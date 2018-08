Yön uutiskooste: Asuntomurtojen määrä kasvoi, sää viilenee, Trump ei piittaa tiedusteluviranomaisten Venäjä-arvioista

Asuntomurtoja tehty heinäkuussa ennätysmäärä - koko alkuvuoden tilastot ovat koholla

Heinäkuussa tehtiin ennätysmäärä asuntomurtoja. Epäiltyjä asuntomurtoja tuli poliisin tietoon yli 270. Se on noin sata enemmän kuin puolentoista vuoden aikana kuukaudessa keskimäärin. Sama pätee vertailussa viime vuoden kesäkuukausiin.

Poliisin tutkittavaksi tulleiden asuntomurtojen määrä on alkuvuonna ollut kaiken kaikkiaan 20 prosenttia suurempi kuin viime vuonna vastaavana aikana.

Suurta määrää selittää poliisin mukaan osaltaan se, että tänä vuonna Suomessa on havaittu poikkeuksellisen paljon asuntomurtoihin keskittyneitä ulkomaalaisia rikollisporukoita. Myös ikkunoiden pitäminen auki kuumilla keleillä selittää ilmiön kasvua pieniltä osin.

Viileämpi ilmamassa virtaa maan keskiosiin - voimakkaat ukkoskuurot jatkuvat

Voimakkaat sade- ja ukkoskuurot jatkuvat ympäri Suomea tänään, arvioi Ilmatieteen laitos. Päivän aikana viileämpää ilmamassaa virtaa maan pohjois- ja keskiosiin.

Ukkosta ja sadetta on monin paikoin luvassa niin lännessä, idässä kuin pohjoisessakin. Rajuilmat eivät kuitenkaan tuo helpotusta helteeseen kaikkialle, sillä lämpötilat nousevat paikoin aina 30 asteeseen lännessä ja idässä.

Etelässä Tampereen, Turun ja Helsingin lämpötilat voivat päivän aikana nousta 28–29 asteeseen.

Istuva presidentti julistettiin Zimbabwen vaalien voittajaksi ensimmäisellä kierroksella

Zimbabwen istuva presidentti Emmerson Mnangagwa on virallisten vaalitulosten mukaan voittanut presidentinvaalit ensimmäisellä kierroksella. Zimbabwen vaalikomissio on julistanut hänet voittajaksi. Oppositio kuitenkin kyseenalaistaa tuloksen ja on ilmoittanut haastavansa sen oikeudessa.

Virallisten tulosten mukaan Mnangagwa sai 50,8 prosenttia äänistä ja hänen päähaastajansa, oppositiopuolue MDC:n Nelson Chamisa 44,3 prosenttia äänistä.

Tilanne maassa on jännitteinen keskiviikon väkivaltaisuuksien jälkeen. Uutistoimisto AFP:n tietojen mukaan kuusi ihmistä kuoli keskiviikkona, kun armeija ampui tuliaseilla kohti oppositiota kannattaneita mielenosoittajia pääkaupunki Hararen keskustassa. Poliisi oli aiemmin vahvistanut kolmen kuolleen. (Lähde: AFP)

Trump viittasi taas kintaalla tiedusteluviranomaisten Venäjä-arvioille

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on jälleen kerran kutsunut huijaukseksi väitettä Venäjän sekaantumisesta Yhdysvaltojen viime presidentinvaaleihin.

Kansallisen tiedustelun johtaja Dan Coats oli vain muutamaa tuntia aikaisemmin vakuuttanut, että Trump ottaa vakavasti uhan Venäjän sekaantumisesta ensi syksyn välivaaleihin. Trumpin kommentin on nähty syövän Coatsin vakuutuksen uskottavuutta.

Coats ja joukko Yhdysvaltojen muita johtavia tiedustelu- ja turvallisuusviranomaisia oli aiemmin päivällä korostanut tiedotustilaisuudessa, että Venäjä pyrkii yhä vaikuttamaan Yhdysvaltoihin kuten viime vaaleissakin. (Lähde: AFP)

Ivanka Trump teki pesäeroa isänsä mielipiteisiin

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin tytär Ivanka Trump on tehnyt pesäeroa isäänsä ottamalla julkisesti jyrkästi kantaa perheiden erottamista vastaan ja sanomalla, etteivät tiedotusvälineet ole kansan vihollinen.

Ivanka Trump sanoo, että hänelle oli synkkä hetki, kun hänen isänsä hallinto erotti rajalla lapsia vanhemmistaan. Hän ei kuitenkaan ottanut asiaan julkisesti kantaa ennen kuin vasta sitten, kun presidentti oli määrännyt lopettamaan perheiden erottamisen. (Lähde: AFP)

CNN: Lähes 30 ihmistä on kuollut helteiden takia Etelä-Koreassa

Etelä-Koreassa lähes 30 ihmistä on kuollut helteiden takia, uutisoi CNN. Etelä-Korean viranomaisten mukaan 29 ihmistä on kuollut lämpöhalvaukseen.

Maassa on mitattu useana päivänä yli 35 asteen lämpötiloja. Keskiviikko oli viranomaisten mukaan kuumin päivä pääkaupunki Soulissa 111 vuoteen. Elohopea kohosi Soulissa keskiviikkona peräti 39,6 asteeseen.

Rattiraivo yltyi äärimmilleen Kanadassa - saksalaisturistia ammuttiin päähän

Kanadassa saksalaista automatkailijaa on ammuttu päähän kesken ajomatkan. Poliisi arvelee ampumisen syyksi äärimmäistä rattiraivoa.

Maantiellä kohti luonnonpuistoa ajanut 60-vuotias saksalaismies sai päähänsä osuneesta luodista hengenvaarallisia vammoja. Luoti tuli ilmeisesti ohi ajaneesta autosta.

Auton kyydissä olleet miehen perheenjäsenet saivat lieviä vammoja, kun mies menetti ampumisen jälkeen auton hallinnan. Auto ajautui ojaan ja osui puuhun. (Lähde: AFP)