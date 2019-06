Yön uutiskooste: 22 suomalaista varattiin NHL:ään, Norja tiputti pilkuilla Australian ja eteni MM-puolivälieriin

Juhannuksen paluuliikenne on vilkkaimmillaan sunnuntaina ltapäivällä kello 14–19 välillä, arvioidaan valtakunnallisesta tieliikennekeskuksesta.

Paluuliikenne sujuu kuitenkin torstain ja perjantain menoliikennettä jouhevammin, sillä osa mökille lähteneistä jää loman viettoon. Paluuliikenne jakautuu myös pidemmälle ajalle kuin menoliikenne.

Tieliikennekeskuksen mukaan tuntuvia ruuhkia ei ole odotettavissa, mutta liikenne on vilkasta perinteisesti liikennöidyillä valtateillä 3, 4 ja 5.

Koko maahan on luvassa pääasiassa aurinkoista ajokeliä. Pohjois-Suomessa on pilvisempää ja sateista. Tuuli on voimakasta laajalti koko maassa, ja osassa maata on annettu puuskavaroituksia.

Ilmastohuoli painaa yhä useammin rippikoululaisten mieltä

Rippileireillä nousee yhä useammin nuorten huoli ilmastosta ja ympäristöstä, kertovat STT:n haastattelemat seurakuntien työntekijät ympäri maata.

Viime vuonna tehdyssä valtakunnallisessa kyselyssä yli 70 prosenttia rippileiriläisistä ja lähes 90 prosenttia isosista koki ympäristön suojelemiseen liittyvät asiat tärkeiksi.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon asiantuntijan mukaan yksi uuden, vuoden 2017 rippikoulusuunnitelman tavoitteista on, että nuoret kantavat vastuuta itsestään, toisista ihmisistä ja luomakunnasta.

Washington Post: Yhdysvallat teki kyberiskun Iranin sotilastietojärjestelmiin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump hyväksyi Iranin sotilastietojärjestelmiin kohdistuvan kyberhyökkäyksen, vaikka vetäytyi viime hetkellä perinteisistä iskuista maata vastaan, kertoo Washington Post lähdetietojensa pohjalta.

Lähteiden mukaan kyberhyökkäys kohdistui Iranin rakettien ja ohjusten laukaisua kontrolloiviin järjestelmiin ja se käynnistettiin torstai-iltana. Kaksi lähteistä kertoo, että kyberiskuja suunniteltiin ainakin viikkojen ajan ja puolustusministeriö esitti niiden toteuttamista Omaninlahden tankkeri-iskujen jälkeen. Yhdysvallat on syyttänyt iskuista Irania.

Iranin vallankumouskaartia vastaan suunnattua kyberiskua koordinoi lähteiden mukaan Yhdysvaltojen armeijan Lähi-idän alueen päämaja.

Trump käänsi kurssiaan ja ilmoitti aikalisästä siirtolaisten joukkokarkotuksiin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti lauantaina lykkäävänsä suunniteltuja siirtolaisten joukkokarkotuksia kahdella viikolla. Presidentti kertoi toimivansa näin demokraattien pyynnöstä antaakseen aikaa poliittisen ratkaisun löytymiselle.

Noin 2 000 perheen joukkokarkotuksen useista yhdysvaltalaiskaupungeista oli määrä alkaa sunnuntaina. Määräys koski karkotuspäätöksen saaneita tai heitä, jotka eivät olleet ilmaantuneet oikeuden kuultavaksi. Määräyksen vastustajat pelkäävät, että pakkokeinot ajaisivat jälleen lapsia eroon vanhemmistaan.

Meksikosta Yhdysvaltoihin pyrkivien siirtolaisten kohtelu on sitkeä kiistakapula demokraattien ja Trumpin hallinnon välillä. Myös useat kaupungit ovat ilmoittaneet, etteivät ne aio noudattaa Trumpin karkotusmääräystä. (Lähde: AFP)

Istanbulissa järjestetään uudet pormestarinvaalit

Turkin suurimmassa kaupungissa Istanbulissa järjestetään tänään uusintavaalit pormestarin paikasta. Uusia vaaleja vaati vaalin hävinnyt presidentti Recep Tayyip Erdoganin puolue AKP.

Paikallisvaalit järjestettiin Turkissa maaliskuun lopussa. Turkin suurimman oppositiopuolueen CHP:n ehdokkaan Ekrem Imamoglun kerrottiin tuolloin voittaneen pormestarinvaalit hiuksenhienolla erolla valtapuolue AKP:n ehdokkaaseen Binali Yildirimiin.

Toukokuussa Turkin vaaliviranomainen määräsi kaupunkiin uudet vaalit. Päätös on herättänyt epäilyjä hallinnon sekaantumisesta maan keskusvaalilautakunnan toimintaan.

Palestiinalaisten presidentti Abbas lyttäsi USA:n rauhansuunnitelman

Palestiinalaisten presidentti Mahmud Abbas ei hyväksy Yhdysvaltain laatimaa taloudellista rauhansuunnitelmaa palestiinalaisten ja Israelin välille. Abbas sanoi lauantaina, että poliittisista asioista olisi sovittava ennen taloudellisia seikkoja.

Yhdysvallat esittelee rauhansuunnitelmansa taloudellisen osan ensi viikolla Bahrainissa. Abbasin johtama Palestiinalaishallinto ei aio osallistua Bahrainin kokoukseen.

Yhdysvaltain rauhansuunnitelmasta on ollut vastuussa presidentti Donald Trumpin vävy ja neuvonantaja Jared Kushner, johon palestiinalaisten johto suhtautuu erittäin nihkeästi. Palestiinalaisten mielestä Yhdysvallat yrittää lahjoa heidät rahalla luopumaan oman valtion tavoittelusta. (Lähde: AFP)

Kaikkiaan 22 suomalaislupausta varattiin NHL:ään

Yhteensä 22 suomalaista varattiin jääkiekon NHL:ään lauantaina päättyneessä varaustilaisuudessa Vancouverissa. Määrä on tämän vuosikymmenen toiseksi suurin ja vain yhden pienempi kuin vuonna 2017.

Suomalaisvarausten määrä kasvoi vielä kuudennella ja seitsemännellä varauskierroksella. Kuudennella kierroksella varattiin kaksi ja seitsemännellä kierroksella viisi suomalaislupausta.

Viimeisenä suomalaisena varattiin puolustaja Santeri Airola, jonka Pittsburgh varasi numerolla 211.

Tämänvuotisen varaustilaisuuden ykkösnimi oli Kaapo Kakko, jonka New York Rangers varasi ykköskierroksen toisella vuorolla. Ensimmäisellä kierroksella varattiin myös Lassi Thomson ja Ville Heinola numeroilla 19 ja 20.

Norja pudotti Australian pilkuilla ja meni MM-puolivälieriin

Norja on edennyt puolivälieriin jalkapallon naisten MM-kisoissa. Norja pudotti neljännesvälierissä Australian rangaistuspotkukilpailun jälkeen.

Ottelu oli Nizzassa varsinaisen peliajan jälkeen 1–1, kun Australian Elise Kellond-Knight oli tasoittanut 83. minuutilla ampumalla pallon maaliin suoraan kulmapotkusta.

Jatkoajalla Australia oli paineen alla Alanna Kennedyn otettua punaisen kortin. Kamppailu eteni kuitenkin pilkuille, jossa Australian kaksi ensimmäistä laukojaa epäonnistui. Norja voitti rangaistuspotkukisan 4–1.

Puolivälierissä Norja kohtaa joko Englannin tai Kamerun.

Brasilia käveli Perun yli lohkovoittoon

Isäntämaa Brasilia on voittanut oman alkulohkonsa jalkapallon Etelä-Amerikan mestaruusturnauksessa Copa Americassa. Brasilia nappasi lohkovoiton jyräämällä A-lohkon päätösottelussaan Perun 5–0.

Brasilia karkasi Sao Paulossa pelatussa ottelussa heti alussa menemällä reilussa puolessa tunnissa 3–0-johtoon.

Toisen jatkopaikan A-lohkosta otti Venezuela, joka kukisti Bolivian 3–1. Venezuela nousi pisteellä ohi Perun, jolla on vielä mahdollisuus jatkopaikkaan parhaiden lohkokolmosten joukossa.