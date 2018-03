Yön uutiskooste — EU:ssa puidaan brexitiä, Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä kauppakiista

EU-kokous jatkaa tänään brexitin ja eurouudistusten kimpussa

EU-johtajat jatkavat tänään päämiestapaamista Brysselissä euron uudistamisen ja brexitin parissa.

27 EU-johtajan on tarkoitus hyväksyä ensimmäiset tavoitteet, joita EU lähtee tavoittelemaan kauppaneuvotteluissa Britannian kanssa. Tarkoituksena on sopia mahdollisimman laajasta kauppasopimuksesta ja erityisestä yhteistyöstä ainakin turvallisuusasioissa.

Suomesta paikan päällä on pääministeri Juha Sipilä (kesk.).

EU-maat kiristivät suhtautumistaan: Venäjä erittäin todennäköisesti vastuussa Salisburyn iskusta

EU-maiden johtajat ovat odotetusti koventaneet suhtautumistaan Venäjän vastuuseen Salisburyn hermomyrkkyiskussa. EU-maat katsovat, että Venäjä on erittäin todennäköisesti vastuussa Salisburyn iskusta entistä venäläisagenttia vastaan. Toista todennäköistä selitystä ei EU-maiden mukaan ole.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk kertoi kannasta Twitterissä. EU-maiden johtajat ovat parasta aikaa koolla Brysselissä.

Suomi ja Ruotsi eivät ota vielä kantaa venäläisdiplomaattien karkotukseen

Suomen ulkopoliittisen johdon pitää miettiä, ryhtyykö se muutamien EU-maiden tavoin venäläisdiplomaattien karkotuksiin, sanoo pääministeri Juha Sipilä (kesk.).

Kourallinen maita on ilmoittanut harkitsevansa venäläisdiplomaattien karkottamista vastalauseena Salisburyn hermomyrkkyiskulle. Financial Timesin mukaan maat ovat Puola, Ranska ja Baltian maat.

EU-maat pohtivat reaktiotaan iskuun torstaina huippukokouksessa Brysselissä.

Sipilän mukaan maat miettivät seuraavaksi, mitä kukin tekee. Yhteistä päätöstä vastatoimista ei hänen mukaansa tehty.

Myös Ruotsin pääministeri Stefan Löfven sanoi, että asiaan on liian aikaista ottaa kantaa.

AFP: Euroopan unionin tullikorotukset jäädytetty

Valkoisen talon mukaan Euroopan unionin tullikorotukset eivät astu vielä voimaan, kertoo uutistoimisto AFP. Valkoisen talon mukaan presidentti Donald Trump antoi luvan alumiinia ja terästä koskevien tullikorotusten jäädyttämiseen muun muassa EU:n osalta. Korotukset on jäädytetty toukokuun ensimmäiseen päivään asti.

Päätös koskee EU:n lisäksi Argentiinaa, Australiaa, Brasiliaa, Kanadaa, Meksikoa ja Etelä-Koreaa. (Lähde: AFP)

Kiina uhkaa Yhdysvaltoja tuontitulleilla – olisivat vastaus teräs- ja alumiinitulleille

Kiina uhkaa asettaa Yhdysvalloille tuontitulleja noin kolmen miljardin dollarin edestä, jos maat eivät pääse sopuun kauppakiistassa, uutisoi muun muassa Washington Post. Tuontitulleja asetettaisiin muun muassa yhdysvaltalaisille hedelmille ja viineille.

Asiasta kertoneen Kiinan kauppaministeriön mukaan tuontitullit olisivat vastaus Yhdysvaltain määräämille teräs- ja alumiinitulleille.

Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja vaihtoon

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut korvaavansa kansallisen turvallisuuden neuvonantajansa H.R. McMasterin Yhdysvaltain entisellä YK-suurlähettiläällä John Boltonilla. Trump kertoi asiasta Twitterissä.

Trump kirjoitti tviitissään olevansa erittäin kiitollinen McMasterille tämän tekemästä työstä.

Washington Post uutisoi viime viikolla lähdetietojensa pohjalta, että Trump on päättänyt vaihtaa kansallisen turvallisuuden neuvonantajansa. Lehden mukaan Trump ei ollut ikinä tullut henkilökohtaisesti toimeen McMasterin kanssa. Valkoinen talo kommentoi uutista sanomalla, että presidentillä ja McMasterilla on hyvä työsuhde.

Syyrian Itä-Ghoutan yksi kapinallisryhmistä ilmoitti tulitauosta

Yksi Syyrian Itä-Ghoutan kapinallisryhmistä on ilmoittanut tulitauosta, BBC ja uutistoimisto AFP uutisoivat. Faylaq al-Rahman -kapinallisryhmän mukaan tulitauko on YK:n välittämä ja sen tarkoitus on mahdollistaa neuvottelut Syyrian hallintoa tukevan Venäjän kanssa. Ryhmä sanoo haluavansa neuvotella siviilien turvallisuudesta.

Syyrian sotaa seuraavan Syrian Observatory for Human Right -järjestön mukaan ilmoitus tulitauosta tuli sen jälkeen, kun Faylaq al-Rahmanin hallinnassaan pitämää aluetta oli pommitettu. Järjestön mukaan iskuissa kuoli lähes 40 ihmistä, ja se syytti Venäjää iskuista. (Lähde: AFP)

Jussi-patsaat jaetaan Louhimies-kohun varjossa

Kotimaisen elokuva-alan Jussi-palkinnot jaetaan tänään Helsingissä. Mielenkiinto kohdistuu itse palkintojen ohella siihen, miten ohjaaja Aku Louhimieheen liittyvä kohu näkyy gaalassa.

Yle kertoi maanantaina, että useat Louhimiehen alaisuudessa työskennelleet naisnäyttelijät syyttävät tätä alistavien ja nöyryyttävien metodien käyttämisestä. Louhimies on pyytänyt toimintaansa anteeksi.

Louhimiehen ohjaama Tuntematon sotilas on saanut kymmenen Jussi-ehdokkuutta. Louhimies itse on ehdolla kolmessa kategoriassa, muun muassa parhaasta ohjauksesta.

Yo-kirjoituksissa tänään lyhyen oppimäärän vieraat kielet

Ylioppilaskirjoituksissa on tänään vuorossa vieraan kielen lyhyen oppimäärän koe.

Opiskelijat eri puolilla Suomea mittaavat osaamistaan englannissa, ranskassa, espanjassa, saksassa, venäjässä, italiassa, portugalissa, latinassa tai saamessa. Saksa on perinteisesti ollut suosituin lyhyen oppimäärän vieraista kielistä.

Venäjää ja saamea lukuun ottamatta muut kokeet suoritetaan sähköisesti.

Ylioppilaskirjoitukset jatkuvat vielä ensi viikolla, jolloin vuorossa ovat maanantaina matematiikka sekä keskiviikkona saamen äidinkielen koe.