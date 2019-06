Yön uutiskooste: Eduskunta valitsee puhemiehistön, Ylen tuore kannatusmittaus, Britannian pääministeri May eroaa

Eduskunta valitsee uuden puhemiehistön

Eduskunta valitsee tänään uuden puhemiehistön.

Puhemieheksi on nousemassa keskustan Matti Vanhanen. Vakiintuneen käytännön mukaan toiseksi suurin hallituspuolue saa eduskunnan puhemiehen paikan. Keskustan eduskuntaryhmä kertoi eilen nimenneensä Vanhasen ehdokkaakseen yksimielisesti.

Ensimmäiseksi varapuhemieheksi nimitettäneen SDP:n Tuula Haatainen ja toiseksi varapuhemieheksi perussuomalaisten Juho Eerola.

Eduskuntavaalien jälkeen puhemiehenä on toiminut SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne, joka nimitettiin eilen pääministeriksi.

Ylen kannatusmittaus: Perussuomalaiset suosituin puolue ja sen etumatka kasvaa

Oppositioon jäänyt perussuomalaiset jatkaa suosituimpana puolueena ja on kasvattanut etumatkaansa muihin puolueisiin, ilmenee Ylen kannatusmittauksesta. Perussuomalaisia kannattaa nyt 19,5 prosenttia kyselyyn vastanneista. Toisena on SDP 17,4 prosentin kannatuksella, kolmantena on kokoomus 16,7 prosentin kannatuksella. Neljäntenä on vihreät, joita nyt äänestäisi 13,9 prosenttia kyselyyn osallistuneista.

Hallitukseen vaalitappiosta huolimatta lähtenyt keskusta saa 12,4 prosentin kannatuksen.

Puolueiden kannatuksessa on tapahtunut eduskuntavaalien jälkeen vain pieniä muutoksia.

Taloustutkimus haastatteli kyselyä varten reilut 2 400 ihmistä. Haastattelut tehtiin 13. toukokuuta–4. kesäkuuta. Tulosten virhemarginaali on suurimpien puolueiden osalta 2,0 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.

Oikeus antaa tänään ratkaisunsa näyttelijä Aku Hirviniemen ahdistelusyytteistä

Kanta-Hämeen käräjäoikeuden on määrä antaa tänään ratkaisu näyttelijä Aku Hirviniemen ahdistelusyytteistä. Syyttäjän mukaan Hirviniemi ahdisteli viime kesäkuussa kahta kotiinsa kutsumaansa 17-vuotiasta tyttöä. Hän esitteli heille kotiaan, ja syyttäjän mukaan Hirviniemi oli öisen esittelykierroksen aikana hiplaillut tyttöjä paidan alta ja takapuolesta.

Molemmat tytöt kokivat haastehakemuksen mukaan Hirviniemen käytöksen ahdistavaksi.

Hirviniemi kiistää syytteet. Puolustus ei ole kuitenkaan kommentoinut oikeudenkäynnin julkisessa osiossa tarkemmin kiiston yksityiskohtia.

Syyttäjä vaatii Hirviniemelle vähintään 50 päiväsakon suuruista sakkorangaistusta kahdesta seksuaalisesta ahdistelusta.

Kisa Britannian seuraavaksi pääministeriksi alkaa toden teolla - May eroaa konservatiivien johdosta tänään

Britannian pääministeri Theresa May eroaa tänään konservatiivipuolueen johdosta.

May päätyi eroamaan, koska hän ei pystynyt saamaan brexit-sopimustaan läpi parlamentista. May jatkaa kuitenkin pääministerinä siihen asti, kunnes hänen seuraajansa on valittu.

Konservatiivipuolue valitsee uuden johtajan ja siten myös pääministerin Britannialle heinäkuun lopulla.

Washington Post: Meksiko tarjoutui tiukentamaan rajavalvontaansa välttääkseen tullit

Meksiko on valmis tiukentamaan rajavalvontaansa välttääkseen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin uhkaamat tuontitullit, kertoo Washington Post. Lehden neuvottelulähteiden mukaan Yhdysvallat ja Meksiko neuvottelevat toimista, joiden tarkoituksena on hillitä siirtolaisvirtoja Yhdysvaltoihin.

Meksiko on tarjoutunut lähettämään Guatemalan-vastaiselle rajalle jopa 6 000 kansalliskaartin sotilasta. Maat neuvottelevat myös koordinoidusta turvapaikkapolitiikasta, jossa keskiamerikkalaisten olisi haettava turvapaikkaa ensimmäisessä maassa johon he saapuvat lähdettyään kotimaastaan.

Trump on uhannut laittaa viiden prosentin tuontitullit meksikolaisille tuotteille voimaan maanantaina.

Arabiemiirikuntien mukaan tankkeri-iskujen takana oli valtiollinen toimija

Arabiemiirikuntien vetämien tutkimusten mukaan viime kuussa Persianlahdella öljytankkereihin tehtyjen iskujen takana oli valtiollinen toimija. Arabiemiirikunnat ei kuitenkaan esittänyt YK:n turvallisuusneuvostolle todisteita siitä, että Iran olisi ollut iskujen takana.

Iskut tapahtuivat 12. toukokuuta lähellä Fujairahin satamaa Arabiemiirikuntien rannikolla. Merimiinaiskut vaurioittivat kahta Saudi-Arabian, yhtä Arabiemiirikuntien ja yhtä Norjan tankkeria. Tutkimusten mukaan isku oli monimutkainen ja todennäköisesti vain valtiollinen toimija kykenisi siihen.

Yhdysvallat ja Saudi-Arabia ovat syyttäneet iskusta Irania, joka on kiistänyt osallisuutensa. (Lähde: AFP)

CNN: Tuoreen raportin mukaan Yhdysvaltojen armeijan palveluksessa kuolleet ihmiset saavat useammin surmansa harjoituksissa

Yhdysvaltojen armeijan palveluksessa kuolleet ihmiset saavat useammin surmansa harjoituksissa kuin oikeassa taistelussa. CNN:n julkaiseman tuoreen raportin mukaan kuolemantapauksia Yhdysvaltojen armeijassa on vuodesta 2006 lähtien ollut yhteensä noin 16 600.

Näistä kuolemantapauksista 73 prosenttia tapahtui tilanteissa, jotka eivät liittyneet sotaan.

Esimerkiksi vuonna 2017 palveluksessa olleista 21 kuoli taistelussa ja 80 kuoli harjoituksiin liittyvissä onnettomuuksissa.

St. Louis taisteli vierasvoiton ja on voiton päässä Stanley cupista

St. Louis Blues on voiton päässä jääkiekon NHL:n Stanley cup -mestaruudesta. St. Louis kaatoi Boston Bruinsin viidennessä Stanley cup -finaalissa vieraskaukalossa 2–1 ja siirtyi ottelusarjassa 3–2-johtoon.

St. Louis meni johtoon toisen erän alussa Ryan O'Reillyn maalilla, ja David Perron lisäsi vierasjohtoa kolmannen erän puolivälissä. Jake DeBrusk toi Bostonin maalin päähän, mutta St. Louisin johto kesti isäntien loppurynnistyksen.

Tuukka Rask torjui Bostonin maalilla 19 laukausta. St. Louisin Jordan Binnington venyi 38 torjuntaan.

Finaalisarja on ensimmäisen kerran katkolla sunnuntaina St. Louisissa, jossa Bluesilla on mahdollisuus napata seurahistorian ensimmäinen Stanley cup.

Hollanti löi Englannin jatkoajalla ja meni Kansojen liigan finaaliin

Hollanti on edennyt jalkapallon Kansojen liigan loppuotteluun, jossa se kohtaa Portugalin. Hollanti kaatoi välierässä Englannin jatkoajan jälkeen 3–1.

Englanti siirtyi Portugalin Guimaraesissa pelatussa ottelussa avauspuoliajalla johtoon Marcus Rashfordin rangaistuspotkumaalilla. Pilkun aiheuttanut Matthijs de Ligt paikkasi virheensä toisella puoliajalla puskemalla Hollannin tasoihin.

Jatkoajalla Hollanti meni johtoon Kyle Walkerin oman maalin seurauksena. Quincy Promes teki Hollannin kolmannen maalin.

Historian ensimmäinen Kansojen liigan loppuottelu pelataan sunnuntaina Portossa. (Lähde: AFP)

Grammy-palkittu muusikko Dr. John on kuollut

Arvostettu yhdysvaltalaismuusikko Dr. John on kuollut. New Orleansin musiikkipiirien näkyvimpiin edustajiin kuulunut Dr. John, oikealta nimeltään Malcolm John Rebennack Jr., kuoli torstaina 77 vuoden ikäisenä sydänkohtaukseen.

Muusikon kuolemasta tiedotettiin hänen Twitter-tilillään. Asiasta uutisoi muun muassa New York Times.

Vuosikymmenien ajan musiikkia tehnyt Dr. John yhdisteli bluesia, poppia, jazzia, boogie woogiea ja rock and rollia. Hänet palkittiin uransa aikana kuudella Grammy-palkinnolla. Vuonna 2011 Dr. John nimettiin rock and rollin hall of fameen.