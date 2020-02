Yön uutiskooste: Eteläsuomalaisten talviloma vilkastuttaa liikennettä myös Jyväskylän seudulla, hovioikeus antaa ratkaisun kohutun Sunny Car Centerin korvausjupakkaan

Talvilomien alku vilkastuttaa liikennettä maanteillä

Eteläsuomalaisten koululaisten talviloman alku lisää tänään liikennettä maanteillä. Tämä näkyy etenkin Helsingin ulosmenoteillä ja valtateillä 4 ja 5 aina Jyväskylään ja Mikkeliin asti.

ITM Finlandin tieliikennekeskus ennustaa liikenteen vilkastuvan jo puolenpäivän jälkeen ja jatkuvan siitä alkuiltaan.

Myös viikonloppuna liikennemäärät ovat tavanomaista viikonloppua suuremmat varsinkin valtatiellä 4 Helsingistä Kemiin asti sekä valtatiellä 5 Heinolasta Varkauteen.

Hovioikeus antaa ratkaisun Sunny Car Centerin korvausjupakkaan – toimitusjohtaja tuomittiin käräjäoikeudessa korvaamaan konkurssipesälle lähes 6,2 miljoonaa euroa

Turun hovioikeus antaa tänään ratkaisunsa Sunny Car Centerin korvausjupakassa yli neljä vuotta sen jälkeen, kun autokauppakeskushanke ajautui konkurssiin.

Käräjäoikeudessa hankkeen toimitusjohtajana toiminut Markku Ritaluoma tuomittiin korvaamaan konkurssipesälle lähes 6,2 miljoonaa euroa. Kaiken kaikkiaan varoja siirrettiin julkisselvittäjän mukaan ylivelkaisesta yhtiöstä velkojien ulottumattomiin yli kuusi miljoonaa euroa.

Viimeisimpien tietojen mukaan Yhdysvalloissa oleskeleva Ritaluoma on sanonut joutuneensa useiden kansainvälisten huijausten kohteeksi. Käräjäoikeus kuitenkin totesi, että tästä ei ole näyttöä. Se katsoi, että Ritaluoma aiheutti vahingon ainakin törkeästä huolimattomuudesta.

Sosiaaliturva rukataan uuteen uskoon – jättiuudistuksen valmistelu alkamassa

Suuren sosiaaliturvauudistuksen valmistelu on alkamassa. Tavoitteena on nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen. Uudistus toteutetaan vaiheittain.

Uudistuksen valmistelee laaja-alainen parlamentaarinen komitea, jonka toimikausi kestää kevääseen 2027 saakka. Komiteaan tulee edustaja muun muassa kaikista eduskuntapuolueista, työmarkkinajärjestöistä, Kelasta, Työterveyslaitoksesta ja Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssista.

Uudistuksen kohteena on työikäisten sosiaaliturva kokonaisuutena, mukaan lukien asumisen tuet ja toimeentulotuki. Komitea ei käsittele vanhuuseläkkeitä.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) kertoo työn aloittamisesta tiedotustilaisuudessa aamulla.

Tänään vietetään ystävänpäivää

Tänään vietetään Suomessa ja monissa muissa maissa ystävänpäivää. Suomessa perinne päivän juhlimiseen alkoi 1980-luvulla.

Kalenteriin ystävänpäivä pääsi vuonna 1987 Suomen Punaisen Ristin ehdotuksesta.

Ystävänpäivän juhlintaan meillä kuuluvat korttitervehdykset ja lahjat.

Muualla maailmassa ystävänpäivä on tunnettu juhlapäivänä kauemminkin. Esimerkiksi Englannissa Pyhän Valentinuksen muistopäivä on ollut virallinen juhlapäivä vuodesta 1537.

Monissa kouluissa vanhat tanssahtelevat tänään

Tänään monissa kouluissa eri puolilla Suomea järjestetään vanhojen tanssit. Perinteen mukaisesti lukion vanhimmat oppilaat pukeutuvat juhlavasti ja esiintyvät tanssilattialla koulutovereittensa ja yleisön edessä.

Perinteen uskotaan alkaneen Helsingin normaalilyseosta melkein sata vuotta sitten. Alkujaan pukeuduttiin vanhanaikaiseen tapaan, mutta nykyisin pukukoodina tytöillä on useimmiten iltapuku ja pojilla frakki tai tumma puku.

Kiinassa ainakin 4 800 uutta koronavirustartuntaa – lisäys ei ole kuitenkaan yhtä jyrkkä kuin eilen

Kiinassa koronaviruksen kuolin- ja tartuntaluvut nousevat edelleen, mutta eivät yhtä jyrkästi kuin vuorokausi sitten. Tartuntojen keskiössä olevassa Hubein maakunnassa on todettu eilisen jälkeen 116 kuolemaa ja yli 4 800 tartuntaa.

Uuteen koronavirukseen on nyt kuollut Manner-Kiinassa ainakin 1 483 ihmistä. Maan viranomaisten mukaan tartunnan saaneita on lähes 65 000.

Kiina kertoi eilen muuttaneensa tartuntojen määrittelytapaa, mikä on nostanut raportoitujen tartuntojen määrää merkittävästi. Luvuissa ovat nyt mukana sekä testein todetut että oireiden perusteella diagnosoidut tapaukset. Hubein tänään kerrotuista tartunnoista suurin osa on uusia, kliinisesti vahvistettuja tapauksia. (Lähde: AFP)

Yhdysvalloissa oikeusministeri kyllästyi Trumpin tviitteihin – haluaa presidentin lopettavan keskeneräisten oikeusjuttujen ruotimisen

Yhdysvalloissa oikeusministeri William Barr on puuttunut presidentti Donald Trumpin tviittailuun. Trump on ottanut tviiteissään kantaa keskeneräisiin rikosprosesseihin, mikä haittaa Barrin mukaan oikeusministeriön työtä. Tviittailu oikeusministeriön rikosjutuista on syytä lopettaa, Barr sanoi ABC Newsin haastattelussa.

Keskiössä on erityisesti Trumpin aiemman pitkäaikaisen neuvonantajan Roger Stonen oikeudenkäynti. Oikeusministeriön syyttäjät vaativat tällä viikolla Stonelle 7–9 vuoden vankeusrangaistusta, jonka jälkeen Trump tviittasi pitävänsä suositeltua tuomiota epäreiluna. Neljä syyttäjää vetäytyi tämän jälkeen jutusta.

Stonen tapaus liittyy tutkintaan, jossa setvittiin Trumpin presidentinvaalikampanjan Venäjä-kytköksiä. (Lähde: AFP)

Etelämantereella päästiin ensi kertaa yli 20 asteen

Etelämantereella on mitattu ensimmäistä kertaa yli 20 asteen lämpötila. Brasilialaistutkija kertoi torstaina, että Seymourinsaarella yllettiin 20,75 asteeseen.

Antarktiksen aiempi ennätys oli Signynsaarella vuonna 1982 mitattu 19,8 astetta. Mantereen puolella ei ole vielä päästy yli 20 asteen.

Seymourinsaari sijaitsee Antarktiksen niemimaan edustalla. Niemimaa on Etelämantereen pohjoisin osa, jonka ilmasto on mantereen lauhkein.

Etelämantereella on parhaillaan kesä. (Lähde: AFP)

Barkovin maali ei pelastanut Floridaa, kun Philadelphia mätti kuusi maalia

Florida Panthersin kapteeni Aleksander Barkov pääsi loistamaan joukkueensa toisena maalintekijänä, mutta se ei riittänyt pelastamaan kotijoukkuetta karvaalta tappiolta jääkiekon NHL:ssä. Philadelphia Flyers vei pelin tylyin numeroin 6–2.

Ensimmäisessä erässä Philadelphia teki peräti kolme maalia. Florida pääsi peliin mukaan vasta kolmannessa erässä kahdella maalilla, mutta loppukiri katkesi kesken, kun erän viimeiset kaksi maalia menivät jälleen vastustajalle.

Buffalossa vierasjoukkue Columbus Blue Jacketsin Markus Nutivaara vei joukkueensa kolmannen erän viimeisellä maalilla 3–3-tasatilanteeseen ja jatkoajalle, mutta Buffalo Sabres vei lopulta voiton luvuin 4–3.