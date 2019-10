Yön uutiskooste: 17-vuotias ajoi lähes kahtasataa tutkaan, ex-jengipomo Vilhunen uutuuskirjassa: rahoitin Pasilan poliisitalon pommi-iskua

Ex-rikollispomo Keijo Vilhunen tuoreessa kirjassa: Olin yksi Pasilan poliisitalon pommi-iskun rahoittajista

Helsingin huumepoliisin ex-päällikkö Jari Aarnion rikoskumppanina tuomittu entinen rikollispomo Keijo Vilhunen oli yksi Pasilan poliisitalon pommi-iskun rahoittajista, väittää mies itse tuoreen kirjan mukaan. Kultainen Vasikka – järjestäytynyt rikollisuus Suomessa -kirjan mukaan hän sanoo rahoittaneensa iskua 50 000 markalla.

Mysteeriksi jäänyt Helsingin Pasilan poliisitalon pommi-isku tapahtui elokuussa 1995. Yöllä poliisitalon edustalla räjähtänyt voimakas autoon sijoitettu pommi teki poliisitalon seinään aukon ja ainakin 150 huonetta vaurioitui.

Iskussa loukkaantui yksi poliisi, ja aineelliset vahingot olivat miljoonaluokkaa. Teko on jo vanhentunut, eikä sille ole löydetty syyllisiä.

Poliisi: Poikkeusluvalla ajokortin 17-vuotiaana saanut ajoi lähes kahtasataa tutkaan Limingassa

Poikkeusluvalla ajokortin 17-vuotiaana saanut nuori mies ajoi lauantai-iltana huomattavalla ylinopeudella tutkaan Limingassa Pohjois-Pohjanmaalla, kertoo Oulun poliisi.

Ulkopaikkakuntalaisen nuoren miehen kuljettaman henkilöauton nopeus oli 190 kilometriä tunnissa satasen rajoitusalueella.

Kuljettajaa epäillään tässä vaiheessa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja hänen ajokorttinsa jäi poliisi haltuun, poliisi kertoo tiedotteessa.

Oulun poliisin liikenneyksikkö valvoi seudulla tehostetusti liikennettä lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.

Kansallismuseo varautuu uusiin palautuspyyntöihin ulkomailta

Suomen kansallismuseo valmistautuu siihen, että ulkomailta peräisin oleviin esineisiin kohdistuvat palautuspyynnöt jatkuvat tulevaisuudessa, kertoo museon ylijohtaja Elina Anttila.

Tällä viikolla kerrottiin, että Yhdysvallat on pyytänyt Suomea palauttamaan Amerikan alkuperäisväestölle kuuluneita ihmisjäänteitä ja hautaesineitä Kansallismuseon kokoelmista. Kyseessä oli ensimmäinen Suomeen esitetty virallinen palautuspyyntö toisesta maasta. Suomi on suostunut pyyntöön.

Portugalissa vaalit, istuvalle pääministerille povataan jatkokautta

Portugalissa pidetään tänään parlamenttivaalit. Niiden uskotaan tuovan jatkokauden maan nykyiselle pääministerille Antonio Costalle ja vaalivoiton hänen sosialistipuolueelleen.

Sosialistien ei uskota kuitenkaan saavan yksin enemmistöä parlamenttiin, vaan hallituksen tueksi tarvitaan myös apupuolueita.

Costaa auttavat vaaleissa Portugalin hyvä talouskasvu ja työttömyyden väheneminen. (Lähde: AFP)

Skotlannin itsenäisyysmarssilla jopa 200 000 osallistujaa

Edinburghissa Skotlannissa kymmenettuhannet ihmiset osallistuivat eilen marssille Skotlannin itsenäisyyden puolesta. Osa mielenosoittajista oli pukeutunut kiltteihin ja osa taas soitteli säkkipillejä joukon matkatessa Holyroodin puistosta kaupungin keskustaan.

Marssin järjestäneen, itsenäisyyttä ajavat tahot yhdistävän liikkeen mukaan paikalla oli yli 200 000 mielenosoittajaa, mikä olisi tuplasti niin paljon kuin paikalle odotettiin. (Lähde: AFP)

Pohjois-Korean ja Yhdysvaltain neuvottelut päättyivät tuloksettomina Tukholmassa – osapuolilla erimielisyyttä tapaamisen sujumisesta

Ydinaseneuvottelut Pohjois-Korean ja Yhdysvaltojen välillä Tukholmassa katkesivat eilen illalla tuloksettomina, kertoi Pohjois-Korean edustaja.

Pohjois-Korean edustajan Kim Myong-gilin mukaan neuvottelujen katkeaminen on kokonaan Yhdysvaltojen syy, koska he eivät tuoneet mitään uutta neuvottelupöytään.

Yhdysvaltain ulkoministeriö puolestaan kiirehti Kimin lausunnon jälkeen kertomaan, että neuvotteluissa oli käyty hyviä keskusteluja.

Osapuolet palasivat neuvottelupöytään sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin huippukokous päättyi tuloksettomana Vietnamissa helmikuussa. (Lähde: AFP)

YK vaatii väkivallalle loppua Irakissa – mielenosoituksissa kuollut alle viikossa jo lähes sata

YK vaatii väkivaltaisuuksien lopettamista Irakissa, missä hallituksen vastaiset mielenosoitukset jatkuivat lauantaina viidettä päivää. Lähes sadan ihmisen kerrotaan kuolleen mielenosoituksissa, ja loukkaantuneita on noin 4 000. Pääkaupunki Bagdadista alkaneet protestit ovat sittemmin levinneet koko maan eteläosaan.

YK:n Irakissa toimivan edustajan mukaan väkivallantekijät pitää saada vastuuseen. Turvallisuusjoukot ovat käyttäneet mielenosoittajia vastaan kyynelkaasua ja ampuneet heitä kohti. Viranomaisten mukaan väkijoukkoa kohti ampuivat myös tunnistamattomat tarkka-ampujat.

Mielenosoitukset alkoivat alun perin vastalauseena työttömyydelle, korruptiolle ja surkeille julkisille palveluille. Ne ovat sittemmin laajentuneet vaatimuksiksi koko hallituksen erosta. (Lähde: AFP)

Pankkiryöstäjä Dillingerin hauta aiotaan avata Yhdysvalloissa - sukulaiset epäilevät, että haudassa on väärä mies

Yhdysvalloissa Indianan osavaltio on antanut luvan kaivaa tunnetun pankkiryöstäjän John Dillingerin jäänteet ylös haudasta. Pyynnön ovat esittäneet vuonna 1934 kuolleen ryöstäjän sukulaiset. He epäilevät, että haudassa ei välttämättä lepääkään Dillinger, jonka on kerrottu kuolleen poliisin luoteihin chicagolaisessa elokuvateatterissa.

Dillingerin kopla ryösti 1930-luvulla useita pankkeja ja tappoi ryöstöjen yhteydessä 10 ihmistä.

Indianapolisissa sijaitseva hauta on määrä avata joulukuun viimeisenä päivänä tänä vuonna. Crown Hillin hautausmaa on kuitenkin vastustanut haudan avaamista. (Lähde: AFP)

Etiopialle kaksoisvoitto MM-maratonilla Dohassa

Etiopia on ottanut kaksoisvoiton miesten maratonilla yleisurheilun MM-kisoissa Dohassa. Voittoon juoksi 29-vuotias Lelisa Desisa ajalla 2.10,40. Voitto on Etiopialle ensimmäinen miesten MM-maratonilla sitten vuoden 2001. Desisa juoksi vuoden 2013 MM-kisojen maratonilla Moskovassa hopealle.

Mosinet Geremew tuli maaliin toisena neljä sekuntia maanmiehelleen Desisalle jääneenä. Pronssi meni kenialaiselle Amos Kiprutolle ajalla 2.10,51. (Lähde: AFP)

Pika-aiturit hakevat finaalipaikkaa Dohassa, Etelätalo keihäsmenestystä

Dohan MM-kisojen päätöspäivänä sunnuntaina mukana on neljä suomalaisurheilijaa.

Nooralotta Neziri, Reetta Hurske ja Annimari Korte tavoittelevat pika-aitojen välierissä finaalipaikkaa. Naisten pika-aitojen välierät alkavat kello 19.05, ja finaali juostaan kello 20.50. Neziri juoksi lauantain alkuerissä 12,92, Hurske 12,96 ja Korte 12,97.

Lassi Etelätalo pitää Suomen keihäsperinteitä yllä finaalissa, joka alkaa kello 19.55. Etelätalo nappasi viimeisen finaalipaikan sijoittumalla karsinnassa 12:nneksi. Hän heitti karsinnoissa 82,26.

Dohan MM-kisat päättyvät sunnuntai-iltana naisten ja miesten pitkiin viesteihin kello 21.30.

NHL:ssä kypärätemppujen ilta – Zibanejad ja Hoffman mättivät kolme maalia mieheen

Jääkiekkoliiga NHL:ssä nähtiin lauantai-illan ottelukierroksella useampi kypärätemppu. New York Rangersin ruotsalaishyökkääjä Mika Zibanejad teki kolme maalia, kun Rangers voitti Ottawa Senatorsin vieraissa 4–1.

Florida Panthersin kanadalaishyökkääjä Mike Hoffman osui niin ikään kolme kertaa Panthersin voittoon päättyneessä ottelussa Tampa Bayta vastaan. Florida voitti kotijäällä maalein 4–3. Aleksander Barkoville kirjattiin syöttöpiste Hoffmanin tekemästä 2–0-maalista.

Carolina Hurricanesin Erik Haula teki kauden toisen maalinsa Carolinan 3–2-voittoon päättyneessä ottelussa Washington Capitalsia vastaan. Teuvo Teräväinen nappasi Haulan maalista syöttöpisteen.