrotaan.

Trump esittää Mark Esperiä pysyvästi Pentagonin johtoon

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump esittää väliaikaiseksi puolustusministeriksi nimetyn Mark Esperin nimittämistä tehtävään pysyvästi, kertoo Valkoinen talo.

Edellinen virkaatekevä puolustusministeri Patrick Shanahan vetäytyi nimitysprosessista aiemmin tällä viikolla vedoten perhesyihin.

Maavoimaministerinä toimivan Esperin on määrä aloittaa virkaatekevänä puolustusministerinä sunnuntaina, kertoo New York Times. Pysyvästi tehtävään nimittäminen edellyttää kongressin hyväksyntää.

Pentagon on ollut ilman pysyvää johtajaa viime joulukuusta lähtien, jolloin puolustusministeri Jim Mattis erosi Syyriaan liittyvien erimielisyyksien takia. (Lähde: AFP)

USA:n suurimmat pankit läpäisivät keskuspankin stressitestit

Yhdysvaltain suurimmat pankit ovat riittävän vahvoja selvitäkseen maailmanlaajuisesta talouskriisistä, kertoo Yhdysvaltain keskuspankki Fed. Kaikki 18 suurinta finanssijättiä läpäisivät Fedin vuosittaiset stressitestit.

Fedin mukaan Yhdysvaltain finanssijärjestelmä on vahvempi kuin ennen vuoden 2008 finanssikriisiä. Tuolloin rahoitusjärjestelmä hyytyi ja liittovaltion piti pumpata satoja miljardeja dollareita pelastaakseen pankit.

Fedin stressitesteissä pankeille aiheutui yhteensä yli 400 miljardin dollarin tappiot, mutta niille jäi jäljelle riittävästi puskuria.

Testin läpäisi myös viimevuotisen testin reputtanut Deutsche Bankin Yhdysvaltain-tytäryhtiö. (Lähde: AFP)

Guardian: Poliisi hälytettiin Boris Johnsonin kotiin äänekkään riitelyn takia

Britanniassa poliisi hälytettiin johtavan pääministeriehdokkaan Boris Johnsonin kotiin perjantain vastaisena yönä äänekkään riitelyn takia, kertoo Guardian. Naapuri kertoi lehdelle hälyttäneensä poliisin kuultuaan seinän takaa huutoa, kiljumista ja isoa pauketta.

Johnson asuu yhdessä naisystävänsä Carrie Symondsin kanssa. Guardianin mukaan naapuri tallensi ääniä nauhalle, jossa kuuluu vihaista huutoa pariskunnan välillä ennen äänekästä pamausta. Naapuri epäili äänen johtuneen lautasten särkymisestä.

Naapuri kertoi koputtaneensa naapurin oveen, muttei saanut vastausta. Poliisi kommentoi asiaa lyhyessä tiedotteessa, jossa se kertoi keskustelleensa asukkaiden kanssa, mutta he olivat kunnossa.

Johnsonin toimisto ei vastannut lehden kyselyihin.

Hongkongin poliisi kritisoi mielenosoittajia "laittomista ja järjettömistä" protesteista

Hongkongin poliisi kritisoi perjantain mielenosoituksia, joissa hallitusta vastustavat mielenosoittajat ympäröivät poliisin päämajan. Poliisi kutsui mielenosoitusta laittomaksi ja järjettömäksi ja lupasi reagoida tapahtumiin.

Poliisi ilmoitti lausunnossa olleensa tähän asti erittäin sallivainen mielenosoituksia kohtaan, mutta sanoi että mielenosoittajat ovat menneet liian pitkälle.