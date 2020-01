Yön uutiskooste: Australian laivasto aloitti ison operaation maastopalojen saartamien ihmisten pelastamiseksi

Omakannan suosio kasvaa kohisten

Omakanta-verkkopalvelun käyttö on kovassa kasvussa. Kaikkiaan palveluun oli kirjauduttu marraskuun loppuun mennessä yli 68 miljoonaa kertaa.

Jo puolet suomalaisista käyttää Omakantaa, jossa voi reseptien uusimisen lisäksi tarkastella omia potilasdokumenttejaan. Suomi on kansainvälisesti johtavia maita siinä, kuinka laajalti kansalaiset pääsevät käsiksi terveystietoihinsa.

Potilaat tarkastavat Omakannasta yhä useammin myös laboratoriotuloksiaan ja jatkohoito-ohjeita sen sijaan, että pitäisi varata puhelinaikoja lääkärille.

Venäjän uusi sähköinen viisumi ei näkynyt suurina muutoksina loppuvuoden matkustajamäärissä

Venäjän lokakuun alussa käyttöön ottama uusi ilmainen e-viisumi ei johtanut loppuvuodesta suuriin muutoksiin Venäjälle suuntautuvissa matkustajamäärissä, kertovat STT:lle matkatoimistot sekä rajaviranomaiset.

Uusi e-viisumi on tarkoitettu matkustajien itsensä haettavaksi, mutta osa matkatoimistoista tarjoaa palveluna myös sähköisen viisumin hakemista matkailijan puolesta.

Helsingissä toimivan Lähialuematkojen käsittelemistä viisumeista noin 5–10 prosenttia oli loppuvuonna uutta sähköistä tyyppiä, arvioi toimitusjohtaja.

Jalankulkijoilla syytä varovaisuuteen valtaosassa maata - Pohjois-Lapissa iljanteinen ajokeli

Jalankulkijoilla on liukastumisvaara isossa osassa Suomea tänään, ilmenee Ilmatieteen laitoksen varoituskartasta. Autoilijoilla on puolestaan iljanteinen keli Lapin pohjoisosissa.

Jalankulkusää on huono maakunnissa Pohjois-Karjalasta Etelä-Savon ja Keski-Suomen kautta Pohjois-Pohjanmaalle sekä alueella niistä pohjoiseen Rovaniemen korkeudelle.

Kaikilla merialueilla tuulee tänään kovaa.

Myös lauantaina ja sunnuntaina tuulee kovaa merellä lukuun ottamatta Suomenlahden itäosaa.

Yhdysvallat vahvistaa tappaneensa iranilaiskenraalin ilmaiskussa Bagdadissa

Yhdysvallat vahvistaa tehneensä Bagdadissa ilmaiskun, jossa kuoli Iranin vallankumouskaartin Quds-joukkojen komentaja Qassem Suleimani. Isku toteutettiin perjantain vastaisena yönä Bagdadin kansainvälisellä lentokentällä.

Iskussa kuoli myös seitsemän muuta ihmistä, mukaan lukien Irakin puolisotilaallisen Hashed al-Shaab -järjestön varajohtaja Abu Mahdi al-Muhandis.

Yhdysvaltain puolustusministeriön mukaan iskun tarkoituksena on suojella alueella olevia yhdysvaltalaisia. Presidentti Donald Trump tviittasi iskun jälkeen kuvan Yhdysvaltain lipusta.

Iranin vallankumouskaarti vahvisti Suleimanin kuoleman ja syytti Yhdysvaltoja. (Lähde: AFP)

Australian laivasto aloitti ison operaation maastopalojen saartamien ihmisten pelastamiseksi

Australian Victoriassa laivasto on aloittanut suuren evakuointioperaation maastopalojen vuoksi saarroksiin jääneiden ihmisten pelastamiseksi.

Sydney Morning Herald -lehden mukaan laivaston alukset HMAS Choules ja MV Sycamore ovat saapuneet maan kaakkoiskulmassa sijaitsevan Mallacootan rannikkotaajaman edustalle. Tuhannet asukkaat ja turistit ovat olleet jumissa Mallacootan ympäristön rannoilla uudenvuodenaatosta saakka. Lehti kertoo, että ensimmäisessä vaiheessa evakuoidaan noin tuhat ihmistä.

Jo kuukausia jatkuneen maastopalokriisin aikana on kuollut ainakin 20 ihmistä, kymmeniä on kateissa ja lähes 500 kotia on tuhoutunut. (Lähde: AFP)

Yhdysvallat ilmoitti kieltävänsä valtaosan maustetuista sähkösavukkeista

Yhdysvallat kieltää useimmat maustetut sähkösavukkeet. Helmikuussa voimaan astuvan kiellon tarkoituksena on vähentää sähkötupakoinnin houkuttelevuutta nuorison keskuudessa.

Kielto koskee askeissa myytäviä sähkösavukkeita ja kaikkia muita makuja paitsi tupakkaa ja mentolia. Hedelmän-, mintun- ja karkinmakuiset sähkösavukkeet ovat olleet erityisesti nuorten suosiossa.

Makukielto ei koske suuren säiliön sisältäviä malleja, joita käyttävät lähinnä aikuiset.

Viime vuonna Yhdysvalloissa ilmi tulleet keuhkosairauskuolemat ovat lisänneet huolta sähkösavukkeiden vaikutuksista terveyteen. (Lähde: AFP)

Pörssivuosi 2020 alkoi Wall Streetillä nousuhuumassa

Uusi pörssivuosikymmen alkoi Wall Streetillä samoin kuin edellinen loppui, vahvassa nousussa. Kaikki New Yorkin pörssin keskeiset indeksit ylsivät jälleen torstaina uusiin ennätyksiin.

Dow Jones -indeksi pomppasi 1,2 prosenttia, S&P 500 -indeksi 0,8 prosenttia ja teknologiapainotteinen Nasdaq 1,3 prosenttia. Nasdaqin harppaus oli suurin lähes kolmeen kuukauteen.

Pörssivuosi 2019 päättyi pitkään nousuputkeen, kun pelot Yhdysvaltain ajautumisesta taantumaan lieventyivät ja kauppaneuvotteluissa Kiinan ja Yhdysvaltain välillä saavutettiin läpimurto.

Nuoret leijonat kohtaa MM-välierässä Kanadan

Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkue kohtaa lauantaina MM-välierässä Kanadan.

Vastustaja varmistui, kun Ruotsi voitti puolivälierässä turnausta isännöivän Tshekin 5–0.

Suomi selvisi välieriin voittamalla puolivälierässä Yhdysvallat 1–0. Suomen maalin Trinecissä pelatussa ottelussa teki Joonas Oden.

Edellisissä MM-kisoissa Suomi kukisti Yhdysvallat finaalissa 3–2.

Raskin Boston taipui kotonaan jatkoaikatappioon

Tuukka Raskin 31 torjuntaa eivät riittäneet Boston Bruinsille voittoon jääkiekon NHL:ssä. Columbus Blue Jackets haki itälohkon kakkosena olevalta Bostonilta vierasvoiton jatkoajalla maalein 2–1.

Boston johti kahden erän jälkeen, mutta Columbus tasoitti kolmannen erän alussa. Pierre-Luc Dubois laukoi voittomaalin Raskin selän taakse jatkoajalla.

Tappiosta huolimatta Boston venytti pisteputkensa yhdeksän ottelun mittaiseksi ja nousi tasapisteisiin sarjajohtaja Washingtonin kanssa. Bruins on kärsinyt tällä kaudella vain yhden kotitappion varsinaisella peliajalla.

Iivo Niskanen lähtee viidenneltä sijalta Val di Fiemmen kilpailuihin

Maastohiihdon maailmancupin Tour de Ski -kiertue jatkuu tänään perinteisen hiihtotavan yhteislähtökilpailuilla Italian Val di Fiemmessä. Naisten 10 kilometrin kilpailu alkaa kello 14.15 Suomen aikaa, ja miehet säntäävät 15 kilometrin kilpailuun kello 16.15.