Yön uutiskooste: Aattona ja tapaninpäivänä maanteillä hyvä ajokeli, Bosnia-Hertsegovina sai hallituksen yli vuosi vaalien jälkeen

Aattona ja tapaninpäivänä maanteillä hyvä ajokeli

Jos menomatka joulunviettoon on viivästynyt jouluaatolle, maanteille pääsee hyvässä talvikelissä. Tälle päivälle ei ole annettu ajokelivaroituksia.

Joulunseudun huonoin liikennesää on osumassa joulupäivälle, mutta silloin teillä odotetaan olevan hiljaista.

Paluuliikenne käynnistyy tapaninpäivänä, jolloin joulupäivänä alkaneet lumisateet ovat pääosin ohi ja viilenevä sää parantaa ajokeliä, arvioitiin tieliikennekeskuksesta Tampereelta.

Joulun paluuliikenne jakautunee tänä vuonna usealle päivälle. Osa sukuloimaan lähteneistä lähtee paluumatkalle vasta viikonloppuna.

Bosnia-Hertsegovina sai hallituksen yli vuosi vaalien jälkeen

Bosnia-Hertsegovinaan on saatu viimein keskushallitus 14 kuukautta vaalien jälkeen.

Uudeksi pääministeriksi nousi Bosnian serbeihin kuuluva ekonomisti Zoran Tegeltija. Parlamentin edustajainhuoneen 42 jäsenestä 29 äänesti Tegeltijan hallituksen puolesta.

Hallituksen muodostamista hidastivat serbi-, kroaatti- ja muslimiyhteisöjen väliset erimielisyydet. Bosnian monimutkaisessa poliittisessa järjestelmässä keskushallituksen valta on rajallinen.

EU sanoi, että hallituksen saaminen pystyyn antaa Bosnialle mahdollisuuden jatkaa tiellä kohti EU-jäsenyyttä. (Lähde: AFP)

Jouluostoksille pääsee vielä tänään

Tänään jouluaattona ehtii vielä tarpeen tullen hoitaa jouluostoksia. Ruokakauppaan pääsee myös myöhemmin – suurin osa kaupoista on auki läpi joulun, osa vuorokauden ympäri. Aukioloajat vaihtelevat kauppakohtaisesti, joten ne kannattaa tarkistaa kauppojen nettisivuilta.

Myös monet huoltoasemaketjujen myymälät ovat auki jouluna ympäri vuorokauden.

Alko palvelee vielä aattona aamuyhdeksästä puoleenpäivään asti. Joulu- ja tapaninpäivänä myymälät ovat kiinni.

Postin omat myymälät ovat kiinni koko joulun lukuun ottamatta Helsingin pääpostia, joka on tänään auki klo 8–12.

Turku julistaa perinteisen joulurauhan puoliltapäivin

Suomen Turku julistaa tänään joulurauhan puoliltapäivin Vanhalla Suurtorilla. Suomeksi ja ruotsiksi luettavan julistuksen lukee Turun kaupungin protokollapäällikkö Mika Akkanen. Akkanen lukee julistuksen nyt seitsemättä kertaa.

Joulurauhan julistus on yksi suomalaisen joulun pitkäaikaisimmista perinteistä. Se on jatkunut lähes katkeamattomana 700 vuoden ajan.

Yle lähettää joulurauhan julistuksen suorana lähetyksenä kello 11.55 alkaen TV1-kanavalla. Netin kautta julistusta voi seurata ympäri maailman.

Jouluetiketti muuttuu, eikä saunassakaan käydä enää entiseen tapaan

Joulunkin perinteet muuttuvat. Muutoksia on tullut esimerkiksi saunomisen tapoihin, lasten lahjojen antamisen aikatauluun ja juhlapöydän tarjontaan, kertoo tapakonsultti.

Aiemmin saunassa oli tapana käydä perhekunnittain, mutta nyt naiset ja miehet saunovat usein erikseen, nuoret eivät välttämättä lainkaan.

Perinteisesti lahjat on puolestaan jaettu vasta ruokailun jälkeen, mutta nykyään joulupukki saattaa vierailla jo päivällä ennen aattoateriaa. Tämän voidaan ajatella rauhoittavan lapsia ja sitä kautta myös aikuisten keskinäistä kanssakäymistä.

Juhlapöydässä taas huomioidaan entistä paremmin esimerkiksi vegaaninen ja muut kasvisruokavaliot.

"Töyssyinen matka" - Englannin kuningattaren sanavalinnan uskotaan viittaavan sekä Britanniaan että kuningasperheeseen

Varsin töyssyinen matka. Näillä sanoilla kuningatar Elisabet II kuvailee kulunutta vuotta joulupäivän puheessaan.

Mediat ovat tulkinneet kuningattaren sanojen viittaavan sekä Britannian brexit-kamppailuun että paljon mediahuomiota saaneisiin tapahtumiin kuningasperheen sisällä. Vasta marraskuussa kuningatar joutui hyllyttämään poikansa prinssi Andrew'n hovin virallisista tehtävistä sen jälkeen, kun tämä oli epäonnistunut seksuaalirikossyytöksiä puivassa tv-haastattelussa.

Ennakkoon nauhoitetun puheen sisällöstä on julkistettu etukäteen pieni osa. Puhe televisioidaan Britanniassa huomenna joulupäivänä kello 15 paikallista aikaa. (Lähde: AFP)

Uusi Star Wars -elokuva keräsi muhkeat lipputulot mutta hävisi edeltäjilleen

Star Wars: The Rise of Skywalker keräsi ensi-iltaviikonloppunaan odotetusti muhkeat tuotot elokuvateatterien lippukassoilla. Star Wars -saagan huipentuma kahmi Pohjois-Amerikassa 177,4 miljoonan dollarin lipputulot.

Lukema on tämän vuoden ensi-iltaviikonlopuista kolmanneksi suurin. Parempaan pystyivät vain Marvelin supersankarispektaakkeli Avengers: Endgame sekä Leijonakuningas.

Vaikka uusi Star Wars -elokuva keräsi suuret yleisöt, hävisi se nykyisen Star Wars -trilogian kahdelle aiemmalle osalle. Sekä The Force Awakens että The Last Jedi keräsivät ensi-iltaviikonloppuinaan yli 200 miljoonaa dollaria.

The Rise of Skywalker on saanut kriitikoilta melko nihkeän vastaanoton. Lähteenä myös Box Office Mojo. (Lähde: AFP)

Bullsin orastava voittoputki katkesi Orlandon vieraana, Markkanen teki 10 pistettä

Lauri Markkasen Chicago Bulls ei onnistunut ottamaan kolmatta perättäistä voittoaan koripallon NBA:ssa. Orlando Magic kaatoi Bullsin kotonaan jouluaatonaaton kamppailussa 103–95.

Kaksi edellistä otteluaan voittanut Chicago olisi voitolla noussut Orlandon ohi kiinni itälohkon viimeiseen pudotuspelipaikkaan.

Markkasella oli vaisunpuoleinen ilta. Hän teki 10 pistettä ja otti kolme levypalloa. Chicagon paras pistemies oli tuttuun tapaan 26 pistettä pussittanut Zach LaVine.

Bulls johti ottelua suuren osan alkupuoliskosta, mutta Orlando meni ohi kolmannella neljänneksellä eikä enää luopunut johtoasemasta.

Carolina hävisi Torontolle Haulan kahdesta maalista huolimatta - ottelussa tehtiin peräti 14 maalia

Toronto ja Carolina takoivat toistensa verkkoihin yhteensä peräti 14 maalia jääkiekon NHL:n illan kierroksen ensimmäisessä ottelussa. Voiton vei kotikentällään Toronto Maple Leafs 8–6.

Erik Haula teki Carolina Hurricanesin maaleista kaksi ja nappasi lisäksi yhden syöttöpisteen. Suomalaispelaajista myös Teuvo Teräväinen otti syöttöpisteen.

Kolmannessa erässä Carolina johti Torontoa hetken aikaa 6–4, mutta kotijoukkue kiilasi ohi takomalla neljä maalia noin kahdeksassa minuutissa.

Kasperi Kapanen jäi Toronton riveissä tehoitta.