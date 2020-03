Yön uutiskooste: Euroopan keskuspankki aloittaa hätärahoituksen, Suomi palautti rajatarkastukset, abien reaalikokeet tänään kaksi viikkoa etuajassa

Euroopan keskuspankki aloittaa 750 miljardin euron hätärahoituksen, ohjelma kestää ainakin vuoden loppuun

Euroopan keskuspankki aloittaa 750 miljardin euron hätärahoituksen, kertoo pankin rahapolitiikasta päättävä neuvosto. Ohjelma kestää ainakin vuoden loppuun saakka.

Neuvosto ilmoitti toimista keskiviikkona järjestetyn ylimääräisen puhelinkokouksen jälkeen.

Pyrkimyksenä on vaimentaa vakavia riskejä, joita euroalueeseen kohdistuu koronaviruspandemian vuoksi.

Keskuspankki kertoo varautuvansa arvopapereiden osto-ohjelmien laajentamiseen ja niiden rakenteen muuttamiseen niin paljon kuin ja niin pitkäksi ajaksi kuin on tarpeen.

Öljyn hinta nousussa EKP:n ilmoitettua uudesta hätärahoituksesta

Öljyn hinta on lähtenyt nousuun sen jälkeen, kun Euroopan keskuspankki EKP ilmoitti aloittavansa 750 miljardin euron hätärahoituksen.

Viitelaatu WTI nousi noin 17 prosenttia lähes 24 Yhdysvaltain dollariin tynnyriltä. Päivää aiemmin hinta romahti 24 prosenttia. Brent-viitelaatu puolestaan nousi 8,5 prosenttia 27 dollariin tynnyriltä, kun päivää aiemmin hinta sukelsi 14 prosenttia.

Myös pörssikurssit ovat reagoineet myönteisesti EKP:n päätökseen aloittaa hätärahoitus, joka kestää ainakin vuoden loppuun saakka. Tokiossa Nikkei-indeksi oli kaupan alettua yli kahden prosentin nousussa. (Lähde: AFP)

Suomi palautti rajatarkastukset

Suomi on palauttanut rajatarkastukset kaikille rajoilleen keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Rajat ylittävää henkilöliikennettä alettiin rajoittaa koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Muutos tarkoittaa sitä, että rajanylittäjät otetaan tarkastukseen ja henkilöpaperit on näytettävä kaikilla rajoilla.

Turistina maailmalle ei tule enää valtioneuvoston linjauksen mukaan lähteä. Suomi ei kuitenkaan kiellä kenenkään maasta poistumista. Suomen kansalaiset ja Suomessa asuvat saavat edelleen myös palata maahan.

Ulkomaisia turisteja maahan ei sen sijaan päästetä. Ulkomaisilta työmatkustajilta pyydetään perusteet maahantuloon.

Yo-kirjoitusten loput reaalikokeet kirjoitetaan tänään viikkoa etuajassa

Ylioppilaskirjoitusten loput reaalikokeet järjestetään tänään koronaviruksen vuoksi viikkoa etuajassa. Pulpetteihin istuvat tänään psykologian, filosofian, historian, fysiikan ja biologian kirjoittavat kokelaat.

Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) mukaan reaalikokeiden aikaistamisella pyritään turvaamaan tutkinnon järjestäminen, jotta mahdollisimman moni kokelas saisi tutkinnon suoritettua.

Ensimmäinen erä reaaliaineista kirjoitettiin jo tiistaina, jolloin järjestettiin muun muassa yhteiskuntaopin, kemian ja terveystiedon kokeet.

Pula rakentajista ja materiaaleista voi iskeä rakennusalaan

Pula rakentajista ja materiaaleista voi iskeä nopeastikin rakennusalaan, vaikka koronaviruksen vaikutus ei vielä näy alalla merkittävästi. Rakennusalaa seuraava Inderesin analyytikko Olli Koponen sanoo, että merkittäviä riskejä on jo noussut.

Koposen mukaan materiaalien saatavuuteen vaikuttavat toimitusketjujen ongelmat. Esimerkiksi Kiina on merkittävä sähkö- ja talotekniikan komponenttien viejä, Italiasta tuodaan kivimateriaaleja. Materiaalien toimitusvaikeudet viivästyttävät projekteja.

Jos virusepidemia leviää nopeasti, myös työvoiman saatavuus voi vaikeutua. Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi arvioi, että Suomessa on keskimäärin 20 000–25 000 ulkomaista rakentajaa pääosin Virosta, Puolasta ja Venäjältä.

Kiinassa ei yhtään uutta kotimaista koronavirustartuntaa, ulkomailta tulleet tartunnat kasvussa

Kiinassa ei ole todettu yhtäkään uutta maan sisällä levinnyttä koronavirustartuntaa, kertovat maan viranomaiset. Näin on ensimmäistä kertaa sitten tammikuun, jolloin maa alkoi raportoida tartuntamääriä.

Maassa kuitenkin kerrottiin 34 uudesta ulkomailta tulleesta tartunnasta. Kyseessä on suurin kasvu kahteen viikkoon.

Koronaviruksen uskotaan lähteneen leviämään Kiinasta Wuhanin miljoonakaupungista viime vuoden lopulla. (Lähde: AFP)

Portugali julisti poikkeustilan taistelussa koronavirusta vastaan

Portugali on julistanut kansallisen poikkeustilan 15 päiväksi hillitäkseen koronaviruksen leviämistä. Poikkeustilan takia hallituksen on helpompaa rajoittaa ihmisten liikkumista.

Maan presidentti Marcelo Rebelo de Sousa kuvaili päätöstä poikkeukselliseksi ja sanoi, että sillä ei yritetä häiritä demokratiaa.

Portugalissa vallitsi 1970-luvulle saakka diktatuuri, jonka jälkeen se palasi demokraattiseen järjestelmään. Kyseessä on ensimmäinen poikkeustila sitten diktatuurin päättymisen. (Lähde: AFP)

Australialaisyhtiö Qantas keskeyttää kansainväliset lennot koronaviruspandemian vuoksi

Australialainen lentoyhtiö Qantas keskeyttää kaikki kansainväliset lentonsa tämän kuun lopulta alkaen. Keskeytys koskee myös Qantasin halpalentoyhtiö Jetstarin lentoja. Lisäksi yhtiö lomauttaa kaksi kolmasosaa henkilöstöstään.

Yhtiön mukaan pyrkimykset hillitä koronaviruksen leviämistä ovat johtaneet sellaiseen lentojen kysynnän laskuun, jota ei ole aikaisemmin nähty.

Australian hallitus kehotti eilen kaikkia kansalaisiaan pysyttelemään kotimaassa, jotta koronaviruksen leviäminen saadaan pysäytettyä.

Jo aiemmin toinen suuri Australiassa operoiva lentoyhtiö Virgin kertoi keskeyttävänsä kansainväliset lennot koronaviruspandemian vuoksi. (Lähde: AFP)

Seksuaalirikoksista tuomittu Harvey Weinstein siirrettiin uuteen vankilaan

Ex-elokuvatuottaja Harvey Weinstein siirrettiin keskiviikkona Wenden vankilaan Buffalon lähellä New Yorkin osavaltion pohjoisosassa. Weinstein sai taannoin 23 vuoden tuomion seksuaalirikoksista.

Weinstein pysyy Wendessä siihen asti, kunnes vankilaviranomaiset päättävät, missä vankilassa hän tulee lopullisesti suorittamaan tuomionsa.

Yli 80 naista on syyttänyt Weinsteinia seksuaalisista väärinkäytöksistä. New Yorkissa toimiva tuomioistuin käsitteli vain osaa tapauksista. Weinsteinin on kerrottu sopineen rahalla kymmeniä muita mahdollisia oikeusjuttuja. (Lähde: AFP)