Yön uutiskooste: Bahamalla 30 kuolonuhria ja kateissa yhä tuhansia ihmisiä Dorianin jäljiltä, HS-gallup: Kulmuni niukasti Kaikkosta suositumpi keskustan johtoon

Bahamalla valtava määrä ihmisiä yhä kateissa, Dorian piiskaa USA:n itärannikkoa

Bahamasaarilla satoja tai jopa tuhansia ihmisiä on yhä kateissa Dorianin jäljiltä, kertovat viranomaiset uutiskanava CNN:n mukaan.

Toistaiseksi Bahamalla on tullut tietoon 30 kuolonuhria. Bahaman terveysministeri sanoi torstaina, että uhrimäärä on huomattavasti tätä korkeampi. Hurrikaani on laittanut Bahamasaarilla kokonaisia asuinalueita matalaksi.

Yhdysvalloissa Dorian on myllyttänyt maan itärannikkoa myrskytuulilla ja rankkasateilla, kertovat yhdysvaltalaisviestimet. Rannikolla on ollut pieniä tornadoja, tulvia ja laajoja sähkökatkoja. Viranomaisten mukaan Georgian sekä Pohjois- ja Etelä-Carolinan osavaltioissa yli 240 000 asiakasta on ollut ilman sähköä.

HS-gallup: Kulmuni niukasti Kaikkosta suositumpi keskustan johtoon, suuri osa ei osaa nimetä suosikkiaan

Tuoreen mielipidemittauksen mukaan elinkeinoministeri Katri Kulmuni on hieman suositumpi vaihtoehto keskustan puheenjohtajaksi kuin puolustusministeri Antti Kaikkonen.

Helsingin Sanomien gallupissa 25 prosenttia suomalaisista pitää Kulmunia parhaana vaihtoehtona. Kaikkosen taakse asettuu 21 prosenttia vastaajista. 48 prosenttia ei osaa nimetä suosikkiehdokastaan.

Keskustalle valitaan uusi puheenjohtaja lauantaina ylimääräisessä puoluekokouksessa.

Kantar TNS:n toteuttamaan verkkokyselyyn vastasi reilu tuhat ihmistä 30. elokuuta–4. syyskuuta. Virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Viikonloppu alkaa sateisena – kuurosateita lähes koko maahan

Tänään on luvassa kuurosateita lähes koko maahan, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan. Pohjanmaan rannikko pysyy poutaisena. Sadekuurot liikkuvat päivän aikana kohti itää ja lännessä selkenee iltaa kohti.

Lämpötilat vaihtelevat maan etelä- ja keskiosissa 14–18 asteen välillä. Lapissa lämpötilat ovat 8–14 asteen välillä.

Lauantai alkaa poutaisena, mutta päivällä lounaasta saapuu sateita maan etelä- ja länsiosiin. Muualla maassa on poutaista. Sateet saapuvat Lappiin sunnuntaina.

Lauantain ja sunnuntain lämpötilat ovat perjantain kaltaisia.

Turvallinen ilmapiiri varhaiskasvatuksen vahvuus Suomessa

Leikkien vahva asema sekä myönteinen ja turvallinen ilmapiiri ovat varhaiskasvatuksen vahvuuksia Suomessa, kertoo Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi.

Varhaiskasvatuksen laatu vaihtelee kuitenkin paljon. Karvin mukaan osassa päiväkoteja ja perhepäivähoitoryhmiä sisällölliset tavoitteet toteutuvat heikosti.

Karvi on itsenäinen koulutuksen arviointiviranomainen, joka toimii Opetushallituksen erillisyksikkönä.

Britanniassa opposition brexit-lakiesityksen odotetaan saavan parlamentin ylähuoneen hyväksynnän

Britanniassa odotetaan, että parlamentin ylähuone hyväksyy tänään opposition brexit-lakiesityksen. Alahuoneen on tämän jälkeen määrä käsitellä ylähuoneen mahdolliset muutostoiveet maanantaina ja äänestää laista uudemman kerran. Läpimennessään esitys menee seuraavaksi kuningattarelle hyväksyttäväksi.

Laki velvoittaisi maan hallituksen hakemaan EU:lta lykkäystä nykyiseen lokakuun 31. päivän takarajaan, jolloin Britannian on määrä erota unionista. Laki käytännössä torjuisi toistaiseksi kovan brexitin uhan, joka häämöttää lokakuun lopulla. (Lähde: AFP)

H&M boikotoi brasilialaista nahkaa toistaiseksi, syynä Amazonin palot

Ruotsalainen vaatekauppajätti H&M keskeyttää brasilialaisen nahan ostamisen toistaiseksi. Syynä ovat Amazonin sademetsien metsäpalot ja niiden yhteys karjatalouteen.

Yhtiö kertoi jäädyttävänsä ostot siihen saakka, että varmistuu, että nahka ei aiheuta ympäristölle harmia Amazonilla.

Jo aiemmin yhdysvaltalainen Timberland-, Vans- ja The North Face -brändit omistava VF Corporation ilmoitti, että se ei enää osta brasilialaista nahkaa sademetsien tuhoon liittyvien huolten vuoksi.

Maailman suurimmassa sademetsässä on roihunnut laajoja metsäpaloja jo viikkojen ajan. Metsiä raivataan polttamalla viljelys- ja laidunmaiksi, mutta tänä vuonna palojen määrä on kasvanut valtavasti. (Lähde: AFP)

Suomi vankisti Pukin rankkarimaalilla EM-karsintalohkon kakkossijaansa

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue on voittanut EM-karsinnassa Kreikan 1–0 Teemu Pukin rangaistuspotkumaalilla. Pukki viimeisteli pilkulta myöhään torstai-iltana päättyneen ottelun toisen jakson alkupuolella.

Suomi vahvisti voitollaan karsintalohkon toista sijaansa, kun se kasvatti pistepottinsa jo 12:een. Kärkijoukkue Italialla on 15 ja kolmanneksi nousseella Bosnia-Hertsegovinalla seitsemän pistettä. Kaksi parasta joukkuetta etenee ensi vuoden EM-kilpailuihin.

Sunnuntaina Suomi isännöi lohkokärki Italiaa.

Serena Williams Yhdysvaltojen avointen finaaliin ja ennätysjahtiin

Yhdysvaltojen Serena Williams on edennyt urallaan 10. kerran Yhdysvaltojen avoimen tennisturnauksen finaaliin. Williams voitti naisten kaksinpelin välierässä ukrainalaisen Elina Svitolinan kahdessa erässä 6–3, 6–1.

Williams oli sijoitettu turnauksessa kahdeksanneksi ja Svitolina viidenneksi.

Serena Williams jahtaa 24:ttä grand slam -voittoaan naisten kaksinpelissä. Jos se tulee, hän sivuaa australialaisen Margaret Courtin ennätystä. Court keräsi naisten kaksinpelistä 24 grand slam -voittoa vuosina 1960–1975. (Lähde: AFP)