Yön uutiskooste: Facebook kuunteli ja kirjoitti ylös käyttäjien äänipuheluita, yhdysvaltalaisräppäri Asap Rockyn tuomio luetaan Tukholmassa tänään

Facebook kuunteli ja kirjoitti ylös käyttäjien äänipuheluita

Teknologiajätti Facebook on kuunnellut käyttäjiensä äänipuheluita ja kirjoittanut ylös niiden sisältöä, kertoo yhdysvaltalaismedia Bloomberg. Facebook kertoi Bloombergille tehneensä näin sellaisten käyttäjien kohdalla, jotka olivat antaneet siihen luvan.

Facebook oli värvännyt satoja alihankkijoita kuuntelemaan ja litteroimaan Facebook Messengerin käyttäjien äänipuheluita.

Yhtiön mukaan se toimi näin testatakseen keinoälynsä kykyä tulkita puhetta. Facebook kertoo, että puheluiden kuuntelu lopetettiin yli viikko sitten.

Myös Apple ja Google kertoivat hiljattain lopettaneensa käyttäjien keskustelujen kuuntelun. (Lähde: AFP)

Yhdysvaltalaisräppäri Asap Rockyn tuomio luetaan Tukholmassa tänään

Yhdysvaltalaisräppäri Asap Rockyn eli Rakim Mayersin ja hänen seurueensa jäsenten on määrä saada tänään tuomionsa käräjäoikeudessa Tukholmassa.

Maailmankuulu muusikko seurueineen pidätettiin heinäkuussa katutappelun vuoksi. Syyttäjä vaati Mayersille kuuden kuukauden vankeustuomiota.

Seurue vapautettiin kuukauden mittaisen tutkintavankeuden jälkeen elokuun alussa. Tähti poistui Ruotsista yksityiskoneella päivää myöhemmin.

Asap Rocky on pääesiintyjänä Tampereen Ratinan Blockfestillä perjantaina.

Valtiovarainministeriön sisäinen budjettiriihi jatkuu

Valtion ensi vuoden tuloja ja menoja viilataan myös tänään, kun valtiovarainministeriön sisäiset neuvottelut jatkuvat.

Ministeriö kävi talousarviota läpi jo eilen. Neuvottelujen etenemistä kommentoineen valtiovarainministerin Mika Lintilän (kesk.) mukaan tulevalla budjetilla osoitetaan, että hallitusohjelmasta ja hallituksen talouslinjasta pidetään kiinni.

Neuvotteluja muiden ministeriöiden kanssa käydään myöhemmin tässä kuussa, ja hallituksen varsinainen budjettiriihi on syyskuun puolivälissä.

Keskisuomalainen: Puolustusvoimat kokeilee sisäistä kanavaa epäkohdista ilmoittamiseen

Puolustusvoimat ottaa koekäyttöön sähköisen ilmoituskanavan, kertoo Keskisuomalainen. Laillisuusvalvontakanavassa työntekijät voivat ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista kuten epäasiallisesta käytöksestä tai taloudellisista väärinkäytöksistä.

Ilmoitukset rohkaistaan tekemään omalla nimellä, mutta anonyymiuskin on sallittua.

Kanava otetaan käyttöön vuoden loppuun mennessä muun muassa Helsingin Pääesikunnassa. Puolen vuoden kokeilun jälkeen päätetään, laajeneeko kanava kaikkiin joukko-osastoihin ja muihin hallintoyksiköihin.

Hongkongin lentokenttä on avattu protestien aiheuttaman jumin jälkeen

Hongkongin kansainvälisen lentokentän liikenne on jälleen alkanut toimia. Eilen satoja lentoja jouduttiin perumaan, kun tuhannet mielenosoittajat tukkivat vilkkaan lentokentän. Useat lennot myös viivästyivät pahoin.

Vuorokauden vaihtuessa keskiviikoksi suurin osa mielenosoittajista oli kuitenkin poistunut lentokentältä ja liikenne pääsi jatkumaan. Useat lennot ovat edelleen myöhässä.

Protestoijat muun muassa estivät matkustajien kulkua istumamielenosoituksilla ja tukkivat bussiterminaalin. Illalla mielenosoittajat ottivat yhteen mellakkapoliisin kanssa.

Tuhannet mielenosoittajat tukkivat Hongkongin lentokentän myös toissapäivänä. (Lähde: AFP)

Trump yrittää pitää kätensä irti Hongkongin kriisistä – presidentille sataa kritiikkiä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on joutunut kritiikin kohteeksi suhtautumisessaan Hongkongin demokratiaa puolustaviin mielenosoituksiin.

Sekä poliitikot että asiantuntijat ovat syyttäneet Trumpia siitä, että tämä on hylännyt Yhdysvaltain pitkän perinteen tukea demokratialiikkeitä. Kriitikoiden mukaan Trump on näyttänyt vihreää valoa sille, että Manner-Kiina voisi puuttua Hongkongin mielenosoituksiin.

Trump on muun muassa ylistänyt Kiinan presidentin Xi Jinpingin toimineen erittäin vastuullisesti mielenosoittajia kohtaan. (Lähde: AFP)

Epsteinin vanginvartijat hyllytettiin, vankilanjohtaja siirrettiin muihin tehtäviin

Liikemies Jeffrey Epsteinia valvoneet kaksi vanginvartijaa on pidätetty virantoimituksesta, kertoo Yhdysvaltain oikeusministeriö. Vankilanjohtaja puolestaan on siirretty väliaikaisesti toisiin tehtäviin.

Seksuaalirikoksista tuomittu ja syytetty Epstein löydettiin viikonloppuna kuolleena sellistään newyorkilaisvankilassa, ilmeisesti itsemurhan tehneenä.

Kuolemasta on aloitettu liittovaltion tutkinta, sillä Yhdysvalloissa on herättänyt suurta ihmetystä, miten itsemurhatarkkailussa Epstein onnistui tekemään itsemurhan. Oikeusministeri William Barr on sanonut, että vankilassa oli useita vakavia epäkohtia. (Lähde: AFP)

Ilmastoaktivisti Greta Thunberg aloittaa purjehduksen Atlantin yli

Ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg lähtee tänään Englannin Plymouthista kahden viikon pituiseksi arvioidulle matkalle Atlantin yli. Thunbergin on määrä puhua YK:n ilmastokokouksessa New Yorkissa ensi kuussa.

Lentämistä vastustava Thunberg pääsee Yhdysvaltoihin Malizia II -kilpapurjeveneen kyydissä. Mukana matkustaa myös Gretan isä Svante Thunberg.

Kuusitoistavuotias Thunberg on päättänyt pitää välivuoden koulunkäynnistä. Nyt alkavalla matkallaan hän vierailee myös Latinalaisessa Amerikassa, muun muassa Pariisin ilmastosopimuksen osapuolikokouksessa Perussa joulukuussa.

Britannia lähetti sotilaansa Pohjois-Irlantiin 50 vuotta sitten

Britannia lähetti 50 vuotta sitten sotilaita Pohjois-Irlantiin hillitsemään levottomuuksia protestanttien ja katolilaisten välillä. Tilapäiseksi aiottu toimenpide venyi 38 vuoden pituiseksi suuroperaatioksi, johon osallistui enimmillään lähes 30 000 sotilasta. Heistä yli 700 sai surmansa väkivaltaisuuksissa, joissa kuoli kolmen vuosikymmenen aikana yhteensä yli 3 500 ihmistä, pääosa siviilejä.

Avoin väkivalta päättyi keväällä 1998 solmittuun pitkänperjantain rauhansopimukseen. Brittisotilaat poistuivat Pohjois-Irlannista vajaat kymmenen vuotta myöhemmin.

Britannian EU-ero eli brexit on lisännyt pelkoja Pohjois-Irlannin väkivallan leimahtamisesta uudelleen. (Lähde: AFP)

Järjestö: Syyriassa jälleen verisiä taisteluita, lähes 60 kuoli - aiemmin ilmaiskuissa kuoli kuusi siviiliä

Syyriassa hallituksen joukkojen ja kapinallisten yhteenotoissa on kuollut ainakin 59 taistelijaa, kertoo tilannetta tarkkaileva järjestö Syrian Observatory for Human Rights.

Lisäksi kuuden siviilin kerrottiin kuolleen Idlibissä tehdyssä ilmaiskussa.

Hallituksen joukot ja Syyrian al-Qaidaan kytköksissä olevat kapinallisjoukot ovat viime kuukaudet taistelleet Syyrian luoteisosien hallinnasta. Kapinallisryhmä on tammikuusta alkaen pitänyt hallussaan suurinta osaa Idlibin maakunnasta ja osia muun muassa Hamasta ja Alepposta. Alueella on käyty verisiä taisteluita useiden päivien ajan. (Lähde: AFP)

HJK:n pudottanut Belgradin Punainen tähti meni jatkoon Mestarien liigan karsinnoissa

HJK:n jalkapallon Mestarien liigasta heinäkuussa pudottanut Belgradin Punainen tähti on selviytynyt Mestarien liigan viimeiselle karsintakierrokselle. Punainen tähti pudotti FC Kööpenhaminan rangaistuspotkukisan jälkeen.

Kolmannen karsintakierroksen toinen osa Kööpenhaminassa päättyi tasalukemiin 1–1, kuten oli päättynyt myös avausosa viime viikolla Belgradissa. Ratkaisua piti siis hakea pilkkukisasta, jonka serbialaiset voittivat 7–6. Vasta yhdennettoista laukojat toivat ratkaisun.

FC Kööpenhaminan tappio merkitsee sitä, että se tulee HJK:n vastustajaksi Eurooppa-liigan viimeisellä karsintakierroksella, jos HJK voittaa kolmannella kierroksella Rigan.