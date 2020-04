Britanniassa pääministeri Boris Johnson on siirtynyt sunnuntaina illalla sairaalaan koronavirustartuntansa takia. Pääministerin esikunnan mukaan kyse on varotoimista ja sairaalassa otetaan testejä. Asiasta kertoo muun muassa Guardian.

Johnson kertoi kymmenen päivää sitten, että hänen koronavirustestinsä oli positiivinen. Sen jälkeen pääministeri vetäytyi eristykseen ja on työskennellyt virka-asunnoltaan.

Pääministerin tiedottajan mukaan Johnsonilla on edelleen ollut sitkeitä oireita ja hän siirtyi sairaalaan lääkärinsä suosituksesta.

Yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Johnsonin on määrä olla sairaalassa yli yön.

Guardianin mukaan Johnson jatkaa kuitenkin edelleen tehtävässään.

Korona-aika on erityisen karua asunnottomille – "Ihmiset ovat väsyneitä, nälkäisiä ja likaisia"

Asunnottomien selviytyminen on korona-aikaan aiempaa vaikeampaa, kun palveluita on karsittu ja tuttavien luokse pääsee nihkeämmin yöksi.

Vailla vakinaista asuntoa ry:n matalan kynnyksen toiminnan esimies Jussi Lehtonen kertoo, että monet ovat nyt väsyneitä, nälkäisiä ja likaisia. Yhteismajoituksia karttelevia yöpyy esimerkiksi julkisissa vessoissa.

Lehtonen toteaa, että asunnottomille suunnattuja palveluita suljettiin ensimmäisten joukossa.

Suomalaisten työtyytyväisyys saattaa olla laskemassa

Suomalaisista noin 80–90 prosenttia kokee olevansa työhönsä melko tai erittäin tyytyväinen, alasta riippumatta. Työterveyslaitoksen tällä hetkellä käynnissä olevan ja vielä julkaisemattoman väestökyselyn perusteella näyttää kuitenkin siltä, että luku saattaa olla laskemassa.

Käynnissä olevan tutkimusaineiston perusteella noin kolmannes työikäisistä kokee työssään tylsistymistä viikoittain.

Lisäksi noin viisi prosenttia kärsii työholistisista piirteistä usein. Tällaiset ihmiset haalivat liikaa töitä, potevat syyllisyyttä lomillaan sekä laiminlyövät vapaa-ajan menojaan.

Katiska-huumejutun käsittely jatkuu – oikeudessa on määrä kuulla Cannonballin ex-johtajaa Janne Tranbergia

Helsingin käräjäoikeudessa jatkuu Katiska-huumejutun käsittely. Oikeudessa on määrä kuulla rikollisjärjestö Cannonballin entistä johtajaa Janne Tranbergia.

Oikeudenkäynti sai hiljattain yllättävän käänteen, kun toinen pääsyytetty Niko Ranta-aho ilmoitti myöntävänsä kaikki häneen kohdistetut syytteet pääosin. Samalla Ranta-aho johdatti poliisin maastokätköille, joista löytyi kymmeniä kiloja huumeita.

Tällä tietoa Tranberg kiistää edelleen häneen kohdistetut syytteet.

Seinänaapuri raahasi asukkaan ulos palavasta rivitaloasunnosta Karkkilassa

Naapuri pelasti asukkaan palavasta rivitaloasunnosta sunnuntai-iltana Karkkilassa Uudellamaalla, kertoo Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos.

Hälytys rakennuspalosta tuli hieman ennen iltakymmentä. 20 asunnon rivitalon yhdestä huoneistosta tuli näkyvää savua.

Ennen kuin pelastuslaitos ehti paikalle, viereisessä asunnossa asuva naapuri pelasti palohuoneiston asukkaan raahaamalla hänet ulos tuulikaapista. Asukas kuljetettiin sairaalaan tarkastettavaksi.

Kaksi kissaa kuoli asuntoon. Asunto kärsi palovahinkoja, muutamaan viereiseen asuntoon tuli lieviä savuvahinkoja ja hajuhaittoja.

Pelastuslaitoksen mukaan palo lähti todennäköisesti liikkeelle sähkölaitteesta.

Yhdysvalloissa todettu jo lähes 340 000 koronavirustartuntaa

Yhdysvalloissa on todettu jo lähes 340 000 koronavirustartuntaa, kertovat maailman tartuntamääriä seuraavan Johns Hopkins -yliopiston luvut.

Yliopiston seurannan mukaan Yhdysvalloissa kuoli päivän aikana yli 1 200 ihmistä. Luku on päivitetty sunnuntaina illalla kello 20.30 paikallista aikaa. Yhteensä yli 9 600 ihmisen kerrotaan kuolleen viruksen seurauksena.

Noin 1,6 miljoonaa ihmistä on testattu viruksen varalta, kertoi presidentti Donald Trump sunnuntaina päivittäisessä tiedotustilaisuudessa. Uutiskanava CNN:n mukaan Trump sanoi testausmäärän olevan suurempi kuin missään muussa maassa.

Australiaan satoja koronavirustapauksia tuoneesta risteilyaluksesta aloitettiin rikostutkinta

Australiassa on käynnistetty rikostutkinta risteilyalus Ruby Princessistä, joka toi satoja koronavirustartuntoja Sydneyyn maaliskuussa.

Sydneyyn purkautui laivalta lähes 2 700 matkustajaa, joista yli 600:lla on sittemmin todettu koronavirustartunta, kertoo Sydney Morning Herald. Heistä 11 on kuollut.

Moni on suivaantunut siitä, että aluksen annettiin rantautua Sydneyn sydämeen Circular Quayhin 19. maaliskuuta. Australian viranomaiset olivat tuolloin jo antaneet porttikiellon risteilyaluksille, mutta Ruby Princess sai luvan päästää Australian kansalaiset maahan.

Uuden Etelä-Walesin poliisipäällikkö Mick Fuller sanoi, että laivayhtiötä aiotaan tutkia tietojen pimittämisestä viranomaisilta.

Öljyn hinta sukelsi taas, kun toiveet Opec-sovusta himmenivät

Öljyn hinta on jälleen lähtenyt reippaaseen laskuun maanantaiaamuna. Öljyntuottajamaiden Opec-ryhmän neuvottelut Venäjän ja muiden ei-jäsenten kanssa lykkääntyivät, mikä heikensi markkinoilla toiveita nopeasta ratkaisusta hintaongelmaan.

Yhdysvaltain markkinahinta putosi Aasian kaupankäynnin alettua 5,7 prosenttia ja kansainvälinen markkinahinta 4,3 prosenttia.

Öljyn hinta on pudonnut pohjamutiin viime viikkoina, kun tuotantoa on lisätty samaan aikaan kun koronavirus on romahduttanut kysynnän.

Viime viikon lopulla hinta lähti nousuun alkuviikon pohjalukemista, kun Venäjä ja Saudi-Arabia ilmoittivat olevansa valmiita neuvottelemaan öljyntuotannon leikkaamisesta. (Lähde: AFP)

Bronxin eläintarhan tiikerillä todettiin koronavirustartunta

Bronxin eläintarhan tiikerillä on todettu koronavirustartunta New Yorkissa Yhdysvalloissa. Eläintarha kertoo, että neljävuotiaan Nadia-nimisen malakantiikerin uskotaan saaneen tartunnan eläintenhoitajalta, jolla ei ollut oireita.

Bronxin eläintarhan mukaan eläintarhan neljällä tiikerillä ja kolmella leijonalla on kaikilla ilmennyt kuivaa yskää. Myös niiden ruokahalu on heikentynyt. Eläintarha uskoo kuitenkin kissapetojen toipuvan.

Tätä ennen on ilmennyt muutamia tapauksia, joissa eläin on saanut koronavirustartunnan ihmisestä.

Viruksen arvioidaan siirtyneen alun periin ihmisiin eläimistä Kiinassa, mutta eläimistä saatuja tartuntoja ei uskota sen jälkeen tapahtuneen. (Lähde: AFP)