Yön uutiskooste – Venäjä tiukensi viinarajoituksia, EU:n brexit-neuvottelija Suomessa

Takaaja päätyy asuntolainan maksajaksi enää harvoin

Asuntolainan takaaminen ei ole kevyt päätös, mutta lainan maksajaksi takaaja päätyy enää harvoin. Tätä mieltä ovat sekä pankit että niiden toimintaa valvova Finanssivalvonta.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Fine puolestaan on saanut jonkin verran yhteydenottoja, joissa kerrotaan takaajan ajautuneen asuntolainan maksajaksi.

Yleensä kyse on tilanteesta, jossa on ostettu kallis asunto alueelta, jota on myöhemmin kohdannut rakennemuutos. Asuntojen arvo on laskenut niin, ettei myyntihinta riitä enää kattamaan lainaa.

Karjalainen: Venäjä tiukensi viinarajoituksia

Venäjältä saa tuoda Suomeen enää enintään viisi litraa alkoholia, kertoo sanomalehti Karjalainen. Tiedon on vahvistanut lehdelle Niiralan tullin päällikkö, joka keskusteli asiasta venäläisen tulliviranomaisen kanssa tiistaina.

Uusi rajoitus tuli voimaan Venäjällä viikko sitten.

Aiemmin viiden litran sääntö päti vain, jos meni Suomesta Venäjälle.

Karjalaisen mukaan venäläisen turvatarkastuksen jälkeen alkoholia voi ostaa suomalaisen kiintiön täyteen tax free -myymälästä, jos sellainen rajalla on.

LM: Työntekijöiden taustan selvitys on vaikeutunut

Yritykset eivät ole saaneet henkilöiden suppeita turvallisuusselvityksiä entiseen tapaan, kertoo Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n johtava asiantuntija Mika Susi. Asiasta Lännen Medialle kertoneen Suden mukaan linja on tiukentunut sen jälkeen, kun suppeiden turvallisuusselvitysten teko siirtyi paikallispoliiseilta suojelupoliisille vuonna 2016. EK on käynyt asiasta keskusteluja oikeusministeriön ja supon kanssa, mutta prosessi on Suden mukaan kesken.

Oikeusministeriö ja supo tekivät EK:n palautteen perusteella aiheesta muistion viime vuonna. Muistion pääsanoma on se, että supon linja perustuu turvallisuusselvityslain pykäliin.

Lumi- ja räntäsade autoilijoiden kiusana monin paikoin

Ajokeli on huono maan itä-, keski- ja pohjoisosissa lumi- tai räntäsateen vuoksi. Ilmatieteen laitos on antanut varoituksen mahdollisesti vaarallisesta ajokelistä Pohjois-Savoon, Pohjois-Karjalaan, Keski-Pohjanmaalle, Pohjois-Pohjanmaalle, Kainuuseen ja Lappiin.

Maan itä- ja länsiosissa päivän lämpötila kohoaa ylimmillään 4–8 asteeseen ja pohjoisosassa päivän lämpötila on ylimmillään neljä astetta. Ilmatieteen laitoksen mukaan lunta sataa tänään lähinnä pohjoisessa ja muualla maassa on laajalti sumuista.

Huomenna ajokeli voi Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan olla puolestaan vaarallinen osassa Lappia.

Hallitus esittelee työvoima- ja yrityspalvelut myllertävän kasvupalvelulain

Hallituksen on tänään määrä esitellä maakuntauudistukseen liittyvä kasvupalvelulaki. Kasvupalvelulaki myllertää uusiksi työvoima- ja yrityspalvelut, jotka yhdistetään kasvupalveluiksi ja joiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta maakunnille.

Poikkeuksena kasvupalvelulaissa on Uudenmaan erillisratkaisu, jossa kasvupalveluiden järjestämisvastuu on Uudenmaan maakunnan sijaan pääkaupunkiseudun kuntien muodostamalla kuntayhtymällä.

Hallituspuolueet saavuttivat sovun kasvupalvelulaista tammikuussa.

EU:n brexit-neuvottelija Barnier vierailee tänään Suonessa

EU:n pääneuvottelija Britannian brexit-neuvotteluissa on tänään vierailulla Suomessa. Michel Barnier tapaa vierailullaan pääministeri Juha Sipilän (kesk.), presidentti Sauli Niinistön, valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) sekä eurooppaministeri Sampo Terhon (sin.).

Barnierilla on tapaamisia myös eduskunnan suuren valiokunnan, ulkoasiainvaliokunnan sekä talousvaliokunnan jäsenten kanssa.

Keskusteluissa on tarkoitus käsitellä Britannian eroneuvottelujen tilannetta ja Suomen tavoitteita niissä.

Zuckerberg: Olen paras ihminen johtamaan Facebookia

Facebookin perustaja ja toimitusjohtaja Mark Zuckerberg sanoo olevansa paras ihminen johtamaan yhtiötä virheistä huolimatta.

Facebook kertoi eilen Suomen aikaa, että jopa 87 miljoonan yhteisöpalvelun käyttäjän tiedot annettiin luvattomasti analytiikkayhtiö Cambridge Analyticalle. Aiempi arvio on ollut noin 50 miljoonaa käyttäjää.

Yhtiö on joutunut ankaran arvostelun kohteeksi, koska Cambridge Analytica käytti hyväkseen Facebookin käyttäjien tietoja. Cambridge Analytica oli mukana Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vaalikampanjassa. (Lähde: AFP)

Poliisi jutteli Youtuben pääkonttorilla ampuneen naisen kanssa ennen hyökkäystä

Yhdysvalloissa poliisi keskusteli Youtuben pääkonttorilla ampuneen naisen kanssa tunteja ennen hyökkäystä. Ampujan isä oli kertonut Mountain View -alueen poliisille, että hänen tyttärensä oli kadonnut kotoaan ja mahdollisesti matkustanut alueelle. Perhe oli myös kertonut, että nainen oli raivostunut videoidensa sensuroimisesta.

Poliisin mukaan he eivät kuitenkaan nähneet syytä ottaa naista kiinni löydettyään hänet nukkumasta autostaan ja keskusteltuaan hänen kanssaan.

Kolme ihmistä sai ampumahaavoja, kun nainen hyökkäsi tiistaina Youtuben pääkonttoriin San Brunossa Kaliforniassa. Lisäksi yksi henkilö loukkasi jalkansa. Nainen ampui itsensä hyökkäyksen jälkeen. (Lähde: AFP)

Lähteet: Trumpin hallinnon odotetaan asettavan pakotteita useille venäläisoligarkeille

Yhdysvaltojen odotetaan asettavan Venäjälle lisäpakotteita perjantaihin mennessä, kertoo muun muassa Washington Post viranomaislähteidensä perusteella. Lehden tietojen mukaan talouspakotteet kohdistuvat oligarkkeihin, joilla on yhteyksiä Venäjän presidentti Vladimir Putiniin. Lähteiden mukaan pakotteet kohdistuvat ainakin puoleen tusinaan ihmiseen.

Presidentti Donald Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvonantajat ovat puskeneet läpi lisää pakotteita venäläisen ex-agentin myrkytyksen, toissa vuoden presidentinvaalien sekaantumisen ja muiden kyberhyökkäysten jälkeen, lehti kirjoittaa.

Lähteet CNN:lle: Muellerin tiimi jututtanut venäläisoligarkkeja

Yhdysvalloissa erikoissyyttäjä Robert Muellerin tiimi on jututtanut venäläisoligarkkeja, jotka matkustivat Yhdysvaltoihin. Uutiskanava CNN:n mukaan ainakin yhden oligarkin elektroniset laitteet tutkittiin, kun hänen yksityiskoneensa laskeutui lentokentälle New Yorkin alueella. Tapahtuneesta kertovat useat asiaa lähellä olevat lähteet.

Toinen oligarkki puolestaan pysäytettiin hiljattain matkallaan Yhdysvalloissa.

CNN:n mukaan oligarkeilta kysyttiin, ovatko he laittomasti kanavoineet rahaa suoraan tai epäsuorasti presidentti Donald Trumpin kampanjaan ja virkaanastujaisiin.