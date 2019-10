Yön uutiskooste: Barcelonassa mellakoitiin, Brexitistä äänestys, naisten asema Suomen pörssiyhtiöissä parantunut

Ulos vai ei? Brittiparlamentti äänestää brexitistä

Britannian parlamentti kokoontuu aamupäivällä käsittelemään brexit-sopimusta. Parlamentin on määrä äänestää sopimuksesta myöhemmin lauantaina.

Etukäteisarvioissa tilanne on erittäin tiukka. Brysselissä neuvoteltu sopimus saatetaan joko hylätä tai hyväksyä hyvin niukasti.

EU-komissio ja Britannia pääsivät torstaina sopuun muutoksista erosopimukseen ja julistukseen tulevasta suhteesta.

Britannian on määrä jättää Euroopan unioni kuun lopussa.

Väkivalta yltyy Barcelonassa mielenosoittajien ja poliisin välillä

Väkivaltaisuudet ovat pahentuneet Espanjan Barcelonassa poliisin ja mielenosoittajien välillä lauantain vastaisena yönä. Separatistit ovat heitelleet poliisia esineillä, ja nämä ovat vastanneet kumiluodeilla ja kyynelkaasulla.

Separatistien liikehdintä alkoi maanantaina, kun Espanjan korkein oikeus langetti 9–13 vuoden vankilatuomiot yhdeksälle Katalonian itsenäistymishankkeen johtajalle. Perjantaina Barcelonaan kerääntyi yli puoli miljoonaa ihmistä vastustamaan tuomiota. (Lähde: AFP)

Washington Post: Clintonin sähköpostitutkinnalle päätös, ei tahallista varomattomuutta

Yhdysvaltain ulkoministeriö on lopettanut useita vuosia kestäneen tutkinnan liittyen Hillary Clintonin sähköposteihin, kertoo Washington Post. Tutkijat toteavat, etteivät ministeriön työntekijät ole käsitelleet salattua tietoa varomattomasti tarkoituksellisesti tai systemaattisesti.

Tutkinta kohdistui 33 000 sähköpostiin, jotka olivat kulkeneet Clintonin yksityisen sähköpostipalvelimen kautta tämän toimiessa Yhdysvaltain ulkoministerinä. Sähköpostikohu varjosti Clintonin presidenttiehdokkuutta vaaleissa, joissa nykyinen presidentti Donald Trump nousi virkaansa.

Trump kertoi uuden energiaministerin nimen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump nimittää varaenergiaministeri Dan Brouilletten uudeksi energiaministeriksi.

Trump kertoi asiasta Twitterissä. Trump kertoi päivää ennen, että energiaministeri Rick Perry jättää tehtävänsä. Entinen Texasin kuvernööri Perry oli yksi harvoja Trumpin hallinnon merkittäviä jäseniä, joka oli toiminut tehtävässään koko Trumpin presidenttikauden ajan.

Trumpin mukaan Perry erosi, jotta voi hakeutua uusien mielenkiinnon kohteiden pariin.

Lauantaina luvassa vettä, räntää ja jopa lunta

Suomessa nähdään lauantain aikana monenlaista säätä, Ilmatieteen laitoksen ennusteesta selviää. Maan etelä- ja keskiosiin luvataan tihkua ja paikoin myös runsaampaa sadetta, pohjoiseen ja itään myös räntää ja lunta. Keski-Lapissa lunta voi tulla reilustikin. Iltaa kohti sää kirkastuu etenkin pohjoisessa.

Lämpötilat vaihtelevat lauantaina Keski- ja Pohjois-Lapin jopa viidestä pakkasasteesta etelän korkeimmillaan yli kymmeneen asteeseen.

HS: Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa kasvanut

Naisten osuus Helsingin pörssin päälistan yhtiöiden hallituksissa on kasvanut selvästi tällä vuosikymmenellä, kertoo Helsingin Sanomat.

HS:n selvityksen mukaan 28,8 prosenttia pörssiyhtiöiden hallituspaikoista on naisten hallussa. Lokakuussa 2010 vastaava lukema oli 16,8 prosenttia.

Samalla on laskenut niiden pörssiyhtiöiden määrä, joiden hallituksissa ei ole lainkaan naisia. Tällaisia yhtiöitä on enää neljä, kun vuonna 2010 niitä oli 31.

Hallituksen puheenjohtajan paikat ovat kuitenkin yhä tiukasti miesten hallussa. Vain seitsemässä päälistan 128 yrityksestä hallituksen puheenjohtaja on nainen.

Jalkapallomestaruus ratkeaa tänään – Inter tarvitsee voiton, KuPSille riittää tasapelikin Turussa

Jalkapallon miesten Suomen mestaruus on pelissä tänään Turussa, kun Inter kohtaa liigan päätöskierroksella vieraakseen saapuvan Kuopion Palloseuran. KuPS johtaa sarjaa kahdella pisteellä Interiin, joten turkulaiset tarvitsevat voiton mestaruuteen. KuPSille riittää tasapelikin.

Interin toistaiseksi ainoa Suomen mestaruus on vuodelta 2008. KuPS on juhlinut viittä mestaruutta, joista viimeisin on vuodelta 1976.

Päätöskierroksella ratkeaa myös SM-pronssi. Siitä kamppailevat Honka ja Ilves ovat tasapisteissä, ja Honka kohtaa kotonaan IFK Mariehamnin ja Ilves kotonaan HJK:n.

Liigaottelut alkavat kello 15.

Hintz osui jälleen, Dallasin tappioputki sai jatkoa

Dallas Starsin Roope Hintz jatkoi mainiota alkukauden virettään jääkiekon NHL:ssä, kun hänen joukkueensa kohtasi Pittsburgh Penguinsin. Hintz teki ottelussa jo kauden viidennen maalinsa.

Hintz pääsi toisessa erässä läpiajoon Jamie Bennin syötöstä ja iski Dallasin johtoon rannelaukauksella.

Dallasin osalta alkukausi on kuitenkin ollut ankea, ja sama tahti sai jatkoa. Pittsburgh kukisti Dallasin kotonaan 4–2 ja aiheutti Starsille jo viidennen perättäisen tappion.

Dallasin suomalaispelaajista Miro Heiskanenkin pääsi tehoille kirjattuaan syöttöpisteen.

Hradecky antautui kolmesti vanhaa seuraansa vastaan

Suomen jalkapallomaajoukkueen ja Bayer Leverkusenin maalivahti Lukas Hradecky koki tappion entistä seuraansa vastaan Saksan Bundesliigassa perjantaina. Hradecky joutui antautumaan kolmesti, kun Eintracht Frankfurt otti 3–0-kotivoiton Leverkusenista.

Portugalilainen Goncalo Paciencia teki Frankfurtille kaksi maalia ensimmäisten 16 minuutin aikana.

Hradeckyn joukkuetoveri Joel Pohjanpalo ei päässyt ottelussa kentälle.

Hradecky siirtyi Frankfurtista Leverkuseniin viime vuonna.

Voitto nosti Frankfurtin liigassa seitsemänneksi, Leverkusen on kahdeksantena.