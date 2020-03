Yön uutiskooste: Biden on ottamassa niskalenkkiä Sandersista huipputärkeällä Michiganin voitolla, brittiministeri sai koronavirustartunnan

Biden on ottamassa niskalenkkiä Sandersista huipputärkeällä Michiganin voitolla

Yhdysvaltain entinen varapresidentti Joe Biden on vahvistanut entisestään asemaansa demokraattipuolueen presidenttiehdokkuuskilvassa.

Biden voittaa esivaalit Mississippin, Missourin ja Michiganin osavaltioissa, yhdysvaltalaiskanavien ennusteet kertovat. Yhdysvalloissa äänestettiin tiistaina kolmessa muussakin osavaltiossa, joista tuloksia yhä odotetaan.

Mississippissä ja Missourissa Bidenin odotettiinkin voittavan, mutta Michiganin voitto on tärkeä kaappaus. Se saattaa osoittautua ratkaisevaksi iskuksi hänen kilpailijansa Bernie Sandersin kampanjalle.

Biden nousi viime viikolla Sandersin ohi esivaalikilvan kärkeen voittamalla kymmenen supertiistain 14 osavaltiosta.

Britannian sosiaali- ja terveysministeriössä työskentelevä ministeri sai koronavirustartunnan

Britanniassa sosiaali- ja terveysministeriössä työskentelevä ministeri Nadine Dorries on saanut koronavirustartunnan.

Konservatiivipuoluetta edustava Dorries kertoo lausunnossaan, että hän on heti tiedon saatuaan jäänyt oma-aloitteisesti karanteeniin kotiin ja ottanut käyttöön kaikki suositellut varotoimenpiteet.

Britanniassa on todettu hieman yli 380 koronavirustartuntaa, ja kuolleita on kuusi. BBC:n mukaan lääkärit ovat varoittaneet, että vastaanotoilla saatetaan joutua luopumaan kiireettömästä hoidosta, jotta voidaan keskittyä sairaimpien potilaiden hoitoon. (Lähde: AFP)

Kansalliskaartin joukot lähtevät New Yorkin esikaupunkiin auttamaan koronaviruksen vastaisessa taistelussa

New Yorkin osavaltio tuo kaduille Yhdysvaltain kansalliskaartin joukkoja hidastamaan koronaviruksen leviämistä New Rochellen kaupungissa.

Osavaltion kuvernööri Andrew Cuomo kertoo, että viranomaiset luovat niin sanotun torjunta-alueen, joka ulottuu 1,6 kilometrin säteelle New Rochellen kaupungissa löytyneestä viruskeskittymästä. New York Timesin mukaan New Rochellessa on Yhdysvaltain laajin yksittäinen koronavirustartuntojen keskittymä.

Kuvernöörin mukaan joukkokokoontumiset kielletään, ja koulut, kirkot ja synagogat suljetaan. Kansalliskaartin joukkoja on pyydetty alueelle toimittamaan ruokaa ja auttamaan julkisten paikkojen siivoamisessa. (Lähde: AFP)

Hongkongissa ja Macaossa suunnitellaan koulujen uudelleen avaamista koronaviruksen jäljiltä

Hongkongissa ja Macaossa pohditaan koulujen avaamista uudelleen, kirjoittaa Guardian. Alueiden kaikki koulut ovat olleet koronaviruksen takia kiinni kiinalaisesta uudestavuodesta eli helmikuun alusta.

Koulujen on ollut määrä aueta pääsiäisien jälkeen. Kiinan erityishallintoalueella Macaossa suunnitellaan, että koulut olisivat auki jo ennen pääsiäistä.

Hongkongissa opettajien ammattiliitot ovat ehdottaneet, että koulutyöhön palattaisiin vaiheissa niin, että vanhemmat oppilaat pääsisivät opintojen pariin aikaisemmin, aikaisintaan 20. huhtikuuta. South China Morning Postin mukaan nuorimmat oppilaat saattaisivat palata kouluun vasta toukokuussa.

Koronavirus lähti leviämään Kiinan Wuhanista joulukuussa.

Afganistanin hallitus houkuttelee talebaneja neuvottelupöytään vankien vapautuksella

Afganistanin hallitus aikoo vapauttaa vaiheittain 5 000 ääriliike Talebaniin kuuluvaa vankia, jos Taleban vähentää hyökkäyksiään. Asiasta kertoi Afganistanin presidentti Ashraf Ghani. Pyrkimyksenä on saada uudelleen käyntiin rauhanneuvottelut hallituksen ja kapinallisten välillä.

Hallitus aikoo vapauttaa 1 500 Taleban-vankia hyväntahdon eleenä lauantaista alkaen. Loput vapautetaan, kun rahanneuvottelut jatkuvat.

Ilmoitus tuli muutamia tunteja sen jälkeen, kun Yhdysvallat kertoi aloittavansa joukkojen vetämisen kahdesta tukikohdasta Afganistanissa. Yhdysvallat ja Taleban-liike solmivat rauhansopimuksen viime kuun lopulla. (Lähde: AFP)

Talvisodan miestappiot verottivat eniten Kemiä

Talvisodan taisteluissa sai surmansa tai katosi lähes 27 000 sotatoimissa ollutta suomalaista. Miestappiot jakautuivat Suomen eri paikkakuntien välillä epätasaisesti, ja sattumallakin oli merkitystä.

Eniten suhteessa väestömäärään kaatui kemiläisiä, kaikkiaan 3,3 prosenttia. Seuraavina synkässä tilastossa olivat Lappeenranta, Pihlajavesi, Karunki, Soini, Sodankylä, Uurainen sekä Längelmäki. Koko Suomessa kaatuneiden määrä oli keskimäärin 0,8 prosenttia väestöstä.

Talvisodan päättymisestä tulee perjantaina kuluneeksi 80 vuotta.

Leipzig ja Atalanta jyräsivät Mestarien liigassa jatkoon

Saksalainen Leipzig ja italialainen Atalanta ovat edenneet puolivälieriin jalkapallon miesten Mestarien liigassa. Leipzig voitti otteluparin toisessa osassa kotikentällään Tottenhamin 3–0 ja nappasi jatkopaikan yhteismaalein 4–0.

Valencia ja Atalanta järjestivät maalijuhlan, joka päättyi italialaisvieraiden 4–3-voittoon. Atalanta eteni kahdeksan parhaan joukkoon yhteismaalein 8–4. Sekä Leipzigille että Atalantalle Mestarien liigan puolivälieräpaikka on seurahistorian ensimmäinen.

Arsenalin pelaajia koronaviruskaranteeniin, ottelu Manchester Cityä vastaan siirretty

Valioliigan keskiviikon Manchester City–Arsenal -ottelu on siirretty, sillä Arsenalin pelaajia on joutunut koronaviruksen takia karanteeniin.

Arsenal kertoo, että pelaajat ovat erityksissä 14 vuorokautta. He olivat olleet tekemisissä kreikkalaisen Olympiakos-jalkapallojoukkueen omistajan Evangelos Marinakisin kanssa. Omistaja on saanut koronavirustartunnan.

Arsenalin tiedotteessa kerrotaan, että Marinakisin kanssa tekemisissä olleet pelaajat ovat kotikaranteenissa. Joukkueen mukaan riskiä, että pelaajat saisivat virusoireita, pidetään matalana. (Lähde: AFP)

Sebastian Aho ja Kaapo Kakko hyvässä maalintekovireessä NHL:ssä

Jääkiekkoliiga NHL:ssä Carolina Hurricanesin Sebastian Aho on tehnyt kaksi maalia ottelussa Detroit Red Wingsiä vastaan. Vierasjäällä pelannut Carolina voitti ottelun maalein 5–2. Aho nappasi myös syöttöpisteen Justin Williamsin 3–2-osumasta.

Teuvo Teräväinen kirjautti itselleen syöttöpisteet molemmista Ahon maaleista.

Myös New York Rangersissa pelaava Kaapo Kakko on tehnyt kaksi maalia. Ottelu Dallas Starsia vastaan on vielä kesken.