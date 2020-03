Yön uutiskooste: Biden rynni useisiin voittoihin supertiistain esivaaleissa, Finnair peruu tänään lentoja huonon sään vuoksi

Biden on kahminut voittoja etelän osavaltioissa supertiistaina

Yhdysvalloissa entinen varapresidentti Joe Biden on rynnistänyt useisiin voittoihin eteläisissä osavaltioissa demokraattipuolueen supertiistain esivaaleissa. Yhdysvaltalaiskanavien ennusteiden mukaan Biden vie voiton niin Virginiassa, Pohjois-Carolinassa, Alabamassa, Tennesseessä kuin Oklahomassakin.

Supertiistaihin presidenttiehdokaskisan johtajana tullut senaattori Bernie Sanders puolestaan on voittanut vasta Coloradon sekä kotiosavaltionsa Vermontin.

Muille ehdokkaille vaali-ilta on ollut vaisumpi.

Ääntenlaskenta on yhä kesken. Supertiistaina äänestetään yhteensä 14 osavaltiossa sekä Amerikan Samoassa.

Erittäin huonoa ajokeliä luvassa etelän iltapäiväruuhkiin – Finnair peruu lentoja huonon sään vuoksi

Valkeneva päivä lupaa huonoa ajokeliä suureen osaan maata. Pakkasen ennakoitiin jäätävän yöllä tienpintojen eteläisessä ja keskisessä Suomessa.

Ilmatieteen laitoksen mukaan etelästä leviää aamulla laajempi räntä- ja lumisateiden alue, joka huonontaa päivän edetessä ajokeliä. Erityisesti iltapäiväruuhkassa on syytä varautua huonoon keliin. Erittäin huonoksi ajokeli on muuttumassa Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.

Lentoyhtiö Finnair on ilmoittanut peruvansa useita Helsinki-Vantaan lentoasemalta lähteviä kotimaan ja Euroopan lentojaan keskiviikkona sääolosuhteiden vuoksi. Yhtiön mukaan ennustetut sateet sekä kova tuuli rajoittavat liikennettä ja vaikeuttavat toimintoja Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

CNN: Miljardööri Bloomberg laittanut supertiistain mainontaan kymmenkertaisen summan kilpakumppaneihinsa nähden

Miljardööri ja New Yorkin entinen pormestari Michael Bloomberg on käyttänyt supertiistain vaalimainontaan kymmenen kertaa enemmän rahaa kuin yksikään muista demokraattien presidenttiehdokkuutta tavoittelevista ehdokkaista. Asiasta uutisoi CNN.

Uutiskanavan mukaan Bloomberg on syytänyt yhteensä 234 miljoonaa dollaria mainontaan osavaltioissa, jotka äänestävät tänään. Esimerkiksi Bernie Sanders on laittanut mainoksiin 18 miljoonaa ja Joe Biden 2,2 miljoonaa dollaria.

Esivaaleja järjestetään peräti 14 osavaltiossa, ja jaossa on noin kolmannes puoluekokousedustajista. Bloomberg on mukana vasta nyt jätettyään väliin aiemmat esivaalit.

Trumpin vaalikampanja nosti kanteen Washington Postia vastaan, syyttää lehteä kunnianloukkauksesta

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin vaalikampanja on nostanut kanteen Washington Post -lehteä vastaan.

Kampanjan mukaan lehti olisi syyllistynyt kunnianloukkaukseen julkaistuaan viime vuonna kaksi kolumnia, joissa käsiteltiin Trumpin edellisen vaalikampanjan väitettyjä yhteyksiä Venäjän vaalivaikuttamiseen. Asiasta kertovat useat yhdysvaltalaismediat.

Viime viikolla Trumpin kampanja nosti vastaavan kanteen New York Times -lehteä vastaan. Myös siinä on kyse mielipiteellisistä teksteistä, joissa on käsitelty Trumpin kampanjan Venäjä-yhteyksiä.

Trump on koko kautensa ajan kritisoinut valtavirtamedioita väittäen niitä esimerkiksi valeuutisten tuottajiksi.

Kiinassa todettu alle 40 uutta koronaviruskuolemaa

Kiina kertoo noin 40 uudesta koronaviruskuolemasta. Päivittäin raportoitu kuolleiden määrä on laskenut kolmena perättäisenä päivänä. Maassa on vähän yli kahdessa kuukaudessa kuollut viruksen seurauksena jo lähes 3 000 ihmistä.

Kiinan viranomaisten julkisuuteen kertomien lukujen mukaan yhteensä noin 80 000 ihmistä on saanut tartunnan.

Viime päivinä tartuntojen määrät ovat nousseet monissa maissa Kiinan ulkopuolella. Uutiskanava CNN:n mukaan Yhdysvalloissa tartuntatapauksia on ainakin 122. Euroopassa tartuntoja on löydetty eniten Italiasta. Maa on kertonut noin 2 500 tartunnasta, ja lähdes 80 ihmistä on kuollut viruksen seurauksena.

Yhteensä tartuntoja on maailmalla todettu noin 93 000. (Lähde: AFP)

Maailmanpankilta miljardien tuki koronaviruksen kanssa kamppaileville köyhille maille

Maailmanpankki julkisti tiistaina 12 miljardin dollarin avustuspaketin maille, jotka kamppailevat koronaviruksen leviämistä vastaan.

Maailmanpankin pääjohtajan David Malpassin mukaan on tärkeää tunnustaa köyhien maiden lisätaakka taistelussa viruksen leviämistä vastaan.

Varat on suunnattu maailman köyhimmille maille ja niitä voi käyttää esimerkiksi terveyspalveluihin tai terveydenhuollon välineistöön. (Lähde: AFP)

Thüringenin osavaltiossa yritetään uutta pääministerivalintaa kohun jälkeen

Saksassa Thüringenissä osavaltioparlamentti yrittää valita tänään osavaltiolle uuden pääministerin. Kuukausi sitten virkaan valittu liberaalipuolue FDP:n Thomas Kemmerich joutui eroamaan, koska hän tuli valituksi äärioikeistolaisen Vaihtoehto Saksalle -puolueen (AfD) turvin.

Valinta ajoi kristillisdemokraattisen CDU-puolueen johtajuuskriisin, koska CDU:n edustajat äänestivät Kemmerichiä yhdessä AfD:n kanssa.

Helppoa ratkaisua ei ole näköpiirissä, koska CDU on toistaiseksi kieltäytynyt tukemasta pääministeriksi vasemmistopuolue Linken ehdokasta Bodo Ramelowia.

CDU:n linjana on ollut kieltäytyminen yhteistyöstä puoluekartan molempien laitojen Linken ja AfD:n kanssa.

Nuorta latvialaismiestä syytetään pommi-iskun valmistelusta Helsingin keskustaan – käräjäoikeus antaa tuomion tänään

Helsingin käräjäoikeus antaa tänään tuomion jutussa, jossa nuoren latvialaismiehen syytetään valmistelleen pommi-iskua Helsingin keskustaan. Syyttäjän mukaan parikymppisen miehen tarkoituksena oli iskeä toissa vuonna uudenvuodenaattona väkijoukkoon, jossa olisi paljon ulkomaalaisia ja muslimeja. Poliisikuulustelussa mies kertoi kokevansa, että valkoisia ihmisiä syrjitään.

Syytetty on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Hän kuitenkin myöntää valmistaneensa räjähteen ja puhuneensa humalassa sen räjäyttämisestä.

Syyttäjä vaatii miehelle vankeusrangaistusta muun muassa törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta.

Montreal pöllytti voiton New York Islandersista, Armialle tehoja

Jääkiekon NHL:ssä Montreal Canadiens kävi ottamassa luulot pois kotijoukkue New York Islandersilta 6–2-voitollaan.

Suomalaispelaajista Joel Armia pääsi viimeistelemään Montrealin voiton kolmannen erän lopulla joukkueen kuudennella maalilla. Armian tilille napsahti ottelusta myös syöttöpiste, samoin Artturi Lehkoselle.

Canadiens rynnisti ottelun voittoon takaa-ajoasemasta, sillä joukkue on itälohkossa sijalla 12, kun taas Islanders hellii kuudetta sijaa. Pelin henki kävi selväksi jo ensimmäisessä erässä, kun Montreal teki kolme maalia vastustajan katsoessa vierestä.

Liverpool putosi Englannin cupista, haaveet triplamestaruudesta katosivat

Jalkapallon Englannin cupissa Chelsea vei 2–0-voiton Liverpoolista ja jatkaa puolivälieriin. Samalla Liverpoolin haave triplamestaruudesta, eli Englannin cupin, Valioliigan ja Mestarien liigan voittamisesta, lensi kuin tuhka tuuleen.

Chelsean ratkaisijoiksi nousivat Willian ja Ross Barkley. Liverpoolin verkkoa vartioi Adrian, ja Chelsean maalilla uurasti Kepa Arrizabalaga.

Liverpool on pelannut erityisen voittoisaa kautta. Nyt se on kuitenkin hävinnyt neljästä viime ottelustaan kolme, kaikki eri kilpailuissa. (Lähde: AFP)