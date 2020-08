Yön uutiskooste: Alkava sienikausi aiheuttaa kiireitä Myrkytystietokeskukselle

Myrkytystietokeskuksessa varaudutaan vuoden kiireisimpään aikaan, kun sienikausi lisää myrkytystapaturmien riskiä. Proviisori Anna-Kaisa Erosen mukaan syksyn tavallisin huolenaihe on lapsi, joka on huomaamatta päässyt maistamaan sientä, tai sienistä valmistettu ruoka, jonka ainesosista ei olla varmoja tai joka aiheuttaa oireita.

Myrkytyksestä voidaan Erosen mukaan päätellä lisää sienen tuntomerkkien ja kasvupaikan perusteella sekä oireiden mukaan. Oireita voivat olla esimerkiksi pahoinvointi, kuume ja vastakivut. Niiden perusteella soittaja voidaan ohjata hakeutumaan päivystykseen hoitoon.

EK:n yrityskysely: 67 prosenttia yrityksistä ei luota hallituksen kykyyn tehdä työllisyyttä edistäviä päätöksiä

67 prosenttia yrityksistä ei luota hallituksen kykyyn tehdä työllisyyttä edistäviä päätöksiä, selviää Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n yrityskyselystä. Kahdeksan prosenttia kuvailee luottamustaan melko tai erittäin vahvaksi.

Yrityskyselyn mukaan 13 prosentilla yrityksistä liikevaihto on vähintään puolet viime vuoden elokuuta pienempi. Kesäkuussa tilanne oli vieläkin kehnompi, sillä tuolloin 25 prosenttia ilmoitti, että liikevaihto on vähintään puolet viime vuoden kesäkuuta pienempi.

EK:n yrityskyselyyn vastasi 1 413 yrittäjää ja yritysjohtajaa, jotka kaikki ovat työnantajia. Kyselyn vastausaika oli 13.–18. elokuuta.

Uutissuomalainen: Yksinyrittäjien koronatukea jakamatta ainakin kymmeniä miljoonia

Yksinyrittäjille tarkoitettua koronatukea on jakamatta ainakin kymmeniä miljoonia euroja, kertoo Uutissuomalainen. Pelkästään 15 suurimmassa kaupungissa tukea on jakamatta yli 80 miljoonaa euroa, mikä on kaksi kolmasosaa työ- ja elinkeinoministeriön suurimmille kaupungeille myöntämistä määrärahoista. Tiedot käyvät ilmi Uutissuomalaisen suurimmille kaupungeille tekemästä kyselystä.

Yksinyrittäjän koronatuki on 2 000 euron kertakorvaus, jota haetaan yrityksen kotikunnasta. Valtio varasi tukeen 250 miljoonaa, josta 15 suurimman kaupungin osuus on yhteensä 120 miljoonaa.

Bidenin puhe huipentaa demokraattien puoluekokouksen

Demokraattien puoluekokous huipentuu tänä yönä Yhdysvalloissa presidenttiehdokas Joe Bidenin linjapuheeseen.

Entinen varapresidentti Biden ottaa puheessaan vastaan ehdokkuutensa ja esittelee visionsa siitä, millainen Yhdysvallat olisi hänen johtamanaan. Koska puoluekokous pidetään koronaviruksen takia virtuaalisesti, Biden pitää puheensa kotiosavaltiostaan Delawaresta.

Kokouksen päätöspäivänä puhuvat myös muun muassa presidenttiehdokkuuskisaan osallistuneet pormestari Pete Buttigieg ja senaattori Cory Booker.

Republikaanien puoluekokous järjestetään ensi viikolla. (Lähde: AFP)

Yhdysvaltojen Pompeo syyttää eurooppalaisia liittolaisia ajatollahien puolelle asettumisesta Iranin pakotekiistassa

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo näkee maan eurooppalaisten liittolaisten ottaneen "ajatollahien puolen" Iranin pakotekiistassa.

Yhdysvallat aloitti torstaina prosessin, jolla aktivoidaan kiistelty mekanismi. Sen tarkoituksena on määrätä Iranille uudelleen pakotteista.

Yhdysvallat vetäytyi Iranin kanssa solmitusta ydinsopimuksesta Trumpin johdolla vuonna 2018.

Sanktiokysymyksessä Yhdysvallat kuitenkin katsoo olevansa edelleen sopimuksen osapuoli. Se aikoo vetäytymisestään huolimatta käyttää kiisteltyä sopimusteknistä yksityiskohtaa pakotteiden palauttamiseen. Sopimuksessa mukana oleva maa voi yksipuolisesti vaatia sanktioiden palauttamista, jos Iran rikkoo sopimuksen ehtoja.

Yhdysvallat ajoi asevientikiellolle jatkoa YK:n turvallisuusneuvostossa, mutta hävisi asiaa koskevan äänestyksen viime viikolla. (Lähde: AFP)

Sata miljoonaa ihmistä voi ajautua takaisin äärimmäiseen köyhyyteen pandemian takia, arvioi Maailmanpankki

Koronaviruspandemia voi ajaa jopa sata miljoonaa ihmistä takaisin äärimmäiseen köyhyyteen, varoittaa Maailmanpankin johtaja David Malpass.

Määrä voi Malpassin mukaan olla suurempikin, jos pandemia pahenee tai pitkittyy. Aiemman arvion mukaan äärimmäiseen köyhyyteen palaisi 60 miljoonaa ihmistä.

Malpass sanoo, että tilanteen huonontumisen taustalla on pandemian aikainen työpaikkojen katoaminen ja toimitusongelmat tekevät ruoan saannista vaikeampaa.

Maailmanpankin mukaan äärimmäisellä köyhyydellä tarkoitetaan sitä, kun ihmisellä vuorokaudessa käytettävissä alle 1,90 dollaria. (Lähde: AFP)

Sotilasvallankaappauksen jälkeiseen Maliin kaavaillaan siirtymäajan presidenttiä

Länsi-Afrikan Malissa sotilasvallankaappauksen tehneet kertovat, että maahan tullaan nimittämään siirtymäajan presidentti ja hallitus.

Juntan edustajan mukaan presidentti voi olla armeijasta tai siviili. Hän sanoo, että armeija on keskustellut siirtymäajasta kansalaisyhteiskunnan ja oppositiopuolueiden kanssa.

Sotilaat kaappasivat Malin presidentti Ibrahim Boubacar Keitan tiistaina. Aikaisin keskiviikkoaamuna Keita ilmoitti kansallisella televisiokanavalla erostaan ja hallituksen hajottamisesta. (Lähde: AFP)

Saksan täytyy ottaa ensi vuonna lisää velkaa, sanoo maan valtiovarainministeri

Saksan täytyy ottaa lisää velkaa ensi vuonna lieventääkseen koronaviruksen talousvaikutuksia, sanoo maan valtiovarainministeri Olaf Scholz.

Scholz sanoi Funke Mediagruppen haastattelussa, että vuonna 2021 maan on käytettävä merkittäviä määriä varojaan kansalaisten terveyden turvaamiseksi ja talouden vakauttamiseksi.

Tänä vuonna tarkoitus on ottaa noin 218 miljardia euroa velkaa. (Lähde: AFP)

Ruusuvuori palasi tenniskentille voitokkaasti

Suomalaistenniksen kaksinpeliykkönen Emil Ruusuvuori on voittanut ATP:n Masters-turnauksen karsinnan ensimmäisellä kierroksella ranskalaisen Jeremy Chardyn. Maailmanlistan sijalla 101 oleva Ruusuvuori vei ottelun erin 6–0, 6–4. Chardy on maailmanlistan sijalla 59.

Ruusuvuori kohtaa karsinnan toisella kierroksella perjantaina brasilialaisen Thiago Monteiron, joka voitti ensimmäisellä karsintakierroksella argentiinalaisen Federico Corian erin 6–3, 6–4. Monteiro on maailmanlistan sijalla 82.

Perinteisesti Cincinnatissa pelattava turnaus järjestetään tänä vuonna New Yorkissa ennen 31. elokuuta alkavaa US Openia.