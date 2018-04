Yön uutiskooste: Ajokeli huononee, hyönteisruoan menekki odotettua maltillisempi, Kiina asetti USA:lle tuontitulleja

Ajokeli muuttuu aamusta alkaen erittäin huonoksi idässä ja etelässä

Ajokeli muuttuu tänään erittäin huonoksi aamusta alkaen lumisateen ja voimakkaan tuulen takia alkaen idässä ja lännessä, varoittaa Ilmatieteen laitos. Myös lännessä ja Pohjois-Pohjanmaalla ajokeli on heikko.

Vaarallinen tiesää on Ilmatieteen laitoksen mukaan tänään Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa.

Satakunnassa, Etelä- Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa ajokeli on tänään puolestaan mahdollisesti vaarallinen.

Ilmatieteen laitokselta arvioitiin eilen, että lunta sataa tänään 10–15 senttiä ja paikoin jopa 20 senttiä.

Jauhettuna, ei kokonaisena - hyönteiset nautitaan mieluiten muuhun ruokaan piilotettuna

Suomalaiset ovat uteliaita hyönteisruuan suhteen, mutta menekki on ollut hieman odotettua maltillisempaa, kerrotaan S-ryhmästä ja Keskosta. Suomalaisten ostoskoriin kerrotaan tarttuvan eniten sirkkapatukoita, -pastaa, -granolaa ja -leipää.

Monille kynnyskysymykseksi nousee yhä se, miten hyönteiset tarjoillaan. Hyönteiset syödään mieluummin muuhun ruokaan jauhettuna kuin kokonaisina.

Suomessa hyönteisiä on saanut myydä elintarvikkeina marraskuusta lähtien.

YK:n teemapäivä muistuttaa autistin ahdingosta melussa ja valojen välkkeessä

Tänään vietetään YK:n julistamaa kansainvälistä autismitietoisuuden päivää. Päivä korkkaa myös autismitietoisuuden viikon, jonka aikana Autismi- ja Aspergerliitto jakaa tietoa aiheesta esimerkiksi koulutuksissa ja tapahtumissa.

Viikon aikana liitto muistuttaa, että autismiin usein liittyy yli- tai aliherkkyys esimerkiksi äänille, kosketukselle, valoille ja lämpötiloille. Siksi liitto kannustaa järjestämään kouluihin, työpaikoille ja julkisiin tiloihin hiljaisen huoneen, jossa voi tasata aistikuormaa.

Kiina on asettanut USA:lle tuontitulleja kolmen miljardin edestä

Kiina on asettanut Yhdysvalloilla tuontitulleja, jotka tulevat voimaan maanantaina, uutisoivat muun muassa BBC ja Bloomberg. Kiina uhkasi viime kuussa asettavansa Yhdysvalloille tuontitulleja noin kolmen miljardin dollarin edestä, jos maat eivät pääse sopuun kauppakiistassa.

Bloombergin mukaan tuontitullien tulemisesta voimaan kerrottiin sunnuntaina Kiinan talousministeriön verkkosivuilla julkaistussa tiedotteessa.

Tullit kohdistuvat muun muassa sianlihaan ja viiniin.

Kiinalainen avaruusasema saapui Maan ilmakehään

Kiertoradaltaan pois ajautunut kiinalainen avaruusasema on saapunut Maan ilmakehään, kertoivat Kiinan viranomaiset. Tiangong-1-avaruusasema saapui Maan ilmakehään noin varttia yli kolme maanantaiaamuna Suomen aikaa.

Kiinan viranomaisten mukaan noin kahdeksan tonnin painoinen avaruuslaboratorio pitkälti paloi saapuessaan ilmakehään.

Tiangong-1 ajautui pois radaltaan kaksi vuotta sitten. Se otettiin käyttöön vuonna 2011. (Lähde: AFP)

Ranskan rautatieoperaattori varoittaa liikennekaaoksesta raiteilla lakkojen takia

Ranskan valtion omistama rautatieoperaattori SNCF varoittaa rautatieläisten lakkojen aiheuttamista häiriöistä. Virallisesti lakko alkaa huomenna, mutta sen vaikutuksia on odotettavissa jo tänä iltana, SNCF sanoo.

Lakkoilu kestää kolme kuukautta, ja se toteutetaan niin, että viidestä päivästä aina kaksi on lakkopäiviä. Lakossa on kuljettajien lisäksi muita työntekijöitä.

Lakkolaiset vastustavat presidentti Emmanuel Macronin ja hänen hallituksensa SNCF:n uudistamisehdotusta, joka työntekijöiden ammattiliittojen mukaan olisi askel yksityistämisen suuntaan. Hallitus on tämän kiistänyt. (Lähde: AFP)

Järjestö: Isis surmasi useita hallituksen puolesta taistelevia Syyriassa

Syyrian sotaa seuraavan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan äärijärjestö Isis on surmannut useita Syyrian hallituksen puolella olevia taistelijoita lähellä Irakin rajaa. Asiasta sunnuntaina kertoneen järjestön mukaan ainakin 19 ihmistä sai surmansa vuorokauden aikana useissa eri iskuissa.

Isis on pitkälti kukistettu Syyriassa, mutta äärijärjestö pitää silti hallinnassaan pieniä alueita maan itäosassa ja tekee välillä verisiä iskuja. Syrian Observatory for Human Rights on arvioinut, että äärijärjestö pitää nyt hallussaan alle viittä prosenttia Syyriasta. (Lähde: AFP)

Bullsille toinen perättäinen voitto - Markkanen ottelun paras pistemies

Suomalaiskoripalloilija Lauri Markkanen heitti 23 pistettä ja kahmi kuusi levypalloa, kun Chicago Bulls vei kotonaan voiton Washington Wizardsista. Bulls voitti ottelun pistein 113–94. Kyseessä oli Bullsin toinen perättäinen voitto pitkän tappioputken jälkeen.

Markkanen oli ottelun paras pistemies. Wizardsille eniten pisteitä teki Otto Porter Jr., joka heitti 17 pistettä.

Nashville nappasi voiton - Tolvanen ei avannut pistetiliään

Jääkiekon NHL:ssä Nashvillen uusi suomalaisvahvistus Eeli Tolvanen ei avannut pistetiliään uransa toisessa NHL-pelissä. Tolvanen sai jääaikaa reilut 11 minuuttia, kun Nashville vei voiton Tampa Baysta maalein 4–1.

Nashvillen maalilla ollut Juuse Saros torjui 29 kertaa. Hänelle kirjattiin myös syöttöpiste Filip Forsbergin toisessa erässä tekemästä maalista.

Sekä Tampa Bay että Nashville ovat jo varmistaneet paikkansa pudotuspeleissä.