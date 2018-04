Yön uutiskooste – YouTuben pääkonttorilla ammuskeltiin, Kiinan ja Yhdysvaltain välinen kauppasota kiihtyy

ABC News: San Franciscon yleissairaalaan tuotu kolme Youtuben pääkonttorin ampumisessa haavoittunutta

Yhdysvalloissa San Franciscon yleissairaala on kertonut, että sairaalaan on tuotu kolme Youtuben pääkonttorin ampumisessa haavoittunutta, uutisoi ABC News. Sairaalan tiedottajan mukaan yksi uhreista, 36-vuotias mies on kriittisessä tilassa. Kaksi muuta uhria ovat naisia, joista toisen vammat ovat vakavat. Toisen vammat ovat lievemmät.

Poliisin tiedotteen mukaan yhteensä neljä ihmistä on viety paikallisiin sairaaloihin. Kolme heistä vietiin sairaalaan ampumahaavojen takia.

Poliisi on kertonut, että epäilty ampuja on kuollut. Epäilty oli nainen, jonka uskotaan kuolleen itse aiheutettuun ampumahaavaan.

Lähteet ABC Newsille: Kalifornian ampumisen ei uskota liittyvän terrorismiin

ABC Newsille Youtuben pääkonttorin ampumista kommentoineiden viranomaislähteiden mukaan ampuminen ei vaikuta liittyvän terrorismiin. Asiaa kommentoi uutiskanavalle kaksi lähdettä, joiden mukaan alustavien tietojen perusteella ampuminen vaikuttaa olevan seuraus tilanteesta kotona.

Uutiskanava CNN:n viranomaislähteiden mukaan epäillyn ampujan uskotaan tunteneen ainakin yhden uhreista.

Yhdysvallat julkisti listan kiinalaista tuotteista, joihin tuontitullit kohdistuvat

Yhdysvallat on julkistanut listan kiinalaisista tuotteista, joihin aiotaan kohdistaa tuontitulleja. Tulleja asetetaan 50 miljardin dollarin eli noin 40,6 miljardin euron edestä.

Lista sisältää muun muassa teollisuuskemikaaleja, lääkkeitä ja elektroniikkaa.

Lista on vielä viimeistelemättä. On epäselvää, milloin tuontitullit tulevat voimaan. (Lähde: AFP)

Kiina uhkaa amerikkalaistuotteisiin kohdistuvilla vastatoimilla

Kiina on tuominnut voimakkaasti Yhdysvaltain ehdotelman tuontitulleista ja sanoo olevansa valmis amerikkalaistuotteisiin kohdistuviin vastatoimiin. Asiasta kertoo Kiinan uutistoimisto Xinhua lainaten Kiinan kauppaministeriötä.

Yhdysvallat julkaisi varhain tänään Suomen aikaa listan, jolla on noin 1 300 kiinalaista tuotetta, joihin aiotaan kohdistaa tuontitulleja. (Lähde: AFP)

Tokion pörssi avasi nousussa

Tokion pörssi on avannut nousussa. Pörssin pääindeksi Nikkei 225 oli pörssin avautuessa 0,46 prosentin nousussa ja Topix-indeksi 0,25 prosenttia.

Maailman osakemarkkinoita on aiemmin viikolla painanut laskuun Kiinan ja Yhdysvaltain välinen kauppakiista.

Yhdysvallat julkisti varhain tänään Suomen aikaa listan kiinalaisista tuotteista, joihin ehdotetaan kohdistettavan tuontitulleja. Tulleja asetetaan noin 50 miljardin eli noin 40,6 miljardin euron edestä. Ainakaan toistaiseksi listan julkistaminen ei näyttäisi vaikuttaneen Tokion pörssiin. (Lähde: AFP)

Kolmihenkinen perhe kuoli rakennuspalossa Kotkassa

Kolmihenkinen perhe on kuollut rakennuspalossa Kotkassa Kymenlaaksossa, kertoo pelastuslaitos. Palossa kuoli vanhemmat ja heidän täysi-ikäinen poikansa.

Pelastuslaitoksen mukaan tuleen syttynyt talo oli rintamamiestalotyyppinen rakennus. Palokunnan saapuessa kohteeseen talo oli ilmiliekeissä.

Palon syttymissyy ei toistaiseksi ole tiedossa. Paloa oli sammuttamassa 11 pelastuslaitoksen yksikköä.

Hätäkeskus sai ilmoituksen palosta puolenyön aikaan.

HS: Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti arvostelee ulkomaalaislain muutoksia

Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) presidentti Pekka Vihervuori arvostelee eduskunnan kesällä 2016 säätämiä muutoksia ulkomaalaislakiin, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehdelle haastattelun antaneen Vihervuoren mukaan muutokset eivät ole ainakaan parantaneet turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa.

Lainmuutoksissa muun muassa rajoitettiin KHO:n mahdollisuutta ottaa käsiteltäväkseen hallinto-oikeuden jo ratkaisema turvapaikka-asia ja muutettiin turvapaikanhakijoiden oikeusavustajien palkkiot kiinteiksi.

KHO arvioi jo tammikuussa 2016 oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa, että muutokset ulkomaalaislakiin horjuttavat turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa.

Venäjän ohjusharjoituksen määrä alkaa eteläisellä Itämerellä

Venäjä aloittaa ilmoituksensa mukaan tänään sotaharjoitukset eteläisen Itämeren kansainvälisellä merialueella. Yksi harjoitusalueista sijaitsee poikkeuksellisen kaukana lännessä lähellä Ruotsin ja Tanskan aluevesiä sekä toinen Latvian rannikon edustalla.

Venäjä on ilmoittanut käyttävänsä ohjuksia harjoituksessa, joka jatkuu perjantaihin saakka. Tarkasti ei kuitenkaan tiedetä, millaista aseistusta harjoituksessa aiotaan käyttää.

Presidentti Sauli Niinistö luennoi tänään sisällissodasta Tampereella

Presidentti Sauli Niinistö pitää tänään Tampereen yliopistossa sisällissotaa käsittelevän luennon. Tilaisuuden otsikko on Sodasta sovintoon. Luennon jälkeen presidentti tutustuu museokeskus Vapriikin Tampere 1918 -näyttelyyn.

Myöhemmin keväällä Niinistön on määrä osallistua Sovinnonpuheen juhlaan Nivalassa ja sisällissodan yhteiseen muistopäivään Turussa. Uudenvuodenpuheessaan Niinistö painotti kansallisen sovinnon merkitystä.

Laineen kuiva kausi poikki – iski avausmaalin Montrealia vastaan

Jääkiekon NHL:ssä Winnipegin Patrik Laine on tehnyt maalin ottelussa Montrealia vastaan. NHL:n maalipörssin kärkisijoilla olevalla Laineella oli takanaan seitsemän ottelua ilman maaleja.

Laine on tehnyt tällä kaudella nyt 44 maalia ja hän on NHL:n maalipörssin toisena. Montrealia vastaan syntyneen maalin myötä Laine kavensi maalieroa pörssiä johtavaan Washingtonin Aleksandr Ovetshkiniin, jolla on kasassa 46 maalia.

Laineen maali syntyi avauserässä ylivoimalla. Ottelu päättyi jatkoajan myötä Winnipegin 5–4-voittoon.