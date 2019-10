Yön uutiskooste: Erdogan ja Putin tapaavat tänään Sotshissa, Japani keisari vaihtuu ja Kapanen osui alivoimalla

Britanniassa parlamentti käy kiinni erosopimuksen savottaan - eroon 9 päivää

Britannian pääministerin Boris Johnsonin taistelu EU-eron puolesta jatkuu, kun eropäivään on aikaa enää yhdeksän päivää. Eron on määrä tapahtua ensi viikon torstaina.

Britannian parlamentin odotetaan käsittelevän tänään lainsäädäntöä, jolla toteutetaan Britannian ja EU:n neuvottelema valmis erosopimus.

Omia aikataulujaan maanantaina linjannut Euroopan parlamentti aikoo äänestää brexit-sopimuksesta vasta sen jälkeen, kun sopimus on hyväksytty Britanniassa.

Kanadan pääministeri Trudeau pääsemässä niukasti jatkokaudelle

Kanadassa Justin Trudeau on näillä näkymin saamassa jatkokauden pääministerinä. Äänestys Kanadan parlamenttivaaleissa päättyi varhain aamulla Suomen aikaa.

Kaupallisten TVA- ja CTV -televisiokanavien ennusteiden mukaan Trudeaun liberaalipuolue muodostaa vähemmistöhallituksen.

Myös julkisen palvelun CBC-yhtiö ennustaa Trudeaun vähemmistöhallitusta. Liberaalipuolueen ennustetaan voittavan enemmän paikkoja kuin minkään muun puoleen, mutta he eivät saa parlamenttiin enemmistöä. (Lähde: AFP)

Turkin ja Venäjän presidentit tapaavat Sotshissa

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan tapaa venäläisen virkaveljensä Vladimir Putinin tänään Sotshissa. Keskustelujen pääaihe on Turkin sotatoimet Pohjois-Syyriassa.

Venäjä on tukenut Syyrian hallintoa, jonka joukot ovat sopineet yhteistyöstä Turkin hyökkäyksen kohteena olevien kurdien kanssa. Erdoganin ja Putinin on arveltu sopivan jonkinlaisesta aluejaosta Pohjois-Syyriassa.

Tänään päättyy muodollisesti Turkin ja Yhdysvaltain sopima viiden päivän tulitauko Pohjois-Syyriassa. Käytännössä tulitauko ei ole keskeyttänyt sotatoimia. (Lähde: AFP)

Pohjois-Irlanti höllentää aborttilainsäädäntöään ja laillistaa samaa sukupuolta olevien avioliiton

Pohjois-Irlanti höllentää tuntuvasti aborttilainsäädäntöään vastaamaan muualla Britanniassa voimassa olevia aborttilakeja. Asia varmistui maanantaina keskiyöllä, kun takaraja höllennysten estämiseksi umpeutui.

Aborttilain lieventämisestä päättivät Britannian kansanedustajat heinäkuussa.

Samalla laillistettiin samaa sukupuolta olevien avioliitto.

Pohjois-Irlannin aborttilainsäädäntö on ollut yksi Euroopan tiukimmista. Aiemmin raskauden on voinut keskeyttää siellä vain, jos äidin henki on vaarassa tai jos raskaus voisi aiheuttaa äidille vakavia ja pysyviä terveyshaittoja. (Lähde: AFP)

Japanin keisari kruunataan tänään, presidentti Niinistö paikalla

Japanin keisari Naruhito kruunataan tänään Tokiossa. Kruunajaisiin osallistuu suuri joukko kuninkaallisia ja valtioiden päämiehiä liki 200 maasta.

Kruunajaisten suurta paraatia on lykätty toissa viikonloppuna Japaniin iskeneen taifuunin vuoksi. Myrsky tappoi lähes 80 ihmistä.

Keisari Naruhito on Japanin 126. keisari ja 59-vuotias. Naruhito on naimisissa keisarinna Masakon kanssa. Pariskunnalla on yksi tytär.

Presidentti Sauli Niinistö puolisoineen osallistuu kruunajaisiin. Presidenttipari on vieraana virallisissa seremonioissa ja juhlapäivällisellä.

Poliisi etsii Järvenpäässä eilen kadonnutta miestä - pyytää havaintoja

Toronton Kapanen laukoi kauden toisen maalinsa Korpisalon selän taa

Toronton Kasperi Kapanen viimeisteli kauden toisen maalinsa, kun Maple Leafs kohtasi Columbus Blue Jacketsin kotonaan jääkiekon NHL:ssä. Jatkoajalle venynyt ottelu päättyi kuitenkin Columbuksen 4–3-voittoon.

Kapanen pääsi maalintekoon avauserässä, kun hän ohjasi rannelaukauksellaan 2–1-kavennusmaalin Columbuksen Joonas Korpisalon selän taakse. Mitch Marnerin syöttämä maali syntyi alivoimalla.

Kapasen kauden pistesaldo on nyt 2+4.

Rapinoe, Messi ja Ronaldo ehdolla Kultaisen pallon saajaksi, Neymar puuttuu listalta

Portugalilaishyökkääjä Cristiano Ronaldo ja argentiinalainen konkari Lionel Messi kisaavat jälleen parhaalle jalkapalloilijalle jaettavasta Kultainen pallo -palkinnosta. France Football -lehti nimesi 30 miesehdokasta myöhään maanantaina.

Sen sijaan ehdokkaiden joukosta puuttuvat maailman kallein pelaaja Neymar ja viime vuonna palkinnon saanut kroatialainen Luka Modric.

Naisten ehdokaslistalla on muun muassa yhdysvaltalainen Megan Rapinoe, joka loisti naisten jalkapallon MM-kisoissa viime kesänä. (Lähde: AFP)

Arsenalille yllätystappio Sheffieldiä vastaan

Arsenal romahti ja kärsi shokkitappion Sheffieldille Englannin Valioliigassa illalla. Sheffield vei kotikentällään voiton maalein 1–0.

Ottelun ainoa osuma syntyi 30. peliminuutilla. Oliver Norwoodin kulmapotku tavoitti maalin edustalla Jack O'Connellin, joka puski pallon Lys Mousset'lle. Ranskalaishyökkääjän laukaus upposi lähietäisyydeltä maalin vasempaan alakulmaan.

Unai Emeryn valmentamalla Arsenalilla on ollut vaikeaa vieraskentillä, sillä joukkue on voittanut alkukauden aikana vieraissa vain yhden ottelun. (Lähde: AFP)